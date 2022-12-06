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SBS 新聞簡報（12月6日）

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Published 6 December 2022 at 6:11pm
By Beatrice Lee
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 6 December 2022 at 6:11pm
By Beatrice Lee
Source: SBS

連續八次加息 利率創十年新高

澳洲儲備銀行 (RBA) 將官方現金利率
上調 25 個基點至 3.1厘
，為 10 年來的最高水平。

現金利率自 2013 年 4 月以來從未超過 3厘，但自 2012 年 11 月以來一直高於 3.1%，當時為 3.25%。

周二（12月6日）的加息是第八次加息，利率從年初的 0.1% 的歷史低點開始上升。增加利率目的是儲銀嘗試回應澳洲嚴重的通脹問題。

這一決定將在聖誕節前夕為貸款者帶來更重的負擔，目前不少澳洲人表示已為不斷上升的生活開支苦苦掙扎。

新報告：Medicare未能跟上變化

根據格拉頓研究所（Grattan Institute）發表的《
新的國民醫療保險：加強全科醫療
（A new Medicare: strengthening general practice）》提到，由於全科醫生的工作變得更加複雜，對於滿足病人的需求他們感到吃力，而且感到缺乏必要的支持。

報告又稱，心理健康問題和複雜慢性疾病的發病率多年來一直在上升，但是普通科醫生很難將這種更全面的治療納入診斷中，平均需要 15 分鐘。

此外，全科醫生通常缺乏更廣泛的團隊支持。患有慢性疾病的人壽命更短，生病時間更長，收入更少。

艾巴尼斯政府已經撥出每年2.5億澳元來修復國民醫療保險系統。

報告建議這筆資金可以資助報告中的建議，修復澳洲國民醫保系統的基礎，並創建一個為未來幾十年做好準備的新國民醫保。

消委會指國內航班機票聖誕節持續飆升

澳洲競爭及消費者公署（ACCC）
最新報告
顯示，澳洲人將會為國內航班支付的費用比大流行前高出近百分之30，而機票價格在聖誕節假期前相信將會上漲至更高水平。

由於運載量有限和需求強勁，廉價經濟艙機票的價格上漲輻度相信會是最大，有些機票價格的增幅更創下 15 年來的最高紀錄。

與 2019 年 10 月相比，乘客在今年10月為國內機票所付出的費用平均高出了百分之27，相信是與自今年1月以來成本開支急劇上升有關。

消委會承諾，在澳洲三大航空公司都預測今年會有可觀利潤後，該會將密切監察所有航空公司的機票價格。

國腳返抵澳洲機場 球迷熱情歡迎

儘管澳洲隊 Socceroos 在世界盃十六強比賽中不敵阿根廷被淘汰，但已是歷史第二次從分組賽出線。

國家隊在卡塔爾解散後，部份球員飛往歐洲備戰球會賽事，而其他國腳則在昨日（12月5日）傍晚
抵達澳洲
。迪利奧（Marco Tilio）、鄧恩（Thomas Deng）和麥卡倫（Jamie Maclaren）返回墨爾本。古奧（Garang Kuol）、瑞安（Maty Ryan）、戴夫連（Cameron Devlin）、甘明斯（Jason Cummings）和雷德梅恩（Andrew Redmayne）則返回雪梨。

麥卡倫表示，得知 Socceroos 對澳洲人影響如此大，感覺非常好。

美國電影女演員艾莉逝世 享年71歲

美國情景喜劇和電影女演員艾莉（Kirstie Alley）逝世，享年71 歲。

她的子女 William True 和 Lillie Price 在社交媒體上發布這一消息，表示母親最近才發現癌症，並因此逝世。

艾莉在 1980 年代憑藉電影《乾杯》（Cheers）的角色而家喻戶曉，該片在 1991 年為她贏得艾美獎和金球獎。

剛果稱被屠殺平民數目比原先估計多

剛果民主共和國政府表示，上週在基希舍鎮被屠殺的平民人數，比原先估計的多。

早前報導的死亡人數為 50 人，但官員現在表示，有多達 272 名平民喪生。

政府將殺戮歸咎於 M23 民兵組織，但反對派組織主席質疑這一數字，指責剛果政府轉移民眾對該地區其他暴行的注意。

阿富汗爆炸北部發生爆炸

阿富汗北部發生爆炸，造成至少 5 人死亡。

當地警方表示，爆炸擊中載有海拉坦石油公司（Hairatan Oil company）員工的車輛，車內員工喪生。

北部巴爾赫省警方發言人瓦澤里（Mohammad Asif Wazeri）說，至少有四人在爆炸中受傷。

最近幾個月在阿富汗城市中心發生幾宗襲擊事件，伊斯蘭國聲稱對其中部分襲擊負責，但目前尚不清楚，誰是這宗襲擊的幕後黑手。

體育消息

新西蘭當局表示，跨性別運動員將能夠以其確定的性別，參加社區體育活動，而無需證明或證明其合理性。

但今天發表的指南稱，這不適用於精英運動。

管理機構表示，將由這些級別的個人代碼，來定義跨性別賽事的地點和方式。
更多內容

今日大事（12月6日）

連續八次加息 利率創十年新高

新州中小學課程改革 回歸基本步

新報告呼籲對 Medicare 進行「緊急改革」

優秀人才選加拿大棄澳 澳洲何以失其優勢？

戴口罩令您反應較遲鈍？

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