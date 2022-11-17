【政客介入】Taylor Swift演唱會售票系統癱瘓 黃牛票炒至4萬澳元

Taylor Swift 將會在明年舉行52場全美巡唱，票價為49美元（折合約73澳元）至449美元（折合 668澳元）之間，門票將於當地時間星期五（11月18日）公開發售，但持有指定信用卡的人士，已經可在星期二（11月15日）預購門票。





負責售賣今次門票的售票網站 Ticketmaster，因為有一下子承受不到過百萬歌迷同時進入系統購票，導致大癱瘓，不少歌迷都在網上等足超過八小時，仍未能搶到票。





有歌迷更在社交媒體Twitter發文指，搶 Talyor Swift 票的人就像現實版的「飢餓遊戲」一樣。



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有報道指，雖然門票預購最初是有驗證，來杜絕黃牛黨或職業買家，讓真正的歌迷能夠順利買到門票，不過最終都有人炒票，最貴炒到2.8萬美元（折合約為4萬澳元）。





事件不單止令公眾對 Ticketmaster 感到憤怒，就連美國政界人士亦在 Twitter 上批評這公司。





美國國會議員西西林（David Cicilline）發文指：「Ticketmaster 過長的等待時間和收費，是完全不可接受的，正如今天售賣Taylor Swift 的門票所見一樣。」



售票網站 Ticketmaster 週二早上透過 Twitter 上的聲明向歌迷解釋，指他們「面臨史上前所未有的龐大需求，導致間歇性問題，公司正緊急處理」。





他們其後開放第二輪售票，系統上仍然出現「我們為網站中斷感到抱歉，出現了技術性困難」。





Ticketmaster 的一位發言人表示，提前預售的註冊人數，是公開發售門票數量的兩倍多，還有數百萬人也能在網上購買得到門票。





西西林又說，2010 年獲得美國司法部批准的 Ticketmaster 和 Live Nation 的合併，是不應該被允許的，指他們是一個不受約束的壟斷企業。





他亦指多年來，票務行業因隱藏費用、因預售而導致的門票供應有限，以及其他問題，讓美國人感到沮喪。





擔任眾議院反壟斷小組主席的西西林，呼籲司法部就今次事件展開調查。

