SBS廣東話節目其他收聽方法 「澳洲傳媒業」如何提升本地民主精神？Play12:47SBS廣東話節目其他收聽方法 澳洲傳媒事業在民主體制中， 扮演了哪一方面的積極角色？ Source: Getty / Getty Images下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.7MB)Published 4 November 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS 澳洲憲法並沒有保障新聞自由的條款，但澳洲的傳媒業在世界新聞自由指數中，卻名列前 40 名。那麽，澳洲的傳媒業在民主體制中扮演了怎麽樣的角色？它起著哪一方面的積極作用？或者面對哪一方面的隱憂與挑戰？詳情請收聽宋慶勤在今期「澳洲定居指南」環節的報道。Published 4 November 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS更多内容足以叫停全國嘅賽事 -「墨爾本杯賽」如何識破「網購騙局」？父母如何啓齒向子女灌輸「性教育」知識?瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（11月3日）澳洲標誌性公司「榮獲」年度最離譜服務大奬！洪災最新：民眾應慎防破紀錄「晴天洪水」（11 月 3 日）【疫苗快報】新州維州新冠病例開始增加（11月3日）