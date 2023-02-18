【文化360】《屋脊上的動物》(二)Play10:33中國古代建築物屋脊上的神獸動物。 Source: Flickr / Flickr/Colin Capelle下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.65MB) 陳玉清今集為大家介紹故宮太和殿及其他古代建築物屋脊上的神獸動物故事。究竟「騎鳳仙人」是誰？跟姜子牙又有何關係？其他在古代建築屋脊上的神獸又有何用途？ 陳玉清在今集的【文化360】節目，會為大家細説個中的情形。更多內容【文化360】假如十二生肖動物可以改動《一》【文化360】假如十二生肖動物可以改動《二》【文化 360】「曲水流觴」與王羲之《蘭亭集序》【迎兔年】中國傳統的「兔」文化瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （2月18日）St. Kilda節：用歌舞及藝術慶祝原住民文化迷迭香可增強記憶力？ 附自家製迷迭香調味油食譜廣州『廟會』 究竟是甚麼玩意？