SBS 新聞簡報（12月6日）

連續八次加息 利率創十年新高

澳洲儲備銀行 (RBA) 將官方現金利率 上調 25 個基點至 3.1厘 ，為 10 年來的最高水平。





現金利率自 2013 年 4 月以來從未超過 3厘，但自 2012 年 11 月以來一直高於 3.1%，當時為 3.25%。





周二（12月6日）的加息是第八次加息，利率從年初的 0.1% 的歷史低點開始上升。增加利率目的是儲銀嘗試回應澳洲嚴重的通脹問題。





這一決定將在聖誕節前夕為貸款者帶來更重的負擔，目前不少澳洲人表示已為不斷上升的生活開支苦苦掙扎。



新報告：Medicare未能跟上變化

根據格拉頓研究所（Grattan Institute）發表的《 新的國民醫療保險：加強全科醫療 （A new Medicare: strengthening general practice）》提到，由於全科醫生的工作變得更加複雜，對於滿足病人的需求他們感到吃力，而且感到缺乏必要的支持。





報告又稱，心理健康問題和複雜慢性疾病的發病率多年來一直在上升，但是普通科醫生很難將這種更全面的治療納入診斷中，平均需要 15 分鐘。





此外，全科醫生通常缺乏更廣泛的團隊支持。患有慢性疾病的人壽命更短，生病時間更長，收入更少。





艾巴尼斯政府已經撥出每年2.5億澳元來修復國民醫療保險系統。





報告建議這筆資金可以資助報告中的建議，修復澳洲國民醫保系統的基礎，並創建一個為未來幾十年做好準備的新國民醫保。



消委會指國內航班機票聖誕節持續飆升

由於運載量有限和需求強勁，廉價經濟艙機票的價格上漲輻度相信會是最大，有些機票價格的增幅更創下 15 年來的最高紀錄。





與 2019 年 10 月相比，乘客在今年10月為國內機票所付出的費用平均高出了百分之27，相信是與自今年1月以來成本開支急劇上升有關。





消委會承諾，在澳洲三大航空公司都預測今年會有可觀利潤後，該會將密切監察所有航空公司的機票價格。



國腳返抵澳洲機場 球迷熱情歡迎

儘管澳洲隊 Socceroos 在世界盃十六強比賽中不敵阿根廷被淘汰，但已是歷史第二次從分組賽出線。





麥卡倫表示，得知 Socceroos 對澳洲人影響如此大，感覺非常好。



美國電影女演員艾莉逝世 享年71歲

美國情景喜劇和電影女演員艾莉（Kirstie Alley）逝世，享年71 歲。





她的子女 William True 和 Lillie Price 在社交媒體上發布這一消息，表示母親最近才發現癌症，並因此逝世。





艾莉在 1980 年代憑藉電影《乾杯》（Cheers）的角色而家喻戶曉，該片在 1991 年為她贏得艾美獎和金球獎。



剛果稱被屠殺平民數目比原先估計多

剛果民主共和國政府表示，上週在基希舍鎮被屠殺的平民人數，比原先估計的多。





早前報導的死亡人數為 50 人，但官員現在表示，有多達 272 名平民喪生。





政府將殺戮歸咎於 M23 民兵組織，但反對派組織主席質疑這一數字，指責剛果政府轉移民眾對該地區其他暴行的注意。



阿富汗爆炸北部發生爆炸

阿富汗北部發生爆炸，造成至少 5 人死亡。





當地警方表示，爆炸擊中載有海拉坦石油公司（Hairatan Oil company）員工的車輛，車內員工喪生。





北部巴爾赫省警方發言人瓦澤里（Mohammad Asif Wazeri）說，至少有四人在爆炸中受傷。





最近幾個月在阿富汗城市中心發生幾宗襲擊事件，伊斯蘭國聲稱對其中部分襲擊負責，但目前尚不清楚，誰是這宗襲擊的幕後黑手。



體育消息

新西蘭當局表示，跨性別運動員將能夠以其確定的性別，參加社區體育活動，而無需證明或證明其合理性。





但今天發表的指南稱，這不適用於精英運動。





管理機構表示，將由這些級別的個人代碼，來定義跨性別賽事的地點和方式。

