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SBS 中文新聞 （1月11日）

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Published 11 January 2023 at 11:12am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 11 January 2023 at 11:12am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 天主教樞機主教佩爾於梵蒂岡逝世，享年81歲。
  • Omicron新變種病毒蔓延迅速，世衛呼籲各國建議長途客機乘客要戴口罩。
  • 香港出現一些類別藥物嚴重缺貨，特區政府可能引入自律性限制。
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