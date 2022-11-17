【疫苗快報】甚麼推動新一波新冠疫情？（11月17日）

今集內容： 甚麼推動新一波新冠疫情？

新州藥劑師將有權處方部份藥物與疫苗 醫生：一場災難

廣州爆發大型抗議 隔離圍牆被推倒

甚麼推動新一波新冠疫情？

雖然通常大家被預告，新冠病例在冬季會出現大幅增加，但這一波新疫情是在春季襲擊澳洲。





南澳大學生物統計學和流行病學系主任埃斯特曼（Adrian Esterman）表示，這是因為同時發生三件大事。





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首先是澳洲許多人對疫苗接種，和先前感染的免疫力正在減弱。





埃斯特曼向《SBS 新聞》表示「距離我最後一劑疫苗已經7個月，即是我對新冠病毒的保護已大大降低，包括重病和死亡。」





「雖然我仍有一些保護，但遠不及7個月前那麼強大，而且很多人都處於這種情況。」





其次，是新的Omicron子變種已出現在澳洲，包括XBB和BQ.1。





他指「他們已經真正席捲新加坡和法國等地，開始出現在這裡。」





「（子變種） 比 BA.5 更容易傳播，更擅長躲開我們的免疫力，而且會單獨導致病例增加，更不用說免疫力減弱了。」





最後一件事是公共衛生措施被取消，包括強制隔離，和在室內環境中戴口罩。





埃斯特曼指「我們已經取消所有可減慢傳播的措施，我們什麼都沒有了。」





「這意味著，如果出現任何我們沒有免疫力的新變種，將直接在人群傳播。」



新州藥劑師將有權處方部份藥物與疫苗 醫生：一場災難

新州居民將很快能透過當地藥劑師，處方某些治療及接受疫苗接種。





此舉措被澳洲醫生團體稱為「瘋狂」。





然而，在昆州目前亦進行類似試驗，而英國、加拿大等國家亦實行類似做法。





新州州長佩洛德表示，這將會解放其他醫護人員，讓民眾更好地獲得護理。





佩洛德在周日（11月13日）表示：「整個衛生系統都面臨壓力，我們希望確保民眾，無論在雪梨大都市還是新州偏遠地區，都能獲到最好的醫療保健。」





從周一（11月14日 ）開始，藥劑師將被授權進行更廣泛的疫苗接種，包括旅行疫苗。





一項為期 12 個月的試驗已經開始，期間藥劑師可以根據數個情況，為患者開出處方藥物，包括用於尿路感染的抗生素、皮膚病和感染的治療以及節育藥物。





藥劑師必須先完成額外的培訓。





地區衛生廳長泰萊（Bronnie Taylor）表示，這將會改變鄉郊地區的「遊戲規則」。





她表示：藥劑師是我們社區不可或缺的一部份，亦是我們在鄉郊社區中不可或缺的一部份。





泰萊指藥劑師是衛生系統中利用率最低的職業之一。





新州澳洲藥學會主席費爾凱（Chelsea Felkai）表示，這些變化將使民眾能夠更好地使用藥物。





她說：這是對新州藥劑師的重要信任投票，對我們作為初級醫療保健團隊一部份的技能和專業知識投下了重要的信任票。





然而，澳洲皇家全科醫學院把此舉稱為「瘋狂」，而且「災難性」。





澳洲皇家全科醫學院院長派斯（Karen Price ）指：「這不是針對患者的解決方案，而是針對藥房等待區的解決方案。」





她認為藥劑師應該在醫院或醫療實踐環境中作為團隊的一部份工作，而不是在無人監管的零售場所工作。





新州衛生廳長夏薩德（Brad Hazzar） 表示，該試驗將減輕醫院急症室的壓力，可以使全科醫生為患有更嚴重疾病的人提供更多預約。





他指這將帶來一連串的好處。





他指雖然有一些人對藥劑師的作用有固定的看法，但他們對大流行病管理的積極貢獻表明他們能夠提供更多。





目前，藥劑師已在無須處方下接種流感和新冠疫苗，很快他們就可以為有需要人士接種預防甲型和乙型肝炎、脊髓灰質炎、傷寒、帶狀皰疹和日本腦炎的疫苗。



廣州爆發大型抗議 隔離圍牆被推倒

目前，廣州的疫情不斷升溫，每日新確診人數逾 5,000 人。





由於海珠區部分地區一直延長封控期，網傳引起大批民眾不滿抗議。





一段在社交媒體推特上廣泛流傳的視頻顯示，廣州市海珠區大批民眾走上街頭，向身穿白色防護服的工人抗議，亦有人合力將停泊在路邊的警車推翻。





警方試圖破開鐵閘進入小區，大批居民反抗，遂發射高壓水槍鎮壓。事發後，多輛警車駛往現場，包括車身寫有「特警」二字的警車。





推特在中國被封鎖，與該地區「騷亂」話題相關的幾個話題標籤在周二（11月15日）早上亦在中國的社交平台上被刪除。





路透社就此向廣州市政府和廣東省警方查詢，但當未就此作出回應。均未回應路透社的置評請求。





一位叫切特的廣州居民表示自己住在距離抗議地點約一公里的地方，他形容周一晚上那裡很緊張，每個人都確保他們的門被鎖上。他說當地的聊天群和社交媒體上充斥著這一幕的視頻和圖片。





他的住宅區已經被封鎖了大約 20 天，他表示：當它發生在我身邊時，我發現它真的很令人沮喪。看完這些圖像後，我昨晚無法入睡。





周二（11月15日），中國報告了11月14日當地新增17772宗新冠確診，高於前一天的16072例，也是自4月以來的最高水平。





在首都北京，周一的新感染病例達到了創紀錄的462例。重慶、鄭州等主要城市疫情最為嚴重。





而當局上周宣布旨在緩解嚴格的新冠限制規定帶來的嚴重影響的新政策後，許多城市縮減了常規檢測措施。





儘管中國當局上周五宣布一些嚴格的新冠政策將被放寬後，不少人表達了謹慎的樂觀情緒，但本周的疫情卻不斷惡化，使不少人愈來愈擔心。同時，一些城市亦調整了他們的定期核酸檢測，使民眾感到困惑。





周一晚上廣州的場景，是民眾對新冠限制措施不滿情緒的最新一次表達。





上個月，鄭州一間蘋果手機代工生產工廠富士康工廠爆發了新冠疫情並引起混亂，許多工人翻牆逃離，影響了工廠的生產。





擁有近1900萬人口的廣州的官員表示，除了已經建成的擁有2萬張床位的6家方艙醫院外，他們還計劃建立更多的方艙醫院，主要用於觀察無症狀感染者。





摩根大通分析師寫道：「廣州的感染曲線正在追隨上海3月至4月暴發的速度，引發了是否會觸發全城封鎖的問題，」文中所指的便是上海今年為期兩個月的大規模封鎖，這引發了廣泛的騷亂。





分析師表示：“這將成為政府推動放寬新冠限制措施的決心的一個檢驗點。”





摩根大通估計，中國在過去一周裡累計新增病例超過10例的所有城市累計共擁有7.8億人口，佔該國GDP的62.2%——大約是9月底水平的三倍。





根據中國的新規定，檢測工作將更具針對性，從而減輕城市的巨大財政負擔。





周一，北京人口最多的朝陽區將一些檢測點移至靠近居民區的地方。





雖然這增加了檢測點的數量，但也導致許多人等待時間過長，十分挫敗，因為許多工作場所要求出示24小時內核酸陰性檢測結果。





在微博上，一個關於檢測點關閉的話題在周一晚間被大量批評的評論淹沒，該話題隨後被屏蔽。一位微博用戶寫道：「上班族怎麼辦？」另一個人問道「“這個政策是甚麼腦子想出來的？」





周二，官員們表示，朝陽市正在增加更多的檢測點，包括辦公室附近。北京市目前還對養老院實施了嚴格的限制措施，稱「非必要不探訪」。



感冒藥短缺

另外，隨著中國國內疫情升溫，河北石家莊市內部分藥店的連花清瘟膠囊出現斷貨情況





當地連鎖藥店的工作人員稱「現在是有多少賣多少」。有藥房甚至表示，「上午已經斷過一次，剛剛調過來一批，已基本買完。」





除連花清瘟外，其他感冒類藥品的銷售量最近兩日也大幅上漲。石家莊國藥樂仁堂連鎖藥店的各種感冒藥被搶購一空，店內的板藍根顆粒已經賣完。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







