SBS 新聞簡報（3月23日）

【原住民公投】政府公佈公投問題詳情

總理艾巴尼斯宣佈公投問題將會是：「一項建議中的法律：要修改憲法來建立原住民及托勒斯海峽島民之聲，以承認澳洲的第一批國民。你是否批准這建議中的修改？」





有關今次入憲公投制度的草案在跨黨派支持下，昨晚已經在參議院通過。





原住民事務部長貝妮表示，在憲法中承認原住民是超越政黨的事務，將會是簡單但有力的行動。



【原住民公投】反對黨索取詳情及法律建議

反對黨領袖達頓表示，當局仍未提供詳情，有關原住民之聲這個機構如何運作，以及修憲會有何法律影響。





他要求政府披露律政部長收到的法律建議，因為有報道指律政部長對公投工作組提供的問題措辭感到擔憂而作出過修改。





自由黨將會開會決定對入憲公投的正式態度，而國家黨已經表明反對。



反跨性別者公開演講 國會議員激動打斷

獨立參議員索普試圖搗亂一個跨性別議題演講而被警員制止。





索普批評她有跨性别恐惧症，一邊高呼「澳洲不歡迎你」，一邊試圖上台打斷演講，但被現場警員制止。





而同樣參加反對演講示威的綠黨參議員賴絲形容演講者為「偏執狂」，他們的口號輕易就蓋過了對方的聲音。



美國有民眾及議員反對TikTok禁令

美國有民眾和國會議員反對 向影片社交平台TikTok實施禁令 。





青少年、教師和企業代表在國會外集會，要求政府允許民眾使用有1.5億美國用戶的TikTok。





民主黨議員鮑曼質疑總統拜登為何針對和恐懼TikTok，認為應該對社交媒體的私隱和安全問題進行改革。





另一名民主黨議員波肯表示，禁令是一場仇外政治迫害，強調應該確保美國人的數據安全，而並非封禁社交平台。



解放軍：美軍艦非法闖入西沙被逐

中方表示，美國軍艦非法闖入西沙領海被驅離。





解放軍南部戰區表示，美軍米利厄斯號導彈驅逐艦未經中國政府批准，今日非法闖入西沙領海，戰區組織海空兵力跟蹤監視並警告驅離。





中方強調會時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。





據美軍消息，米利厄斯號在剛過去的周末，聯同日方在日本海進行彈道導彈防禦訓練。



數據：樓價下跌致家庭財富縮水

數據顯示，因樓價下跌，澳洲家庭的財產縮水。





不過，公積金在上季度增長強勁，稍為彌補家庭財富損失。



倆會計師被控詐騙客戶公積金

兩名會計師涉嫌詐騙客戶的公積金而被控。





雪梨分別為44和38歲的女子，被指在2007至2020年期間，透過運營一個價值3500萬元的自我管理公積金基金戶口，騙取了20名客戶的金錢。





兩人被控84項罪名，不准保釋。



專家報告促改善教師工作內容

一份報告就改善教師工作提出多項建議。





教育部門和業界去年會面後成立教育專家小組進行檢討。報告建議，教學課程要根據學生的多樣性、輟學率和就業結果來進行評估。





報告又呼籲增加原住民視覺的內容和知識來實現社會公平。



體育消息

國際足球友誼賽，新西蘭今晚在奧克蘭迎戰中國隊，頭號球星活特（Chris Wood）因傷無法出戰。



