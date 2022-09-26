美股跌入熊市 港股又如何？

要點 人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率由9%降低至8%。

日本9月份製造業數據報51點，較上月跌0.97%。

日本9月份服務業報51.9點，較上月升2.02%。





美國三大股指正式跌入熊市。 Credit: Thomas Sung



美國三大股指



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周一， 美股開市後，延續上周的跌勢，連跌五個交易日。道指全日跌325 點，跌幅 1.1%、標普 500 跌 1.03%、納指跌 0.60%。 美國三大股指正式跌入熊市， 分別累積跌幅超過20%。原因是美國聯邦儲備局不斷發出强硬的打壓通脹訊號，就是美國經濟最終會出現衰退現象也在所不惜。





目前市場預測聯儲局將會在11月的議息會議上再加息75基點，12月可能會放慢加息步伐，只加50基點，將聯邦基金利率推升至4.25-4.50厘的水平。





美國長短債



反映息口動向的美國10年期及2年期國債盈利收益率周一分別上升了3.60%及4.31%，至3.742厘及4.063厘。





美元指數



外匯市場方面，英國推出大幅減稅計劃，主要惠及大企業，結果英鎊兌換美元跌至紀錄新低，觸及1.0350美元的新低，外匯市場相當波動；與此同時美元指數上升至114. 1點，為自2020年5月以來首破114點的心理大關，美元已經成爲最强勢的避險工具。





黃金



爲此緣故，黃金價格周一大幅下跌至1,629.9美元一安士，單日跌25.7美元，跌幅1.55%，觸及 2020 年 4 月以來的最低水平。





期油



布蘭特及紐約期油價格就在市場恐懼全球經濟衰退的情況下，分別下滑了2.69%及2.88%，暫報83.83及76.47美元一桶。





亞洲市場



ASX200



亞洲市場方面，出於對全球經濟下行風險的憂慮，澳洲ASX 200指數周一大跌105.3點，跌幅1.6%，收6,469.40點，跌至三個月來的最低水平。此外，澳洲10年期國債盈利收益率上升至4%，為6個月來的新高，直接衝擊投資者的情緒，皆因融資成本高漲，相對降低了企業的盈利前景。





上證



上證綜指周一難逃寰球證券市場低迷的投資氣氛，全日跌37.14點，跌幅1.20%，收3,051.23點，上證徘徊在四個月以來的最低水平附近。消息面方面，人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率由9%降低至8%，外界稱此舉是人民銀行抑制人民幣過快貶值的訊號，目的是阻止資金出逃。本周，中國國家統計局將會公佈多個經濟數據，投資者未敢輕舉妄動。





恆指



恆指方面走勢反覆，曾經取得接近200點的升幅，之後表現反覆，臨收市前跌幅收窄，最後收17,855.14點，跌78.13點，跌幅0.44%。另外，香港周一取消對所有入境者的酒店隔離政策，對恆指有一定程度的提振作用。





日經



日經周一大跌722.28點，跌幅 2.66%，收 26,431.55 點；東證指數周一跌 2.71% 至 1,864 點，為兩個多月以來的最低水平。經濟數據方面，日本9月份製造業數據報51點，較上月的51.5點相差了0.5點子，跌幅0.97%； 但9月份服務業有不俗的表現，報51.9點，較上月的49.5點，錄得2.02%的升幅。上周，日本央行決定維持超寬鬆政策，並沒有跟隨全球央行的貨幣緊縮政策，但這個做法卻增加了日元貶值、輸入通脹及資本外流的壓力。





後市



後市方面，美國道指期貨市場今晨暫報29,332.00點，跌337點，跌幅1.13%；但澳洲ASX200期貨市場則升17點，升幅0.26%，暫報6,483.00 點。一般預料，今日市場會跟隨美股的走勢繼續下滑。情況是否如此，大家拭目以待。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







