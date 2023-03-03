SBS 新聞簡報（3月3日）

首次置業者申請按揭跌至5年來最低
利率和通脹飆升，令首次置業者申請按揭跌至5年來最低。
統計局的最新數據顯示，自住物業的首置者，1月份的貸款承諾減少8.1%，是2017年2月以來最低。
住房貸款承諾的總值在1月跌5.3%至221億元，自住物業的貸款承諾跌4.9%至147億元，投資者的貸款承諾就跌6%至74億元。
統計局的金融及財富數據主管Mish Tan相信，此舉是因為政府的疫情經濟刺激措施逐漸取消。
Quad外長譴責俄羅斯核武威脅
四方安全對話國家的外長，聯合譴責。
澳洲、美國、日本和印度的外長，今日在新德里舉行的二十國集團峰會會面，並發表聯合聲明。
澳洲外長黃英賢表示，任何國家潛在使用核武器都絕對不可接受。此外，她又提到，澳方反對任何在南中國海加劇局勢緊張的單邊行動。
澳洲駐美大使指兩國關係日增
澳洲駐美大使冼魯甸諾（Arthur Sinodinos）表示，他見到澳美關係在過去幾年得到加強。
他在華盛頓向智庫機構戰略及國際研究中心的演說中表示，在印太地區的共同戰略利益，團結了澳美兩國。拜登政府一系列的倡議包括四方安全會談、澳英美協議、藍太平洋夥伴等，增進了兩國關係。
冼魯甸諾指，繼續加強澳美關係符合澳洲的國家利益，全球各種狀況都要求兩國繼續緊密合作。
白宮列中俄為最大網絡安全威脅
美國將中國和俄羅斯列為最大的網絡安全威脅。
白宮發佈新的國家網絡安全戰略指，受中俄及伊朗、北韓支持的黑客，不斷嘗試侵入美國關鍵政府部門和企業網絡。
文件建議軟件製造商和企業應在保護系統方面承擔更大責任，而聯邦調查局和國防部亦應該加強打擊黑客活動。
而新戰略的其中一個目標是遏制俄羅斯黑客，指，令勒索問題猖獗。
香港地盤四級大火 通宵撲救9小時
在香港，，消防通宵撲救9小時後，到今日上午救熄。
消防處表示，現場是工地，有大量建築材料阻礙消防員推進，加上地盤仍在興建中，消防裝置未投入使用，增加救火困難。
火警期間總共有170名市民疏散，當局共動用150名消防及救護人員、66輛消防車、4輛救護車。
據報有兩人吸入濃煙不適入院，另有兩名目擊市民受驚不適。現場一帶現時仍未解封。
NAB表態支持公積金稅率改革
四大銀行之一的國民銀行，表態支持聯邦政府對。
當局計劃對公積金存款超過300萬元的部份，稅率從15%翻倍至30%，預計在2025-26財年生效的第一年，有大約8萬人受到影響。
國民銀行行政總裁麥伊雲表示，對於公積金而言，300萬元是一個很大的數字。他說當局的措施只會影響極少數人。
當局將新建機構管理牲畜出口
聯邦政府將會建立一個獨立機構來管理牲畜出口。
工黨在競選期間承諾過要管理活羊出口行業。農業部長懷特表示，相關措施需要諮詢，當局不會急於求成。
他表示，行業需要進行改革，比如在境內處理羊肉，然後運往英國、印度和歐盟等市場，而這個會是西澳農民的商機。
全國中學生罷課抗議氣候政策不足
全國多間中學的學生，今。
示威學生要求在2030年之前，實現百份百的可再生能源，並確保原住民獲得土地權利。
12年級學生Owen Magee呼籲聯邦和州地政府，採取更多行動，停止開採所有煤礦和天然氣。他說原住民和鄉鎮社區將會首當其衝，全球和他在東南亞的家人也受氣候變化影響。
【世界驕傲節】海港大橋舉辦閉幕遊行
作為世界驕傲節的閉幕活動，雪梨海港大橋將於星期日舉辦大遊行。
首次在南半球舉辦的世界驕傲節，經過後來到尾聲。期間的同性戀狂歡節、原住民活動和人權會議都吸引不少民眾參與。
而星期日的遊行預計會有5萬人參與，向全球呼籲性小眾的平等權益。
體育消息
2023亞洲盃足球賽，將於明年初在卡塔爾舉辦，並於5月進行分組抽籤。
24支球隊將按照4個檔分6個小組。其中澳洲隊位列一檔，中國在第二檔，而相隔54年重返亞洲盃的香港隊在第四檔。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。