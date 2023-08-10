SBS 中文新聞 （8月10日）Play12:07SBS 廣東話節目中文新聞下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.09MB) 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。新聞提要夏威夷多個地區發生嚴重火災，起碼六人遇難。馬來西亞成為第二個國家宣佈暫時禁止入口澳洲牛隻。拜登簽署行政命令限制美國對中國的高科技投資。更多內容【租盤樓市危機】商會：責任在政府別視移民為「代罪羔羊」【遠勝預期】聯邦銀行公佈業績營利激增 市場大跌眼鏡？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes中醫點醫風濕骨痛？澳洲大學性暴力令人側目 政府成立新工作小組應對【租盤樓市危機】商會：責任在政府別視移民為「代罪羔羊」【遠勝預期】聯邦銀行公佈業績營利激增 市場大跌眼鏡？