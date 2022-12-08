SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （12月8日）Play12:17SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.25MB)Published 8 December 2022 at 11:21amBy Jennifer Mok, Elsa TsangPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 8 December 2022 at 11:21amBy Jennifer Mok, Elsa TsangPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要德國警方搗破一項陰謀發動政變的行動。導致88名澳洲公民遇難的峇里爆炸案罪犯假釋出獄。習近平訪問沙特，美國指將不利於國際秩序。更多內容【電動車喜訊】全國著名商場將有更多充電站莫理遜曾獲告知 Robodebt 追債系統或不合法勝於預期經濟數據及大行言論 左右市場走勢分享Latest podcast episodes【電動車喜訊】全國著名商場將有更多充電站莫理遜曾獲告知 Robodebt 追債系統或不合法聖誕在家款客可以煮啲乜？勝於預期經濟數據及大行言論 左右市場走勢