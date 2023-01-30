SBS 新聞簡報（1月30日）

聯邦政府公佈國家文化政策受業界歡迎

聯邦政府公佈的國家文化政策，受到藝術業界歡迎。





藝術部長博克今日發表相關政策，將要求跨國串流媒體服務有一定的澳洲本土內容配額，並將有關澳洲的故事傳達給本地和海外的觀眾。





當局又計劃成立名為Music Australia和Sounds Australia的機構，分別負責資助推廣本土原創音樂，以及澳洲音樂人才的國際市場開發。





多位藝人對此表示歡迎。演員Rachel Griffths形容去年大選投票給工黨是正確之選，因前政府並不看重文化產業的價值。





她說藝術工作者一直不受理解，所以她過去10年一直宣傳藝術行業在出口、小生意和創造就業方面的貢獻。



可再生能源企業指氣候變化危中有機

一個可再生能源企業團體公佈零碳排放的再工業化藍圖。





由可再生能源行業的金融和投資公司組成的Smart Energy Council表示，氣候變化是澳洲在經濟、出口和就業增長方面的最重大機會，呼籲當局採取措施，包括 改革能源保障機制 、設立長期的碳排放目標等。





當局改革家庭法律條文促兒童權益

聯邦政府將會改革家庭法律體系。





今日公佈的立法草案將會在六大方面改善兒童的利益，包括安全、發展需求、個人偏好等，並移除平等分擔育兒責任的規定。





律政部長載夫斯表示，相關條例的修改對法庭和家長而言會更精簡。





政府的法律改革委員會從2019年開始審視家庭法律，國會也在2021年尋求改革。



中國領事稱成蕾「關心孩子就不會做間諜」

墨爾本華人聚居區白馬市的市議員巴克向SBS中文表示，他在星期六當地舉行的農曆新年活動中，向中國駐墨爾本代總領事曾建華提出澳籍華裔記者成蕾在華被拘的問題。





巴克透露，他當時說成蕾自2020年8月以來已沒見過她在墨爾本居住的子女，而曾建華回答，「如果她關心自己的孩子就不會做間諜」。





由於中方過往的公開回應都強調依法辦案，並保障相關人士的合法權益，相信今次是中國外交官員罕有發表不符官方立場的評論。



中國指新冠疫情沒反彈料已近尾聲

中國疾控中心發表最新一期周報，表示根據各省在上月9日至本月23日的監測數據，疫情在12月下旬達到高峰，其後求診人數、住院重症人數、醫院死亡人數均呈下降趨勢。





周報形容，到1月下旬中國整體疫情已降至較低水平，醫療系統壓力放緩。



新西蘭首都洪水 大量居民保險索償

新西蘭首都奧克蘭出現洪水，大量居民向保險公司索償。





當地主要的保險公司，包括澳洲保險集團、Suncorp和Tower Limited都已收到超過9000份索償申請。





新西蘭保險業協會表示今次幾乎奧克蘭所有地區都受影響，預計會創造索償個案數目的紀錄。



反對黨將會見原住民公投工作組

反對黨領袖達頓將會和原住民之聲入憲公投的工作組會面。





達頓和反對黨的律政事務兼原住民事務發言人李瑟，將於今個星期四和公投工作組的人員會面。



新州博彩業界立行為守則打擊問題賭博

業界今日發表的守則承諾會每3小時檢查一次賭客的狀況、禁止問題賭客入場、允許家人申請對賭客禁足等。





州長佩洛德雖然對此表示歡迎，但他此前曾表示，如果連任將會實施強制性的無現金籌碼。



體育消息

澳洲國家足球隊的領隊阿諾德 ，將會繼續率領 Socceroos 征戰明年的亞洲盃和2026年世界盃的外圍賽。





足協召開發佈會宣佈和阿諾德續約4年。他表示很高興留在澳洲並培育更多青年軍，而他為此放棄了來自歐洲和中東的邀約。



