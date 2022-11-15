澳五年内網絡攻擊將倍增

SBS廣東話節目其他收聽方法 澳五年内網絡攻擊將倍增Play04:56SBS廣東話節目其他收聽方法 聯邦政府正處理一連串重大的黑客攻擊事件。 Credit: PIK下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.94MB)Published 15 November 2022 at 12:04pmPresented by Elsa TsangSource: SBS 預計澳洲在未來五年面對的網絡攻擊次數將會增加一倍，到2026年時，國内將會短缺3000 名有高科技技能的網絡保安人才。聯邦政府將在本星期公布一項國家網絡安全計劃，揭示上述的調查結果。詳情請聼曾小碧報道。Published 15 November 2022 at 12:04pmPresented by Elsa TsangSource: SBS分享Latest podcast episodes艾巴尼斯與習近平今天舉行面對面「破冰」會談SBS 中文新聞 （11月15日）【終極ＷFH】搬入鄉郊原本等退休 華人律師：疫情將法院都搬埋上網!挽留人才出奇招！大企業鼓勵僱員重返辦公室