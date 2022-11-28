SBS 新聞簡報（11月28日）

【遍地開花】中國多地爆發反清零示威
，相信是1989年六四事件以來最大規模的反政府示威。
上星期新疆一座住宅樓發生火警導致10人死亡的事件後，上海和北京都發生悼念和抗議的集會，。
隨後，。而多間大學都有學生聚集，舉起白紙進行抗議。
而在中國的社交平台，相關的影片和資訊都被刪除。
加拿大亞太戰略稱中國「具破壞力」
加拿大公佈印太戰略，表示在應對中國的同時，亦要在氣候變化和貿易上和中國合作。
該文件公布了涉及23億加元的支出，以加強在印太地區的軍事和網絡安全。
文件形容，並尋求將國際秩序改變成不符合加拿大利益和價值觀的環境。文件稱加方會根據情況評估應對中國的方法。
工黨將譴責前總理莫理遜兼任部長
工黨政府將會在國會對前總理莫理遜發起譴責，並立法防止再發生兼任多個部長的事件。
調查的報告在上星期提交，總理艾巴尼斯表示，會接納報告提出的全部6項建議。
他說會，並在今個星期內提出修訂法例，禁止再有類似的濫權做法出現。他說動議預計會由議長或者律政部長發起。
情報部門下調澳洲恐襲風險
當局將從「較可能」降低為「可能」。
今次是澳洲安全及情報組織自2014年以來，首次下調恐襲風險等級。組織負責人伯吉斯表示，這個決定是經過慎重考慮，而下調不等於不存在。
他解釋做法是基於，令它們在澳洲的支持下降，更少可能在澳洲發動實際的襲擊。
國家黨表態反對原住民之聲入憲
國家黨確認，不會支持。
聯邦政府正計劃在今個任期內，預計在明年發起入憲公投。此舉是「發自內心的烏魯魯宣言」的建議之一。
不過，國家隊領袖利特爾波特表示，他們不相信這個做法可以真正「縮窄差距」。他說真正幫到原住民是要在地方層面給予他們權力、獲得澳洲人日常享有的機會，而不是在聯邦層面另立門戶。
工黨籲反對黨在參院支持反腐草案
工黨呼籲朝野共同支持。
建立反腐機構的草案上星期已在眾議院通過，將由參議院審批。
律政部長載夫斯敦促兩黨聯盟支持草案，指任何新增的修改都會引致否決。他強調工黨不會批准任何修正案。
央行行長再為講過不會加息而道歉
儲備銀行行長。
他在過去兩年多次表示基準利率將不太可能在2024年之前調高，令30萬澳洲人申請高額貸款。但。
洛菲利今日向參議院表示，他對作出過相關指引感到遺憾，但強調其信息一向都是附帶警告，而且加息是幫助澳洲擺脫經濟困境的必要措施。
聯合國籲澳洲放寬拘留難民
聯合國禁止酷刑委員會呼籲澳洲，結束對非法入境者的強制性無限期拘留。
該機構已要求澳洲政府重新審視現有法例，准許未經批准的入境者在本土接受規定限期的拘留。
澳洲的尋求庇護者資源中心表示，今次不是聯合國首次發聲，而，但當局需要有更快更多的行動。
體育消息
澳洲隊socceroos將於今個星期四在世界盃分組賽最後一輪對陣丹麥，只需要平局就可以出線。
另外，後，首都布魯塞爾的街頭出現暴動，有汽車和電動滑板車被點火。還有疑似雙方球迷爆發衝突，防暴警察要用水炮和催淚煙驅散人群。
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