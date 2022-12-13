SBS 新聞簡報（12月13日）

總理向兩名殉職昆州警員致哀
的事件，總理艾巴尼斯向英勇殉職的兩名警員致哀。
艾巴尼斯表示，今日是全國警務人員的痛苦一日，警方每日保護社區的工作應得到讚揚。他說死亡不是身穿警服的人必須付出的代價，而國民和犧牲者的家人都不會願意承受這樣的代價。
在昨日，4名警員在昆州一個偏遠地區調查一宗失蹤案期間，抵達有關物業時遭到槍擊，造成兩死兩傷。警方增援和悍匪駁火，擊斃3人，另有一名市民遭誤擊而死。
前部長就自動債務索償系統調查作供
皇家委員會繼續，兩黨聯盟政府的前部長派恩作供。
該系統推出時，派恩時任民政部長，聯同負責系統。而莫理遜會在星期三作供。
調查指，自動債務索償系統對福利金領取者進行了90萬次干預，導致他們的債務總額高達12億元。
派恩對此表示，這筆巨資是來自堵塞欠款漏洞的措施，而非為政府增加財政收入。她說該系統是要確保正確的人得到正確的福利金，避免錯誤的人從中欺詐。
香港取消「安心出行」但維持針紙
國際方面，香港特首李家超今日宣布，由明日開始市民。
中國內地從星期一午夜開始，也停止使用追踪個人活動的「行程碼」。李家超表示，政府支持和配合內地措施，希望可以盡快正常通關。
另外，當局亦取消包括入境人士在內的所有市民的黃碼安排，只有在確診時才會轉為紅碼，其餘時間則維持藍碼。
不過，「疫苗通行證」的安排就被保留。市民進入部分公共場所，例如食肆，仍要展示針紙。
中國舉行南京大屠殺公祭日紀念儀式
今日是中國的南京大屠殺死難者國家公祭日，當局在紀念館舉行公祭儀式。
現場下半旗致哀，全市響起防空警報。中央政治局常委蔡奇致辭表示，中日邦交正常化50年以來，各領域交流合作促進地區和平發展，中日雙方應汲取歷史經驗，把握好兩國關係大方向。
與此同時，日本政府預計本周內發表的《國家安全保障戰略》修改方案，將形容中國為「前所未有的最大戰略挑戰」，並將「戰略互惠關係」的表述，改為「具有建設性的穩定關係」。
七國集團和歐盟加大對烏克蘭的軍備支援
俄烏兩軍在烏克蘭東部交戰，而歐盟同意再撥款支持烏克蘭軍備。
烏方指，在頓涅茨克的4個地區和盧甘斯克的8個地區，。這兩個省份在今年被莫斯科以公投方式吞併。
與此同時，七國集團同意為烏克蘭提供更多軍備支援，而歐盟亦再注資20億歐元到烏克蘭武器支援基金。
玻利維亞冰雹致學校屋頂倒塌砸死7人
玻利維亞一間學校受冰雹侵襲，造成至少7人死亡。
事發首都一間正在舉辦畢業典禮的學校，冰雹落下造成金屬屋頂負載過重倒塌，屋內24人當場有7人被砸死，另有15人受傷。
當地人見狀馬上前來救援，但無法搬動金屬屋頂，延誤了救援時間。
反對黨斥能源價格上限令價格飆升
看回本地，反對黨領袖達頓批評政府，會導致價格反而飆升。
他今日接受訪問時表示，政府在這個問題上應該和天然氣公司合作，而非打擊他們。
但能源部長鮑文回應，此舉是為了支持家庭和企業降低開支。他形容政府的計劃全面，旨在解決能源危機，又說反對計劃的人即是反對為澳洲人紓困。
原住民社區籲提高兒童入刑年齡
原住民長老指，可以改善原住民社區的生活。
維州Yoorrook公正委員會正在調查兒童保護系統。Bangerang及Wiradjuri部落的原住民長老Geraldine Atkinson表示，她一名兄弟在36歲時過早死亡，源於他曾經在10歲時因為盜竊是被監禁。
她認為維州提高入刑年齡從10歲到14歲可以減少原住民在囚期間死亡，並改善整個原住民社區的風氣。
體育消息
澳洲男子和女子足球隊的國腳，也加入到對足協出售職業足球聯賽總決賽主辦權的批評之中。
足協昨日宣佈雪梨將會在未來三年舉辦男子和女子聯賽總決賽，引發球迷反對。早前在世界盃進球的Socceroos球員葛雲，和女足Remy Siemsen也在社交平台批評這個決定。
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