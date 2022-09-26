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美股跌入熊市 港股又如何？

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美股步入熊市， 港股難以走好。 (AP Photo/Kin Cheung) Source: AP / Kin Cheung/AP

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Published 27 September 2022 at 6:00am, updated an hour ago at 8:12am
By Thomas Sung
Source: SBS

9月26日周一， 市場緊隨美股上周走勢，跌多升少；另外，港股最近表現跑輸大市，原因是什麽？後市走勢又如何？宋慶勤邀請香港時富金融優越投資資產管理顧問黎永良分析港股面對的挑戰。

Published 27 September 2022 at 6:00am, updated an hour ago at 8:12am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率由9%降低至8%。
  • 日本9月份製造業數據報51點，較上月跌0.97%。
  • 日本9月份服務業報51.9點，較上月升2.02%。

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美國三大股指正式跌入熊市。 Credit: Thomas Sung

美國三大股指
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周一， 美股開市後，延續上周的跌勢，連跌五個交易日。道指全日跌325 點，跌幅 1.1%、標普 500 跌 1.03%、納指跌 0.60%。 美國三大股指正式跌入熊市， 分別累積跌幅超過20%。原因是美國聯邦儲備局不斷發出强硬的打壓通脹訊號，就是美國經濟最終會出現衰退現象也在所不惜。 

目前市場預測聯儲局將會在11月的議息會議上再加息75基點，12月可能會放慢加息步伐，只加50基點，將聯邦基金利率推升至4.25-4.50厘的水平。

美國長短債
反映息口動向的美國10年期及2年期國債盈利收益率周一分別上升了3.60%及4.31%，至3.742厘及4.063厘。

美元指數
外匯市場方面，英國推出大幅減稅計劃，主要惠及大企業，結果英鎊兌換美元跌至紀錄新低，觸及1.0350美元的新低，外匯市場相當波動；與此同時美元指數上升至114. 1點，為自2020年5月以來首破114點的心理大關，美元已經成爲最强勢的避險工具。

黃金
爲此緣故，黃金價格周一大幅下跌至1,629.9美元一安士，單日跌25.7美元，跌幅1.55%，觸及 2020 年 4 月以來的最低水平。

期油
布蘭特及紐約期油價格就在市場恐懼全球經濟衰退的情況下，分別下滑了2.69%及2.88%，暫報83.83及76.47美元一桶。

亞洲市場
ASX200
亞洲市場方面，出於對全球經濟下行風險的憂慮，澳洲ASX 200指數周一大跌105.3點，跌幅1.6%，收6,469.40點，跌至三個月來的最低水平。此外，澳洲10年期國債盈利收益率上升至4%，為6個月來的新高，直接衝擊投資者的情緒，皆因融資成本高漲，相對降低了企業的盈利前景。

上證
上證綜指周一難逃寰球證券市場低迷的投資氣氛，全日跌37.14點，跌幅1.20%，收3,051.23點，上證徘徊在四個月以來的最低水平附近。消息面方面，人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率由9%降低至8%，外界稱此舉是人民銀行抑制人民幣過快貶值的訊號，目的是阻止資金出逃。本周，中國國家統計局將會公佈多個經濟數據，投資者未敢輕舉妄動。

恆指
恆指方面走勢反覆，曾經取得接近200點的升幅，之後表現反覆，臨收市前跌幅收窄，最後收17,855.14點，跌78.13點，跌幅0.44%。另外，香港周一取消對所有入境者的酒店隔離政策，對恆指有一定程度的提振作用。

日經
日經周一大跌722.28點，跌幅 2.66%，收 26,431.55 點；東證指數周一跌 2.71% 至 1,864 點，為兩個多月以來的最低水平。經濟數據方面，日本9月份製造業數據報51點，較上月的51.5點相差了0.5點子，跌幅0.97%； 但9月份服務業有不俗的表現，報51.9點，較上月的49.5點，錄得2.02%的升幅。上周，日本央行決定維持超寬鬆政策，並沒有跟隨全球央行的貨幣緊縮政策，但這個做法卻增加了日元貶值、輸入通脹及資本外流的壓力。

後市
後市方面，美國道指期貨市場今晨暫報29,332.00點，跌337點，跌幅1.13%；但澳洲ASX200期貨市場則升17點，升幅0.26%，暫報6,483.00 點。一般預料，今日市場會跟隨美股的走勢繼續下滑。情況是否如此，大家拭目以待。

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