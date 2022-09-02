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美國非農就業數字高企 震散美股再跌

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美國非農就業數據出爐，數字比預期好。 Credit: rawpixel.com / U.S. Department of Defense (Source)

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Published 3 September 2022 at 9:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

上周寰球證券市場出現普跌現象，原因與市場憂慮美國繼續加重息最終會導致全球經濟衰退所致， 加上美國非農就業數字出爐勝過預期，那麽美股的表現又如何？後市會怎樣走下去？ 宋慶勤爲大家分析市場的走勢。

Published 3 September 2022 at 9:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

澳洲ASX 200 指數周五跌 0.25%，收 6,828.70 點，全周跌3.87%，原因與美國聯儲局積發出積極打壓通脹的計劃打擊投資者的情緒，加上美國周五公佈非農就業數據及中國經濟下滑等因素下，市場大多採取觀望的態度爲主，大宗商品價格因而走軟，拖累資源礦務股，而能源股則受外圍因素影響，在多重因素影響下， ASX 200 表現不濟， 實屬理所當然的事情。

上證綜指周五平收，升0.05%，收 3,186.48 點，全周跌1.53%，連跌三周。 原因除外圍因素影響之外，内地的經濟數據疲弱，以及多個城市為抗疫緣故先後封城，就以成都從周四起封城爲例，受影響居民多達 2,100 萬；此外，深圳及大連等其他主要城市將會陸續實施新的抗疫措施，進一步威脅經濟復蘇步伐。恆指周五亦難逃劫數，跌 0.74% ，收 19,452.09 點，全周跌3.55%， 創下七周最大跌幅。

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日經指數周五微跌 0.04%，收 27,650.84 點；全周跌 3.45%，連跌兩周。原因不外乎美國聯儲局官員信誓旦旦的表示要加重息打壓通脹， 以及周五晚美國公佈非農就業數字有關，市場未敢挺進。另外，日元繼續大幅下跌至24年的新低，突破 140 水平的心理關口，引發市場猜測日本央行最終會被迫出手干預匯市。因爲元貶值固然提振了日本的以出口業，但入口通脹最終不利整體經濟發展。

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