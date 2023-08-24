【可咳到斷肋骨】及早提防骨質疏鬆 維他命D應該吸收幾多？Play10:49及早提防骨質疏鬆，維他命D應該吸收幾多？ Credit: MOODBOARD下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.91MB) 早前有聽眾提問，患骨質疏鬆的人仕，在吸收維生素D的時候需要注意的事，所以今集的【健康快樂人】，蔡苡雯請來雪梨科技大學及西雪梨大學的林奇恩教授，回答這位聽眾的問題。林教授更會講下，如果吸收過多維生素D的潛在副作用。詳情請收聽這集【健康快樂人】。更多內容青年染乙型流感死亡個案增 專家: 南半球流感疫苗更有效【退智症】大腦生理疾病引起 亞裔加勒比裔較常見【健康快樂人】如何知道自己有否患有長新冠？【健康快樂人】醃製食品多食無益？【健康快樂人】以中醫觀點治理牙痛瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【40 年後的澳洲】人均壽命伴隨「五大開支」齊升SBS 中文新聞 （8月24日）【熊市來臨嗎？】美債息近07年金融海嘯高位 投資者要留意啲咩？【疑點重重】瓦格納首領已墜機身亡？