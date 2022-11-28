SBS 新聞簡報（11月28日）

【遍地開花】中國多地爆發反清零示威

而在中國的社交平台，相關的影片和資訊都被刪除。



加拿大亞太戰略稱中國「具破壞力」

加拿大公佈印太戰略，表示在應對中國的同時，亦要在氣候變化和貿易上和中國合作。





該文件公布了涉及23億加元的支出，以加強在印太地區的軍事和網絡安全。





文件形容 中國是一股日益具破壞性的全球力量 ，並尋求將國際秩序改變成不符合加拿大利益和價值觀的環境。文件稱加方會根據情況評估應對中國的方法。



工黨將譴責前總理莫理遜兼任部長

工黨政府將會在國會對前總理莫理遜發起譴責，並立法防止再發生兼任多個部長的事件。





調查 莫理遜在出任總理期間身兼5個部長職務 的報告在上星期提交，總理艾巴尼斯表示，會接納報告提出的全部6項建議。





他說會 在國會發起譴責動議 ，並在今個星期內提出修訂法例，禁止再有類似的濫權做法出現。他說動議預計會由議長或者律政部長發起。



情報部門下調澳洲恐襲風險

當局將 澳洲受到恐怖襲擊的全國威脅等級 從「較可能」降低為「可能」。





今次是澳洲安全及情報組織自2014年以來，首次下調恐襲風險等級。組織負責人伯吉斯表示，這個決定是經過慎重考慮，而下調不等於不存在。





他解釋做法是基於 伊斯蘭國和基地組織先後被極大削弱 ，令它們在澳洲的支持下降，更少可能在澳洲發動實際的襲擊。



國家黨表態反對原住民之聲入憲

聯邦政府正計劃在今個任期內，預計在明年發起入憲公投。此舉是「發自內心的烏魯魯宣言」的建議之一。





不過，國家隊領袖利特爾波特表示，他們不相信這個做法可以真正「縮窄差距」。他說真正幫到原住民是要在地方層面給予他們權力、獲得澳洲人日常享有的機會，而不是在聯邦層面另立門戶。



工黨籲反對黨在參院支持反腐草案

工黨呼籲朝野共同支持 建立聯邦層面的廉政公署 。





建立反腐機構的草案上星期已在眾議院通過，將由參議院審批。





律政部長載夫斯敦促兩黨聯盟支持草案，指任何新增的修改都會引致否決。他強調工黨不會批准任何修正案。



央行行長再為講過不會加息而道歉

儲備銀行行長 洛菲利為曾經表示不會加息而道歉 。





洛菲利今日向參議院表示，他對作出過相關指引感到遺憾，但強調其信息一向都是附帶警告，而且加息是幫助澳洲擺脫經濟困境的必要措施。



聯合國籲澳洲放寬拘留難民

聯合國禁止酷刑委員會呼籲澳洲，結束對非法入境者的強制性無限期拘留。





該機構已要求澳洲政府重新審視現有法例，准許未經批准的入境者在本土接受規定限期的拘留。





體育消息

澳洲隊socceroos將於今個星期四在世界盃分組賽最後一輪對陣丹麥，只需要平局就可以出線。



