【可咳到斷肋骨】及早提防骨質疏鬆 維他命D應該吸收幾多？

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及早提防骨質疏鬆，維他命D應該吸收幾多？ Credit: MOODBOARD

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早前有聽眾提問，患骨質疏鬆的人仕，在吸收維生素D的時候需要注意的事，所以今集的【健康快樂人】，蔡苡雯請來雪梨科技大學及西雪梨大學的林奇恩教授，回答這位聽眾的問題。林教授更會講下，如果吸收過多維生素D的潛在副作用。詳情請收聽這集【健康快樂人】。

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