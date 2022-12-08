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SBS 中文新聞 （12月8日）

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Published 8 December 2022 at 11:21am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 8 December 2022 at 11:21am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 德國警方搗破一項陰謀發動政變的行動。
  • 導致88名澳洲公民遇難的峇里爆炸案罪犯假釋出獄。
  • 習近平訪問沙特，美國指將不利於國際秩序。
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