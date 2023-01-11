SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （1月11日）Play12:37SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.55MB)Published 11 January 2023 at 11:12amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 11 January 2023 at 11:12amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要天主教樞機主教佩爾於梵蒂岡逝世，享年81歲。Omicron新變種病毒蔓延迅速，世衛呼籲各國建議長途客機乘客要戴口罩。香港出現一些類別藥物嚴重缺貨，特區政府可能引入自律性限制。更多內容天主教樞機主教佩爾離世 享年81歲中國駐澳大使: 澳洲向英美購核潛艇是浪費納稅人金錢住屋危機蔓延監獄 囚犯無處容身分享Latest podcast episodes中國駐澳大使: 澳洲向英美購核潛艇是浪費納稅人金錢【中港快訊】香港上調法定最低工資至每小時40元專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署【SBS學英語】第28集：制定新年目標 － 甚麼是「三A技巧」？