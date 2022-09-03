【又激嬲中國】美國向台供武 16億軍備抵禦中國入侵

重點： 拜登政府有史以來最大規模的向台供武計劃

中國要求撤銷向台售武，並警告會採取反制措施

中國認為台灣是其省份，等待必要時會以武力統一

於一個月前，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾挑釁性地訪問台灣， 惹起中國不滿，並以軍演作回應，當時中方表示，演習是為未來入侵台灣作準備。 美國現向台灣銷售武器再次惹起中國不滿。





該計劃是總統拜登的政府有史以來最大規模的向台供武計劃，其中 6.65 億美元（9.76 億澳元）將用於由承辦商維護和升級自 2013 年以來就運行的雷神早期雷達預警系統，該系統將向台灣預警即將到來的攻擊。





台灣還將花費 3.55 億美元（5.21 億澳元）購買 60 枚 Harpoon Block II 導彈，如果中國發動水上攻擊，這些導彈可以跟踪和擊沉來襲船隻。





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該交易還包括 8560 萬美元（1.256 億澳元）用於購買 100 多枚響尾蛇導彈，這是西方軍隊空對空火力的支柱。



美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾挑釁性地訪問台灣， 引起中國強烈不滿並以軍事演習作回應。 Source: AAP / AP



台灣總統府發言人在一份聲明中表示，感謝美國對台灣安全和防禦的持續支持。





「 這次武器銷售不僅幫助我們的士兵對抗在爭議地區的脅迫，還將增強台灣對遠程彈道導彈的預警能力。」





前一天，台灣軍隊擊落了一架身份不明的商用無人機，台灣軍隊突然出現一連串神秘入侵事件，令台灣感到不安，中國早前以軍演展示武力，北京稱曾發射彈道導彈跨越首都台北上空。





中國稱台灣是其領土，是「不可分割的一部分」，敦促美國「立即撤銷」 出售軍備。





中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇說：「這向『台獨』分裂勢力發出錯誤訊號，嚴重危害中美關係和台海和平穩定。」





他表示，中方將根據事態發展，堅決採取正當、必要的反制措施。



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軍備對台灣而言是必需及重要

批准此次出售的美國國務院發言人表示，該方案「對台灣的安全至關重要」，並強調美國仍然只承認北京，不承認台北。





發言人在一份聲明中說：「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，轉而與台灣進行有意義的對話。」





這位發言人按照協議要求匿名表示，此次出售「是支持台灣繼續努力實現武裝部隊現代化並保持可靠的防禦能力的例行公事。」





「美國將繼續支持和平解決兩岸問題，符合台灣人民的願望和最大利益。」





此次出售需要得到美國國會的批准，因為台灣在不同黨派間都有強有力的支持，令售武得到了保證。



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在佩洛西訪台之前，拜登的官員曾暗地裏向中國表明，指佩洛西並不代表政府政策，因為國會是一個獨立而且平等的政府部門。





相比之下，向台供武的決定顯然來自拜登政府，而決定與自 1979 年美國承認北京，但同時同意維持台灣的自衛能力以來的情況一致。





拜登在 5 月訪問東京時表示，如果台灣遭到襲擊，美國將直接保衛台灣，他似乎打破了美國幾十年的政策，儘管他的助手後來收回了他的言論，堅稱美國的政策仍然是故意的含糊。





為回應美國眾議院議長佩洛西訪台，中國在台灣進行軍演， 指是為入侵台灣作準備。

中國： 會武統台灣

中國認為台灣是其省份，等待必要時會以武力統一。





在中國的內戰失敗後，中國的民族主義者於 1949 年在台灣建立了一個敵對的政府，台灣現已經發展成為一個充滿活力的民主國家和主要的技術中心。





俄羅斯入侵烏克蘭引發了越來越多的問題，即中國是否會效仿並入侵台灣，以及台灣是否具備自衛能力。





中情局局長伯恩斯（Bill Burns）在 7 月的一次露面中表示，中國國家主席習近平仍決心控制台灣，但俄羅斯在烏克蘭的困境可能促使北京等待，並確保其擁有壓倒性的軍事優勢， 才會入侵台灣。







