SBS 新聞簡報（3月3日）

首次置業者申請按揭跌至5年來最低

利率和通脹飆升，令首次置業者申請按揭跌至5年來最低。





統計局的最新數據顯示，自住物業的首置者，1月份的貸款承諾減少8.1%，是2017年2月以來最低。





住房貸款承諾的總值在1月跌5.3%至221億元，自住物業的貸款承諾跌4.9%至147億元，投資者的貸款承諾就跌6%至74億元。





統計局的金融及財富數據主管Mish Tan相信，此舉是因為政府的疫情經濟刺激措施逐漸取消。



Quad外長譴責俄羅斯核武威脅

澳洲、美國、日本和印度的外長，今日在新德里舉行的二十國集團峰會會面，並發表聯合聲明。





澳洲外長黃英賢表示，任何國家潛在使用核武器都絕對不可接受。此外，她又提到，澳方反對任何在南中國海加劇局勢緊張的單邊行動。



澳洲駐美大使指兩國關係日增

澳洲駐美大使冼魯甸諾（Arthur Sinodinos）表示，他見到澳美關係在過去幾年得到加強。





他在華盛頓向智庫機構戰略及國際研究中心的演說中表示，在印太地區的共同戰略利益，團結了澳美兩國。拜登政府一系列的倡議包括四方安全會談、澳英美協議、藍太平洋夥伴等，增進了兩國關係。





冼魯甸諾指，繼續加強澳美關係符合澳洲的國家利益，全球各種狀況都要求兩國繼續緊密合作。



白宮列中俄為最大網絡安全威脅

美國將中國和俄羅斯列為最大的網絡安全威脅。





白宮發佈新的國家網絡安全戰略指，受中俄及伊朗、北韓支持的黑客，不斷嘗試侵入美國關鍵政府部門和企業網絡。





文件建議軟件製造商和企業應在保護系統方面承擔更大責任，而聯邦調查局和國防部亦應該加強打擊黑客活動。





香港地盤四級大火 通宵撲救9小時

消防處表示，現場是工地，有大量建築材料阻礙消防員推進，加上地盤仍在興建中，消防裝置未投入使用，增加救火困難。





火警期間總共有170名市民疏散，當局共動用150名消防及救護人員、66輛消防車、4輛救護車。





據報有兩人吸入濃煙不適入院，另有兩名目擊市民受驚不適。現場一帶現時仍未解封。



NAB表態支持公積金稅率改革

當局計劃對公積金存款超過300萬元的部份，稅率從15%翻倍至30%，預計在2025-26財年生效的第一年，有大約8萬人受到影響。





國民銀行行政總裁麥伊雲表示，對於公積金而言，300萬元是一個很大的數字。他說當局的措施只會影響極少數人。



當局將新建機構管理牲畜出口

聯邦政府將會建立一個獨立機構來管理牲畜出口。





工黨在競選期間承諾過要管理活羊出口行業。農業部長懷特表示，相關措施需要諮詢，當局不會急於求成。





他表示，行業需要進行改革，比如在境內處理羊肉，然後運往英國、印度和歐盟等市場，而這個會是西澳農民的商機。



全國中學生罷課抗議氣候政策不足

示威學生要求在2030年之前，實現百份百的可再生能源，並確保原住民獲得土地權利。





12年級學生Owen Magee呼籲聯邦和州地政府，採取更多行動，停止開採所有煤礦和天然氣。他說原住民和鄉鎮社區將會首當其衝，全球和他在東南亞的家人也受氣候變化影響。



【世界驕傲節】海港大橋舉辦閉幕遊行

作為世界驕傲節的閉幕活動，雪梨海港大橋將於星期日舉辦大遊行。





而星期日的遊行預計會有5萬人參與，向全球呼籲性小眾的平等權益。



體育消息

2023亞洲盃足球賽，將於明年初在卡塔爾舉辦，並於5月進行分組抽籤。



