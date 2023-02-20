【工資盜竊】追討欠薪路途艱巨 受害人堅持維護自身權益

2021 年在阿德雷德發生的 「『Fun Tea』奶茶店襲擊案」 ，引起公眾關注工資盜竊的情況，並觸發工資剝削的舉報率激增的現象。在 2021-22 年度，公平工作調查專員署 (Fair Work Ombudsman; FWO) 透過其匿名舉報平台收到的非英語舉報個案中，有近四成是以簡體中文撰寫，而一眾匿名舉報中涉及移民工人的個案佔 18%。





在不少人的認知中，留學生、臨時簽證持有人或新移民，因為簽證限制、語言問題，甚或對勞資權利不理解，更易被僱主剋扣工資。但事實上，薪金欺詐或剝削的情況並不局限於新移民或留學生等「弱勢」群體。



薪金欺詐並不限於「弱勢」社群

現年接近 70 歲的越南華人鍾紹開 (Thieu Khai Chung) 40 多年前以難民身份從越南移居澳洲珀斯之前，在越南經營傢俱業務，來到澳洲後易亦從事相關業務。2019 年，一間位於墨爾本 Braybrook 的鋼鐵加工廠，以每小時 40 元的薪酬與鍾紹開簽訂兩年合約。





鍾先生在接受 SBS 中文廣東話節目訪問時表示，合約文件由公司的會計處理，而且他們在簽約時已就薪金、假期、公積金達成共識。他表示，在這間規模較小的公司工作一直「相安無事」，公司亦一直準時支薪，把錢存到銀行戶口。但當他每次向公司提出索取糧單，卻被僱主一拖再拖。



鍾紹開接受 SBS 中文廣東話節目訪問。 Source: SBS / Yuye Lu 鍾先生指，僱主拒絕提供糧單，他根本無法確認僱主幫他申報的資料、稅項是否準確，更懷疑僱主並未幫他供納公積金。他一而再、再而三向僱主求取糧單，雙方終發生衝突，並須警方上門調解，警方著他聘請律師處理勞資糾紛，於是他未有想過向調查專員署求助。





在律師的協助下，法庭裁定資方需要向鍾先生賠償 21,600 元。



法庭頒令，資方需要向鍾紹開支付 21,600 元遭拖欠的公積金。 Source: SBS / Yuye Lu

獲判賠償但仍未追回

但法庭的判決並不代表鍾先生追薪之路一帆風順，資方並未執行法庭判決，收到律師信追討亦「不為所動」。他無奈稱：「追討到現在已有兩年多。」





而鍾先生不僅尚未追回被欠的工資，且仍要支付律師費及其他與追討權益有關的費用。他表示，除非律師能成功追回賠償，否則他不會再支付任何律師費。





對於律師能否成功追回欠薪，鍾先生已不抱大期望，他指：「追回來都給你了，那追不追得回來都罷了。追得回來就要，追不回來就算了。」





SBS 中文曾就此事去信鍾先生前僱主 (CGC Stainless steel Fabrication) 查詢，截稿前未獲回覆。



臨時簽證持有人更容易「吃虧」

與鍾紹開一樣，工作假期簽證持有人 Chloe Chen 的個案亦足以證明，認識自己的勞工權益是相當重要，有助自己理直氣壯地與僱主追討被剝削的應得權利。





Chloe 曾經在墨爾本雪山 Mount Buller 的旅館 Duck Inn 工作。她自己早前與旅館簽證的三個月短期僱傭合約「疑點重重」，當中列出每月稅前工資為 2,200 澳元。





她說：「上雪山前，他 (僱主) 給我們寄了合同讓我們簽，合同裡面也沒有清楚說明抵扣的細則，只跟我們說稅前工資是 (每周) 550 元…… 但是我們後來去到雪山的時候，他給我們簽了另一份合同，裡面說每月會抵扣 2,800 元的工資。」



Chloe Chen 與前僱主 Duck Inn 經營者簽署的僱傭合約。 Source: Supplied / Chloe Chen 完整的僱傭合約顯示，Chloe 的每月實際工資為稅前 5,000 澳元。旅館會每月從中直接扣減 2,800 元，包含以下項目：



住宿

滑雪門票 (ski pass)

每周 75 澳元的連鎖超市 IGA 食品抵扣券額

但 Chloe 表示，這些開支的價值，根本不值 2,800 元的扣減款額。





除此以外，Chloe 亦透露，僱主試圖說服員工接受以外判形式僱用、透過澳洲商務號碼 (ABN) 發放工資，聲稱可以避稅。但她拒絕了有關要求，強調這樣「(員工) 和僱主不再是僱傭關係而是合作關係，這就為向 Fair Work 舉報增添難度」。



Duck Inn 為僱員安排的住宿。 Source: Supplied / Chloe Chen

應認識基本勞工權益

Chloe 感嘆，臨時簽證持有人由於認知不足、缺少工作權益方面的教育，確實容易在維權上「吃虧」。她建議，入職前要查清楚自己所屬行業適用的規定，並逐一比對合約中有關休假、工資抵扣等方面的條款是否符合規定；而面對合約臨時變動或再簽、補簽等情況，要有所警惕。





入職後，一旦發現任何問題應及時向公平工作調查專員署查詢及溝通，並留心確認僱主的糧單是否按時發送、公積金是否按時繳納。如果認為自己的權益受到侵犯，就要積極爭取維護。



她亦提到，自己是使用公平工作調查專員署的打卡工具「Record My Hours」每天記錄工時，形容「很多人不知道這個 app 的存在」。



Chloe Chen 透過 FWO 手機應用程式 Record My Hours 記錄的工作時數紀錄。 Source: Supplied / Chloe Chen 公平工作調查專員署 1 月中旬致函 Chloe 時表示，已向旅館所屬公司發布合規通知 (Compliance Notice)，並要求旅館向 Chloe 發放補償以修正對其工資中住宿和膳食費用的「不合理」費用扣除，期限為 2 月 14 日。





不過 Chloe 表示，對於旅館按時補回欠款並不抱太大期望，但會繼續維權，包括繼續向旅館追討遭剝削的公積金供款。





SBS 中文普通話嘗試聯絡旅館尋求置評，但截稿前未獲回覆。其電話接通後自動轉駁的留言信箱稱，旅館目前正休業，6 月 9 日才會復工。



Chloe Chen 接受 SBS 中文普通話節目訪問。 Source: SBS / Lorien Chen

避免大費周章後才發現對方無力還款

新州律師陶建文 (Clifford To) 提醒，在討薪過程中可能會遇到的風險，就是對方是否有能力償還欠薪。





他指：「其實任何人 (其他類似案件) 都是，如果法庭判了裁決，要求對方向你作出賠償...... 但在此之前首先必須弄清楚，對方有否足夠財力償還法庭判決賠償的金額。因為如果對方根本沒錢賠償給你，而你大費周章之後，又或浪費一筆律師費，原來對方沒錢賠償給你，其實全都是浪費心機金錢。」



新州律師陶建文 (Clifford To) 提醒，在討薪時應考慮對方是否有能力償還欠薪。 Source: SBS / Tracy Lo 由於律師費用未必人人能負擔，陶律師表示，有關追討事宜並「不一定需由律師」代理，可由申訴人直接向法庭申請，而一般申訴程序亦可向法庭「當值書記」查詢。不過，自行處理必須「小心謹慎」，一旦程序或方法出現不當，法庭有機會取消有關裁決。





收聽節目 【知法守法】 - 法律援助及打官司涉及的費用 SBS Chinese 10/02/2016 09:48 Play

非英語匿名舉報中近半以中文提交

公平工作調查專員署一名發言人對 SBS 中文普通話表示，該部門在 2021-22 年度提出創紀錄 137 宗法庭訴訟，並成功在有關案件中對違規僱主施以重大處罰。





「在 2021-22 年度，FWO 共獲得 270 萬澳元的法院頒令罰款，其中約 180 萬來自涉及被剝削移民工人的案件。同樣在 2021-22 年度，FWO 為超過 38.4 萬名工人追回了創紀錄的 5.32 億澳元欠薪及應得權益。」





發言人指，自 2016 年推出 匿名舉報 渠道以來，該部門已收到超過 9 萬個匿名舉報，2021-22 年度有近 1.3 萬條。在以英文以外的語言提交的匿名報告中，38% 以簡體中文提交、17% 以繁體中文提交。其中涉及移民工人的匿名報告佔 18%。



公平工作調查專員署的網頁截圖。 Credit: Fair Work Commission 2021 年「Fun Tea」奶茶店事件後 ，在南澳婦女工作中心 (Working Women's Centre SA Inc.) 工作的 Meng Liu 表示，事件把華人社區工資盜竊這話題的討論「推向了一個新的高度」。不過她亦強調，剝削勞工權益的情況不僅在華人社區存在，「工資盜竊在全澳各個大中小企業都是非常普遍的現象」。





澳洲智庫組織 McKell Institute 的政策總監 Edward Cavanough 就 Fun Tea 事件接受 SBS 中文訪問時指，全澳經濟活動中都存在工資剝削的情況。他說：「它 (工資剝削) 已經如此普遍，甚至變成了一種商業模式。」



如何匿名舉報及尋求協助？

懷疑自己勞工權益受到剝削的人士，可以使用英文或其他 16 種語言 (包括：繁體及簡體中文) 向公平工作調查專員署匿名舉報。網址是： www.fairwork.gov.au/tipoff





僱主和僱員可以瀏覽 www.fairwork.gov.au 或致電公平工作熱線 13 13 94，了解自己在工作場所中享有的權利和義務；這是一項免費的諮詢服務。需要即時傳譯服務協助可以先致電 13 14 50。





