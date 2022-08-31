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儘管美股表現不濟 但市場表現基本冷靜？

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澳洲就業及技術峰會正式上場，各界有什麽期望？

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Published 1 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

8月31日周三，亞太區證券市場表現相對美股似較穩定，但美股今晨的表現又如何？ 宋慶勤邀請獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新分析市場的走勢。

Published 1 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 澳洲聯邦政府舉行就業及技能峰會正式上場；
  • 中國8月份製造業採購經理指數報49.4%，按月升0.4%；
  • 中國8月份非製造業商務活動指數報52.6%，按月跌1.2%；
  • 中國8月份綜合製造業經濟採購指數報51.7%，按月跌0.8%；
亞洲市場方面，ASX 200 指數周三跌 11.5點，跌幅 0.16%，收 6,986.80 點，盤中早段曾一度觸及 4 個星期的低點，即 6,937.50點， ASX200 主要受兩大因素影響； 一是道指先跌308點，投資者爲此顯得小心翼翼； 二，資源礦務股及能源股周二承接外圍市況走勢疲弱，打擊市場氣氛。 話雖如此，ASX200 最終只跌0.16點，其實已經收復了不少的失地，可謂飲得杯落。

周三，上證綜指跌 0.78% 至近 4 週低點 3,202 點；投資者正消化疲弱的中國數據，突顯了中國經濟復甦路途崎嶇， 原因多少與中國對疫情採取動態清零的戰略，導致不少城市要採取嚴格的抗疫措施，經濟活動受阻。 

恆指周三來個震蕩上行的格局，令人喜出望外，因爲早盤曾跌 184 點，跌幅 0.92%，但收市時，卻能盡數收復失地，更取得5.36點的進賬，即 0.03%的升幅，收 19,954.39點，前後反彈0.95%，整個8月跌幅約1.05%左右。 全日恆指受到中美證券市場的負面消息影響，其實易跌難升居多。 

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日經周三跌 104.05點，跌幅 0.37%，收 28,091.53 點；東證指數則跌 0.27% 至 1,963 點，跌至三週以來的最低水平。 日經周三受到美國市場關注加息的影響；但同時間，日本 7 月份工廠產出比 6 月份意外增長了1%，超出市場預期的跌 0.5%。但最終市場未敢在美國非農就業數字出爐前，有太大的作爲，爲此下調104點。 

後市待續......



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