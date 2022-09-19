【奪命防疫巴士】貴州隔離居民巴士失事墮溝 27死

貴州省三都水族自治縣警方，在社交媒體上發表聲明指，該輛載著47名懷疑染疫居民的巴士，前往隔離檢疫酒店途，在貴州省黔南布依族苗族自治州的一條高速公路上，失事翻側跌落深溝。





警方稱，27人當場死亡，另外20人受傷，正在接受治療，緊急救援人員已被派往意外現場，進行救援工作。



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貴州省政府昨晚（9月18日）證實，這輛巴士是從省會貴陽「運送與疫情有關的人員前往隔離的」，事故發生在當地時間凌晨約2時40分。





當局又指，「目前，現場救援工作基本完成，傷者救治和死者善後工作正在有序開展，事故原因正在調查中。」。



2022年9月12日，中國貴州省畢節市，一名巴士司機開車運送物資。 Credit: (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images) 目前仍未知道巴士上的乘客，是否感染了新冠病毒、還是密切接觸者或與確診患者住在同一棟樓。





貴州在過去兩天新增感染病例超過900宗，令這個擁有600萬人口的貴陽市，在9月初開始封城。





週日，在社交媒體上廣泛流傳的照片上看到，該輛金色巴士的車頂完全被壓至變形，被一輛卡車拖著。





另一張照片看到巴士應該是在深夜行駛，司機和乘客均穿著防護衣物，以防感染新冠病毒，但目前仍無法核實這些照片的出處。



引發民眾批評中國「清零」防疫政策

這宗中國近年最嚴重的車禍之一，引發中國民眾在社交媒體上批評中國無情的「清零」新冠病毒政策，有關政策經常看到有數千人的住宅區，一旦出現新冠確診個案，相關居民就被搬到專門建造的隔離營，有些隔離營甚至在數百公里以外。





有民眾在微博帖文寫道：「這種感覺不能用點燃蠟燭，並說一聲RIP來表達那麼簡單。」獲得超過15,000個點讚。





亦有網民在微博留言指，「清零真的把人清掉了」、亦有網民諷刺，「他們沒有陽性、卻沒了性命」。



當地政府表示，貴州省委書記、省長正「趕赴」黔南州指導應急響應工作，並表示，官員們「對遇難者表示深切哀悼」。





當局又指，「要從事故中吸取教訓，排查疫情相關人員的隔離運輸和交通安全隱患…… 堅決遏制特大事故的發生」。





貴州官員亦誓言會成立工作組，調查事故原因。





今年春天，中國主要城市之一的上海，同樣實施了為期兩個月的封城，居民即使新冠檢測呈陰性，一些住宅區居民一旦懷疑染疫，仍需被迫離開家園，並在半夜被送往鄰近省份的簡陋隔離設施。

