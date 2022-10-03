【冥想播客】菲律賓古法Hilot : 疲憊心靈自然療癒 身心重回平衡

冥想(Meditaion)練習有許多不同的形式，當中有些甚至可以追溯到2000多年前已流行。





冥想是回到內心觀察的一種方式，將自己從紛亂的頭腦抽離，回到當下靜心的狀態。同時，不會作出批判的思考，而是在單純的放鬆和覺察的意識狀態。讓個人感受當下，並帶來平靜、平衡的感覺，有助情緒和整體健康。





本集我們會首先體驗菲律賓的古法治療Hilot。 Hilot已有數百年歷史，遠至前殖民時代已在人民生活中普遍使用。在菲律賓的傳統文化中，整全心靈治療(Holistic healing)和按摩屬於重要的一部分。 Hilot 在菲律賓語言他加祿語(Tagalog)中是「按摩」或「撫摸」的意思。





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Hilot 的主要目的是恢復身體的和諧，讓身體、情感和心理健康得到療愈，冥想過程能增強心理的內在能量，同步改善身心平衡。





建議你可以找一個安靜而舒適的空間，並選擇一個舒服又不容易分心的姿勢進行，你可以選擇盤腿坐在地上、坐在椅子上或平躺在瑜伽墊上。選定姿勢後，專注延長呼吸，然後閉上眼睛進行。





本節冥想是由雪梨北區海灘 Autarkēs 學院的導師Lorelie Luna Ladiges設計，她是一位經驗豐富的Hilot 導師。 Lorelie 表示傳統菲律賓人喜歡將Hilot的智慧、技巧世代相傳，她的冥想技巧也是由祖母和曾祖母傳授給她的。





冥想可以帶來以下好處:



釋放壓力、緩解焦慮

專注於當下

減少負面情緒

提升想像力、專注力和創意

改善睡眠質素

本系列由六集組成。請透過你喜歡的播客程式（如 Apple Podcasts、Google Podcasts 或 Spotify），收聽SBS廣東話節目的全新【冥想播客】。



SBS廣東話推出全新【冥想播客】 Credit: stockstudioX/Getty Images

