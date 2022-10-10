【冥想播客】日本森林浴 : 一場森林漫步自我療愈之旅

日本傳統的 Shinrin-yoku 或「森林沐浴」是指在大自然中悠然漫步，使用五種感官與環境保持密切的聯繫。
在漫步森林期間，靜靜地感受環境，呼吸清新芬芳的空氣，欣賞樹葉的形狀。聆聽吱吱的雀鳥叫聲、潺潺的流水聲、以及颯颯的樹叢聲音。同時體驗撫摸粗糙的樹皮。讓四周的寧靜感染你的心靈，忘卻世俗塵囂。豐富你的感官，並能舒緩繁忙都市帶來的壓力。
日本將森林浴作醫療用途的歷史可追溯到 1980 年代，當時政府開始注意到科技熱潮對大都市居民的影響，例如憂鬱、專注力不足及各種疼痛，透過森林浴能舒緩現代生活帶來的壓力。
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許多研究結果顯示，森林浴有助改善睡眠質量、調整心情、提升專注力、創造力及減少焦慮和壓力。
由於科學研究證實了接觸大自然對身體的益處，日本政府已將 Shinrin-yoku 納入其國家健康計劃之中。
這節冥想是由 Forest Minds 的 Mayumi Kataoka 設計。 Mayumi 出生於日本，2003 年被澳洲的自然風景吸引下毅然搬到澳洲居住。她是一位經過認證的森林療愈師，現時在雪梨北岸定時舉辦森林漫步活動。
Mayu Kataoka 是一位住在雪梨的日本 Shinrinyoku（森林浴）教練。 Credit: Toboji
冥想可以帶來以下好處:
- 釋放壓力、緩解焦慮
- 專注於當下
- 減少負面情緒
- 提升想像力、專注力和創意
- 改善睡眠質素
本系列由六集組成。請透過你喜歡的播客程式（如 、Google Podcasts 、或 ），收聽SBS廣東話節目的全新【冥想播客】。
Mayu Kataoka 在森林漫步中拾起樹葉。 Credit: Mayu Kataoka
LISTEN TO
你聽過正念、冥想和感受當下嗎? 無論你試過冥想與否，我們都邀請你參與由世界各地不同專業導師設計的廣東話《SBS冥想播客》系列。期望透過簡單和簡短的冥想練習，能夠輕鬆融入你的每一日，讓你有個放鬆和感覺寧靜的時刻。
SBS Chinese
29/09/202201:11
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