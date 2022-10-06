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SBS 中文新聞 （10月6日）

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Published 6 October 2022 at 11:21am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 6 October 2022 at 11:21am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 本地過去一年出現技能短缺的職業工種幾乎上升一倍。
  • 石油輸出國組織宣佈由11月起每日減產200萬桶。
  • 台灣政府表示已準備充足糧食用品，應對中國可能進行侵略。
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