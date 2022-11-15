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澳五年内網絡攻擊將倍增

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聯邦政府正處理一連串重大的黑客攻擊事件。

聯邦政府正處理一連串重大的黑客攻擊事件。 Credit: PIK

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Published 15 November 2022 at 12:04pm
Presented by Elsa Tsang
Source: SBS

預計澳洲在未來五年面對的網絡攻擊次數將會增加一倍，到2026年時，國内將會短缺3000 名有高科技技能的網絡保安人才。聯邦政府將在本星期公布一項國家網絡安全計劃，揭示上述的調查結果。詳情請聼曾小碧報道。

Published 15 November 2022 at 12:04pm
Presented by Elsa Tsang
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