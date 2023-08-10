SBS 中文新聞 （8月10日）

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新聞提要
  • 夏威夷多個地區發生嚴重火災，起碼六人遇難。
  • 馬來西亞成為第二個國家宣佈暫時禁止入口澳洲牛隻。
  • 拜登簽署行政命令限制美國對中國的高科技投資。
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