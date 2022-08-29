【核災難警告】扎波羅熱核電站附近遭猛烈炮轟 烏居民作最壞準備

當地官員周日表示，俄羅斯連夜從扎波羅熱核電站向河對岸的烏克蘭城鎮開火，加劇了居民受到核災難的威脅。





俄羅斯國防部表示，在過去 24 小時內，就在莫斯科和基輔相互指責對方所為的第二天，烏克蘭對該核電站進行了更多砲轟，引起國際社會嚴重關注。





烏克蘭核公司 Energoatom 表示，暫時沒有關於核電廠遭到襲擊的最新消息。



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扎波羅熱核電站在三月份被俄羅斯軍隊掠奪後，目前仍然由烏克蘭的工作人員管理。





烏克蘭官員表示，與核電站一河之隔的多個城鎮，遭受俄軍炮彈攻擊，包括距離核電站兩小時車程的主要城市扎波羅熱的住宅大樓被擊中。





而在星期六，烏克蘭當局教導居民一旦發生核洩漏，如何使用碘片自救。





聯合國和基輔呼籲核電廠內的軍事裝備和人員撤離，以確保核電廠不會成為攻擊的目標。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週五警告說，扎波羅熱的兩座核反應堆，在砲擊切斷後需要數小時才能重新與電網連接。





俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）自 2 月 24 日起入侵烏克蘭，已造成數千人死亡、數千萬人流離失所、多個城市變成廢墟，能源和糧食供應出現危機，威脅全球經濟，導致價格飆升。





烏克蘭外交部表示，外長庫列巴（Dmytro Kuleba）將於週一前往瑞典，隨後於週二前往捷克共和國，這是基輔鞏固國際對烏克蘭的支持，並推動對俄羅斯實施更多制裁壓力的一部分。





庫列巴會在布拉格，參加歐盟外長非正式會議，討論對莫斯科實施的新制裁，以及在歐盟範圍內對俄羅斯人實施簽證禁令。





澤連斯基本月較早時呼籲實施有關禁令，但到目前為止，只是得到與俄羅斯接壤的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和芬蘭的支持。

