SBS廣東話節目

SBS 新聞簡報（12月13日）

SBS廣東話節目

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 13 December 2022 at 5:55pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 13 December 2022 at 5:55pm
By Koma Cheng
Source: SBS

總理向兩名殉職昆州警員致哀

昆州警匪駁火導致6人死亡
的事件，總理艾巴尼斯向英勇殉職的兩名警員致哀。

艾巴尼斯表示，今日是全國警務人員的痛苦一日，警方每日保護社區的工作應得到讚揚。他說死亡不是身穿警服的人必須付出的代價，而國民和犧牲者的家人都不會願意承受這樣的代價。

事件發生
在昨日，4名警員在昆州一個偏遠地區調查一宗失蹤案期間，抵達有關物業時遭到槍擊，造成兩死兩傷。警方增援和悍匪駁火，擊斃3人，另有一名市民遭誤擊而死。

前部長就自動債務索償系統調查作供

皇家委員會繼續
調查自動債務索償系統
，兩黨聯盟政府的前部長派恩作供。

該系統推出時，派恩時任民政部長，聯同
時任社會服務部長莫理遜
負責系統。而莫理遜會在星期三作供。

調查指，自動債務索償系統對福利金領取者進行了90萬次干預，導致他們的債務總額高達12億元。

派恩對此表示，這筆巨資是來自堵塞欠款漏洞的措施，而非為政府增加財政收入。她說該系統是要確保正確的人得到正確的福利金，避免錯誤的人從中欺詐。

香港取消「安心出行」但維持針紙

國際方面，香港特首李家超今日宣布，由明日開始市民
不再需要掃瞄「安心出行」


中國內地從星期一午夜開始，也停止使用追踪個人活動的「行程碼」。李家超表示，政府支持和配合內地措施，希望可以盡快正常通關。

另外，當局亦取消包括入境人士在內的所有市民的黃碼安排，只有在確診時才會轉為紅碼，其餘時間則維持藍碼。

不過，「疫苗通行證」的安排就被保留。市民進入部分公共場所，例如食肆，仍要展示針紙。

中國舉行南京大屠殺公祭日紀念儀式

今日是中國的南京大屠殺死難者國家公祭日，當局在紀念館舉行公祭儀式。

現場下半旗致哀，全市響起防空警報。中央政治局常委蔡奇致辭表示，中日邦交正常化50年以來，各領域交流合作促進地區和平發展，中日雙方應汲取歷史經驗，把握好兩國關係大方向。

與此同時，日本政府預計本周內發表的《國家安全保障戰略》修改方案，將形容中國為「前所未有的最大戰略挑戰」，並將「戰略互惠關係」的表述，改為「具有建設性的穩定關係」。

七國集團和歐盟加大對烏克蘭的軍備支援

俄烏兩軍在烏克蘭東部交戰，而歐盟同意再撥款支持烏克蘭軍備。

烏方指，在頓涅茨克的4個地區和盧甘斯克的8個地區，
成功抵擋了俄軍的攻擊
。這兩個省份在今年被莫斯科以公投方式吞併。

與此同時，七國集團同意為烏克蘭提供更多軍備支援，而歐盟亦再注資20億歐元到烏克蘭武器支援基金。

玻利維亞冰雹致學校屋頂倒塌砸死7人

玻利維亞一間學校受冰雹侵襲，造成至少7人死亡。

事發首都一間正在舉辦畢業典禮的學校，冰雹落下造成金屬屋頂負載過重倒塌，屋內24人當場有7人被砸死，另有15人受傷。

當地人見狀馬上前來救援，但無法搬動金屬屋頂，延誤了救援時間。

反對黨斥能源價格上限令價格飆升

看回本地，反對黨領袖達頓批評政府
設置能源價格上限
，會導致價格反而飆升。

他今日接受訪問時表示，政府在這個問題上應該和天然氣公司合作，而非打擊他們。

但能源部長鮑文回應，此舉是為了支持家庭和企業降低開支。他形容政府的計劃全面，旨在解決能源危機，又說反對計劃的人即是反對為澳洲人紓困。

原住民社區籲提高兒童入刑年齡

原住民長老指，
提高未成年人的入刑年齡
可以改善原住民社區的生活。

維州Yoorrook公正委員會正在調查兒童保護系統。Bangerang及Wiradjuri部落的原住民長老Geraldine Atkinson表示，她一名兄弟在36歲時過早死亡，源於他曾經在10歲時因為盜竊是被監禁。

她認為維州提高入刑年齡從10歲到14歲可以減少原住民在囚期間死亡，並改善整個原住民社區的風氣。

體育消息

澳洲男子和女子足球隊的國腳，也加入到對足協出售職業足球聯賽總決賽主辦權的批評之中。

足協昨日宣佈雪梨將會在未來三年舉辦男子和女子聯賽總決賽，引發球迷反對。早前在世界盃進球的Socceroos球員葛雲，和女足Remy Siemsen也在社交平台批評這個決定。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

Fever is a sign that the body is combating an infection

【專家話你知】發燒別急着退燒 為什麼？

AMES runs many English classes for migrants

AMES 針對技術移民舉辦網課 履歷面試技巧加指導

Neuralink’s monkey can play Pong with its mind. Imagine what humans could do with the same technology

2022年的代表關鍵詞彙

QUEENSLAND FATAL POLICE SHOOTING

昆州警歹駁火釀 6 死 喪生兩警不及 30 歲