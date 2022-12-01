SBS 新聞簡報（12月1日）

資訊專員調查Medibank數據外洩事件

資訊專員公署開始調查醫療保險公司Medibank的數據外洩事件。





公署將調查該公司有沒充足的措施來保護客戶的個人資訊，以及在數據外洩之後有沒根據私隱條例來採取合理的應對步驟。





盜取Medibank數據的黑客昨晚 宣稱已一次過公佈剩餘的資料 ，並表示事件以及結束。





不過，Maurice Blackburn律師樓指，事件並未告一段落，受到嚴重損害的人將會清晰要求Medibank作出賠償。





律師樓早前已入紙索償，並正式向資訊專員公署進行投訴。



工黨呼籲企業支持達致減排目標

聯邦政府首次發佈年度氣候變化宣言。





氣候變化部長鮑文今日在國會發表年度宣言，解釋政府解決氣候危機的措施，包括轉向可再生能源。他批評前政府過去10年宣揚環保會導致失業，指這個講法完全是謊言。





警方關閉勒索青少年犯罪集團戶口

聯邦警察關閉了數百個涉及離岸犯罪集團、意圖勒索澳洲青少年的銀行戶口。





這種名為「sextortion」的勒索案，往往是脅迫青少年發去暴露的相片或影片，然後要求受害人支付贖金，否則就公之於眾。大部份受害人的年齡介乎15至17歲，最年輕低至10歲。





警方今次聯同澳洲交易報告及分析中心，關閉了涉及這類案件的超過500個銀行、金融機構和電子貨幣戶口。





警方指，今年接獲約100宗個案，比舊年多了一倍，亦顯示家長未有對子女有足夠的關懷和幫助。



維州政府被要求撤銷防疫罰單

有社區組織促請維州政府，撤銷封城期間對民眾開出的違反防疫規定的罰單。





有社區法律中心亦 建議維州當局 ，取消對弱勢社群發出的罰單，否則會考慮入稟法庭作出類似的法律挑戰。



中國當局悼念前領導人江澤民

中國國家主席習近平形容，前領導人江澤民是黨、軍隊和各族人民公認、享有崇高威望的卓越領導人。





當局 昨晚公佈江澤民逝世 ，享年96歲。其後，多個媒體包括人民網、央視網、香港電台，以及新浪微博等平台都轉為黑白，但網民留言就被限制，據報亦有娛樂活動和網上直播被取消。





而在香港和澳門，中聯辦都有設靈供民眾弔唁和獻花。



【廣州解封】官媒籲防疫勿造民眾不便

中國官媒人民網發表文章，要求各地精準判定風險區域，封控管理要快封快解，減少為民眾帶來的不便。





與此同時，廣州在新增仍然超過7千宗的情況下，當局昨日解除多個地區的管控措施，並允許密切接觸者實施居家隔離。



北約承諾繼續為烏克蘭提供軍備

北約表示會繼續向烏克蘭提供軍事裝備及資金。





秘書長斯托爾滕貝格表示，北約還會幫助烏克蘭從前蘇聯時代的軍備，過渡到北約標準，並增強在黑海和波羅的海的軍事存在。





而俄羅斯就形容北約是一個「犯罪組織」，應當解散。聯邦安全會議的副主席梅德韋傑夫表示，文明世界不需要北約。



體育消息

51歲的意大利退役單車手雷貝林，當地時間昨日早上在意大利北部一個小鎮的公路上踩單車訓練時，遭一部貨車 撞倒不顧而去，當場身亡。警方正追查肇事司機。





雷貝林上個月才剛剛退役，他曾經在2008年北京奧運會奪得公路賽銀牌。

