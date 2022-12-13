今日大事（12月14日）

【警匪駁火案】昆州政府為死難者下半旗

昆州的政府大樓今日下半旗向震驚全國的槍擊案中的死難者致哀。





前日布里斯本西面一宗 持續了六個小時的對峙事件 ，導致兩名警員、一名居民以及三名兇徒，共六人喪命。





警務處長卡羅爾（Katarina Carroll）指這宗「絕對令人震驚」的襲擊令昆州居民極為悲痛和難以接受。





兩名陰謀襲擊的兇徒特雷恩兄弟（Nathaniel and Gareth Train）和網上的陰謀論群組有關連。





兩人聯同其中一人的妻子Stacey 伏擊到場的警員 ，槍殺了26歲的阿諾德（Matthew Arnold）和29歲的麥克羅（Rachel McCrow），再槍殺了到場協助的58歲鄰居德爾（Alan Dare）。



皇家鑄幣廠確定女王紀念硬幣設計

在 96 歲的英女王伊利沙伯二世逝世近三個月後，皇家澳洲鑄幣廠發佈了以 英女王為特色的澳洲硬幣 的最終設計，這些硬幣將以「Elizabeth II 1952-2022」的字樣突出女王在位 70 年。





新硬幣將會在元旦開始推出，並在過渡到以國王查理三世為特色的硬幣時流通。





助理財長利治（Andrew Leigh）表示，這枚硬幣代表對女王為國家和聯邦服務七十年的永恆致敬。





自伊利沙伯二世1952年登基以來，六幅肖像曾鑄在澳洲硬幣背面。



【國會強姦案】希金斯與政府庭外和解

前自由黨職員希金斯（Brittany Higgins）的代表律師透露，已經就希金斯指稱在國會大樓內被強姦事件和聯邦政府達成秘密庭外和解。





法庭文件顯示，希金斯有意提出的指控包括性騷擾、性別歧視、殘障歧視、疏忽和針對受害人。



澳洲與瓦努阿圖簽署安全夥伴協議

澳洲和瓦努阿圖簽署安全夥伴協議，聯邦外長黃英賢強調雙方在太平洋區的共和責任非常重要。





「澳洲很榮幸成為瓦努阿圖的主要安全夥伴，並會絕對致力加深這個夥伴關係。澳洲視安全為一個共同責任，也是一個區域責任。而大家都有責任保證所作的主權決策會提升藍色太平洋（Blue Pacific）所有成員的安全。」





黃英賢正帶領一個跨黨派國會代表團訪問太平洋島國，她表示澳洲願意和其他區內國家簽訂和類的協議。



澳美簽署數據交換協定助警方取證

在澳洲和美國簽訂一項新的數據交換協定之下，本地執法機關將會較容易索取一些通訊程式隱藏的短訊內容。





一個聯邦國會委員會審核後讚成澳洲簽署雲端法案協定（Cloud Act agreement）,令澳洲執法機關可以獲取由美國公司所儲存和嚴重罪案有關的電子數據。美國當局亦可以向澳洲機構索取和類數據。





這項協定將會大大減低索取這些數據所需的時間，有關的嚴重罪行包括恐怖活動、兒童色情和販運人口等。在以往的安排，澳洲當局可能要超過一年時間才可以從美國獲取所需的數據。





新協定的條件是必須要澳美雙方國會審核後才可以生效。而在此之前，英國是唯一和美國簽署這項協定的國家。



澤連斯基在新西蘭國會講話籲支持

烏克蘭總統澤連斯基 成為繼 2011 年澳洲前總理吉拉德之後，第二位在新西蘭國會發表講話的外國政府領袖。期間，澤連斯基呼籲新西蘭當局幫助他地對抗俄羅斯的入侵，及 恢復烏克蘭的能源穩定 。





澤連斯基強調，烏克蘭需要幫助恢復糧食的穩定供應、在戰爭造成破壞後進行重建。而他希望在未來幾個月召開一次峰會，邀請盟國，就實現烏克蘭和平的計劃、提供建議。





「大家可能已經聽過可以讓烏克蘭恢復和平的10項重點，包括確保當地核安全、糧食安全、能源安全。釋放所有戰俘，通過將戰爭罪犯繩之以法來重申正義，對抗針對環境的破壞，防止戰爭升級，並必須明確宣布戰爭結束。這些是非常透明及合乎邏輯的講法。」





新西蘭總理阿德恩則表示，新西蘭正對伊朗，及為俄羅斯供應無人機的伊朗製造商Shahed Aviation Industries，實施新製裁。





「新西蘭已實施旅行禁令，亦承諾在國際法院加入參與烏克蘭向俄羅斯提出的訴訟，並向國際刑事法院提供資金，以調查烏克蘭的戰爭罪和危害人類罪。」





她補充：「我們認為支持俄羅斯侵略的人，也必須受到法律挑戰。而新西蘭已宣佈，對伊朗實施制裁，因為他們正是為俄羅斯供應無人機的共犯。」



法國籲就烏克蘭基建受損提供協助

法國總統馬克正在巴黎主持國際會議，為烏克蘭人民籌集及協調數以千萬美元的援助。





隨著俄羅斯軍方再次針對烏克蘭的基礎設施進行攻擊，導致當地大部分家庭斷電。各界再次呼籲要為烏克蘭提供新一輪援助。





馬克龍表示，必須向譴責俄羅斯軍方的侵略。





他說：「過去幾周的軍事行動失敗之後，俄羅斯新一輪攻勢的核心是令烏克蘭人民陷入絕望當中，以不可接受的方式攻擊一些民用基礎設施和切斷當地的水源及電力，目的是要烏克蘭人民陷入黑暗及寒冷。法國必須動員幫助烏蘭人作出抵抗。」



美非領導人峰會 白宮加強對非洲投資

美國總統拜登本周將會在華盛頓主持第二次美非領導人峰會之際，美國當局已強調會加強和非洲國家合作。





49 位非洲國家元首和領導人以及非洲聯盟，都應邀參加這次為期三天的峰會，重點討論氣候危機、改善政府工作、糧食安全、全球健康及促進貿易機會等主要挑戰。





白宮國家安全顧問沙利文透露，美國將在未來三年內向非洲投入 800 億美元。預計拜登亦會在會談中，宣佈支持非洲聯盟加入 G20，成為常任理事國。





美國國務卿布林肯則向國內的企業家和創投商人，概述和非洲建立夥伴關係的重要性。





「當局正在非洲投資一些基礎設施，為當地人提供創業的有利條件，也為非洲人在創新意念的自由交流、信息和投資等範圍，創造更多可能性。」





他補充，在 21 世紀，連接數碼技術是更重要的一環，「而一些在非洲創業人士的成功，對各方都有巨大的利益。如果能夠幫助非洲人發揮他們的潛力，情況對地區、對非洲大陸、對世界、對美國都有好處。」



美科學家首實現核聚變能量淨增長

科學家表示，他們通過發展核聚變技術，在尋找無限清潔能源方面取得了突破。





經過 60 年的全球研究，由美國聯邦政府資助的加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory），在過去兩星期首次成功在核聚變實驗中做到能量「淨增長」——即產出的能量高於投入的能量。





這一個以激光為基礎，價值50億元的慣性約束聚變裝置「國家點火設施」（NIF）原計劃用於模擬核武爆炸測試，但後來改用於核聚變研究。





測試是將少量氫氣放入一個胡椒粒大小的膠囊內 ， 然後以高達192束激光點射入環空器加熱並製造超高溫電漿及電離氣體。燃料層內爆，製造核聚變條件，並釋放出巨大能量，產生的能量足將10 升水煮滾。





美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示這是一個重要的里程碑。「這一里程碑使我們朝著為社會提供無限、零碳能源的可能性邁出關鍵一步。」





勞倫斯利弗莫爾國家實驗室主管布迪爾（Kimberly Budil）表示，距離這項技術能用於商業用途，包括為家庭供電，還需要「幾十年」時間。



新西蘭擬終身禁止向年輕人售煙

法律規定，任何人都不夠能將香煙售賣給 2009 年 1 月 1 日或之後出生的任何人，從而令能購買香煙的最低年齡逐步提高。理論上，如果有人想在 50 年後購買香煙，就必需要出示「已至少 63 歲」的身份證明。





新法律亦要求將當地售賣煙草的零售商數量，從大約 6,000 間減少至 600 間，並規定必須減少煙草中的尼古丁含量上限，電子煙則不受新法律影響。





而目前 電子煙在新西蘭已經比傳統香煙更受歡迎 。統計局上個月發布的報告指，有8%的成年人每天吸煙，低於十年前的16%的水平，但有超過8%的成年人每天會吸電子煙，比率高於六年前的不到1%。





當地原住民的吸煙率仍然較高，約有20%受訪者表示自己吸煙人士。



港澳調整防疫措施放寬限制

另外，「疫苗通行證」的「黃碼」安排亦同時撤消，除確診人士仍受「紅碼」限制外，其他人士一律會獲發「藍碼」。當局亦會撤銷居家隔離人士佩戴電子手環的要求。





由中國內地進入香港的人士，無需在入境口岸進行快速檢測，但從外地抵境的人士則仍需要在抵港當日及第2日接受核酸檢測，以及每日進行快測至抵港後第5日為止。





而澳門新增382宗新冠感染個案，藥監局已向各地藥房發出新限購指引，要求每人每次只可購買5劑快速抗原檢測試劑及1盒止痛退熱類藥物。





當局亦宣佈由昨日開始，將8個核酸檢測站改為「新冠病毒感染者社區門診站」，讓受新冠感染人士就診。





而新增個案的患者，年齡介乎6至78歲，其中369宗在社區發現，280人被列為無症狀感染者。



澳府就伊朗處決示威者召見大使

澳洲政府召見伊朗駐澳洲署理大使普納亞夫（Mohammad Pournajaf），對伊朗處決一名反政府示威者和持續執行死刑表示「深切關注」。





據人權活躍人士新聞社指稱，自從9月當地女子阿米尼在羈留中死亡引發大規模示威以來，起碼有488名示威者被保安部隊所殺，另外有18,200人被羈留。在示威之中亦有62名保安人員喪生。





今次是9月中爆發示威以來，聯邦政府第六次召見普納亞夫。



莫理遜今就自動債務索償系統作供

前總理莫理遜今日會在調查自動債務索償系統的聆訊上作供。





一個皇家委員會正在調查這個導致數以十萬計國民被非法通知追討福利債的系統。





當年莫理遜擔任社會服務部長，涉及在2015年執行這項計劃。





記錄顯示，他簽署過一份部門文件，內容包括對這項計劃的一些顧慮，而後來這個政策提交內閣考慮的時候並無包括這些顧慮。



調查：消費者信心處地位 經濟展望不佳

國民銀行經濟學家奧斯特 (Alan Oster)認為，公眾對利率上升和環球經濟展望不佳感到憂慮。





他說：「環球預測指今年是自從1993年以來最差的一年。而這些因素加起來就會令公眾感到驚慌。商業環境和消費者信心的差距會陸續消失。要麼商業環境繼續強勁，而消費信心恢復，要麼信心滯留在目前水平，而商業環境下降到信心的低水平。」



的士司機上訴索償50倍被拒

昆州一名的士司機在一宗交通意外中獲賠償20萬元，他上訴要求1,000萬元賠償被駁回。





50歲的墨菲 (Brett Leslie Murphy) 在2017年在Rockhampton在一宗撞車意外中受傷。





當時一部荷頓Rodeo開篷貨車慢速撞到墨菲駕駛的的士車尾，他起訴貨車司機的第三者強制保險公司 Allianz。今年三月昆州最高法院裁定墨菲獲得20萬元賠償他所受的痛苦、經濟損失和醫療費用。





他是9月的時候提出上訴，要求賠償1,000萬元。但是法官維持原判指墨菲「受到中度的頸椎損傷」，而他聲稱受到更嚴重的創傷是「缺乏任何證據」。



體育消息

卡塔爾世界盃準決賽，阿根廷3比0擊敗上屆亞軍克羅地亞，晉級星期日晚舉行的決賽。





開賽32分鐘，阿根廷球星美斯主射十二碼建功，祖利安艾華利斯在第38分鐘為阿根廷拉開比數。美斯再在下半場69分鐘，在面對前後夾擊下，成功傳給祖利安艾華利斯射入。





阿根廷決賽的對手會是法國對摩洛哥的勝方。

