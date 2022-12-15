SBS 新聞簡報（12月15日）

能源價格上限計劃通過眾議院

政府制定 能源價格上限的計劃 在眾議院獲得通過。





反對黨領袖達頓表示，不認為政府應該干預能源市場，亦不相信該計劃有助解決價格高企的問題，因此試圖提出修正案，但被否決。





總理艾巴尼斯批評，反對黨根本不關心選民的福祉，他們仍在台上時只是戀棧權力，並通過一些無助降低能源費用的政策。





計劃現在交由參議院審議，綠黨和一名中立議員已表明支持。



【昆州槍殺案】國會發起哀悼動議

反對黨領袖達頓讚揚殉職警員為社區獻出生命，他發言時一度落淚。他說兩名警員和該名市民都是熱情、勇敢和有擔當的澳洲人，直到生命的最後一刻。



華人搶購必理通致藥房缺貨

中國早前放寬防疫措施，引發大量民眾購買退燒、止咳等藥物。SBS中文發現，有網民提到在海外購買藥物寄回中國。





而在澳洲，有藥房貼出中文告示限購「必理痛」。職員表示，該藥物近日處於缺貨狀態，已限購每人一盒。



外長：幫助太平洋島國解決氣候問題

她正率領一個跨黨派國會代表團，進行自2019年以來的首次太平洋巡迴訪問，包括瓦努阿圖、密克羅尼西亞和帕勞。





她在和帕勞總統惠恕仁會面時，提出多項合作議題，對方亦表示很高興見到澳洲的代表到來。





聯邦政府正考慮聯同太平洋島國，一同申辦2026年的聯合國氣候大會。



報告：多元社區更可能被超額收費

一份報告指，因為缺乏清晰資訊，多元文化背景的居民更可能被超額收取水電煤費用。





多元文化機構LOTE Agency訪問了455名講10種不同語言的人，約兩成人表示「很艱難」才透過電話、電郵或網頁設立到水電煤賬戶，而賬單和優惠的文字都難以理解。





有九成六的受訪者表示，曾經因為交費以外的問題要聯絡供應商。



新增崗位持續增加 失業率維持低位

統計局公佈的數據指，10月新增就業3.2萬個，令失業率從9月的3.5%跌回到3.4%，而11月錄得66.8%的勞動力參與率，人手短缺令就業率自6月以來一直維持低水平。





當局預計低失業會保持到明年。



新州堤壩現裂縫 若決堤或水淹南澳

新州靠近南澳的維多利亞湖一個堤壩發現裂縫，如果決堤可能會導致梅里河在南澳的水位提高。





該堤壩目前阻擋了100億升的河水。南澳緊急服務部門表示，正在緊急加固，但如果失敗，下游的社區將會受到影響。





南澳州長馬利瑙斯卡斯表示，當局亦正檢查本地的堤壩，特別是靠近維州的Renmark地區，加上日常都有維護，相信可保無虞。



烏克蘭指俄軍曾虐待兒童

烏克蘭的人權部門指，在重奪東北部和南部的俄佔地區後，有兒童因為被指抵抗俄軍，而遭到毆打，以及不提供水或者食物，還進行精神虐待。





聯合國在9月發表的一份報告指，至少有一名男童被俄軍拘禁，一名女童遭到強姦。



體育消息

世界短道游泳錦標賽正在墨爾本舉行，澳洲20歲新星帕莉絲特（Lani Pallister）先後在400米、800米和4x200米自由泳斬獲金牌，4x200米更打破保持了8年的世界紀錄。





主場作戰的澳洲隊，目前已獲得5金2銀2銅，排獎牌榜第一。



