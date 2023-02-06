SBS 新聞簡報（2月3日）

【央行加息】財長指通脹最嚴重時刻已過去

儲備銀行預計會在明日宣佈提高利率，加四份之一厘到3.35%。





查默斯表示，2023年會是澳洲經濟具挑戰性的一年，但強調誘因是來自全球，而非本地，而政府正幫助民眾擺脫困境。





「央行會獨立作出決定，而政府的焦點在於來自世界、在國民餐桌上感受得到的壓力。」





數據顯示，零售業貿易錄得自2021年以來的首次下跌，反映澳洲人在通脹情況下減少開支。



澳中貿易部長今視像對話或稍後會面

澳中兩國的高級貿易官員今日進行2019年以來的首次對話。





貿易部長費雷爾在國會辦公室和中國商務部長王文濤透過視像會談約90分鐘。





不過，澳方在要求北京解除貿易制裁方面未有突破性進展，但就同意在所有層面開展對話，以全面重啟貿易。



外長籲中美就疑似間諜氣球事件溝通

美國早前指中國一個疑似搜集軍事情報的氣球進入領空，並將其擊落。而中方指該氣球是用於氣象用途，並意外飄到美國。事後美國國務卿布林肯宣佈取消訪華行程。





黃英賢今日回應，指事件令人擔憂，是對美國主權的侵犯和國際法的破壞，而美方以謹慎和負責的方式作出反應。





但她呼籲中美繼續溝通互動，不要令競爭升級為衝突。「我們歡迎布林肯指美方繼續開放外交互動，我們鼓勵中方對此積極回應。」



外國遊說活動統計 中國佔逾四份一

向政府登記的外國遊說活動統計，中國佔最多。





澳洲從2018起實施外國干預透明制度，要求任何和外國有關聯的政治遊說活動進行登記。





最新公佈的2021-22年數據顯示，190次活動中，中國佔50次為最多；其次是日本，有約20次；美國15次排第三；法國和科威特各有10次。





總數比前一個財年略有下降。



綠黨提案降低選民投票年齡至16歲

綠黨提案將選民的投票年齡降低到16歲。





目前在聯邦大選中投票的法定年齡是18歲。30歲的最年輕現屆議員Stephen Bates表示，年輕人關心氣候變化、獲得醫療、種族平等、可負擔房屋等議題，因此有需要降低投票年齡。





他以德國降低年齡為例指，此舉可以減少政治冷感，擴大民主。



綠黨原住民發言人宣佈退黨

與此同時，參議員索普宣佈退出綠黨，成為中立議員。





綠黨支持原住民國會之聲入憲，但原任該黨原住民事務發言人的索普表示，除非政府進一步和原住民簽署主權條約，否則不會支持原住民之聲。





她在退黨後表示，會更好地代表原住民利益，也會更自由地在所有議題發聲。



當局調查維州明月居士林失火案

維州當局仍在調查 明月居士林失火一案 。





作為墨爾本東南區Springvale South的著名地標，該佛教寺廟昨晚發生大火，主建築大雄寶殿被嚴重焚毀，消防員到凌晨才將火撲熄。





大殿目前結構不穩，人員仍未能入內調查，但初步相信起火原因沒可疑。



體育消息

澳職球會墨爾本城宣佈扶正臨時主教練維度錫（Rado Vidosic）。





61歲的維度錫原本擔任女足主帥，在11月被調到男子隊，頂替前往法國執教的基斯諾保（Patrick Kisnorbo）。他上任後8場只輸了1場。





而他的兒子維度錫（Dario Vidosic）則執教墨爾本城女足。



