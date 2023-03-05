美股繼上周道指納指各跌 周一開市反彈

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美股繼上周道指納指各跌，周一開市反彈。 Source: AAP

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美國上周五公布1月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數按月升 0.6%，高於原預期升 0.5%，市場關注美國通脹高企。美股繼上周今年最差表現後，周一開市反彈。另外，根據香港政府統計處公布，今年1月份香港整體出口和進口貨值，都錄得按年跌幅。盧婉霞在《寰宇金融》請來澳洲首個AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家分析上周澳股與美股表現。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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