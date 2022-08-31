儘管美股表現不濟 但市場表現基本冷靜？

要點 澳洲聯邦政府舉行就業及技能峰會正式上場；

中國8月份製造業採購經理指數報49.4%，按月升0.4%；

中國8月份非製造業商務活動指數報52.6%，按月跌1.2%；

中國8月份綜合製造業經濟採購指數報51.7%，按月跌0.8%；

亞洲市場方面，ASX 200 指數周三跌 11.5點，跌幅 0.16%，收 6,986.80 點，盤中早段曾一度觸及 4 個星期的低點，即 6,937.50點， ASX200 主要受兩大因素影響； 一是道指先跌308點，投資者爲此顯得小心翼翼； 二，資源礦務股及能源股周二承接外圍市況走勢疲弱，打擊市場氣氛。 話雖如此，ASX200 最終只跌0.16點，其實已經收復了不少的失地，可謂飲得杯落。





周三，上證綜指跌 0.78% 至近 4 週低點 3,202 點；投資者正消化疲弱的中國數據，突顯了中國經濟復甦路途崎嶇， 原因多少與中國對疫情採取動態清零的戰略，導致不少城市要採取嚴格的抗疫措施，經濟活動受阻。





恆指周三來個震蕩上行的格局，令人喜出望外，因爲早盤曾跌 184 點，跌幅 0.92%，但收市時，卻能盡數收復失地，更取得5.36點的進賬，即 0.03%的升幅，收 19,954.39點，前後反彈0.95%，整個8月跌幅約1.05%左右。 全日恆指受到中美證券市場的負面消息影響，其實易跌難升居多。





Advertisement

日經周三跌 104.05點，跌幅 0.37%，收 28,091.53 點；東證指數則跌 0.27% 至 1,963 點，跌至三週以來的最低水平。 日經周三受到美國市場關注加息的影響；但同時間，日本 7 月份工廠產出比 6 月份意外增長了1%，超出市場預期的跌 0.5%。但最終市場未敢在美國非農就業數字出爐前，有太大的作爲，爲此下調104點。





後市待續......









READ MORE 聯儲局局長鮑威爾發言 美股大跌超過1,000點

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







