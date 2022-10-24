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【冥想播客】 透過原住民正念練習Wayapa Wuurrk與地球連結

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Easy Pose Tranquil Lakeside meditation at sunrise

SBS推出全新冥想播客 Credit: stockstudioX/Getty Images

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Published 25 October 2022 at 9:18am
By Natalie Yeu
Presented by Natalie Yeu
Source: SBS

瓦亞帕烏爾克(Wayapa Wuurrk) 是一種正念練習，它汲取了原住民的古老智慧並透過冥想來與環境連繫。 瓦亞帕烏爾克在瑪拉族(Maara)和古奈庫奈族(Gunaikurnai)的語言是「與地球結連」的意思。這節冥想將透過你的想像，帶你進入大自然，鼓勵參與者感受與地球的連繫。

Published 25 October 2022 at 9:18am
By Natalie Yeu
Presented by Natalie Yeu
Source: SBS
澳洲的原住民文化是地球上現存最古老的文化之一。本節冥想
瓦亞帕烏爾克(Wayapa Wuurrk)
由原住民的古老智慧啟發，嘗試讓參與者與地球進行更深層次的聯繫。

瓦亞帕烏爾克冥想是由瑪拉族和古奈庫奈族的後裔托馬斯( Jamie Marloo Thomas )和他的拍檔瓊斯( Sara Jones) 在2014 年共同創建的。

瓦亞帕烏爾克冥想結合了原住民的古老智慧、國家和地球的正念、記敘故事和運動，鼓勵大家與地球建立更深層次的關係。 

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托馬斯 (Jamie Marloo Thomas) 在2014 年教授一群​​煩燥、注意力難集中的原住民青少年。一位長老建議使用冥想讓他們平靜下來，於是托馬斯和他的拍檔瓊斯決定使用呼吸練習並加上傳統動作來讓孩子感到平靜。
JamieThomas and Sara Jones
Jamie Thomas 和 Sara Jones是Wayapa Wuurrk 的創始人 Credit: Shelly Hood
在此節冥想播客，托馬斯要求參與者從簡單的呼吸練習開始，感受與地球的聯繫。參與者將被引導與大自然不同的元素結連。 

瓦亞帕烏爾克冥想除可促進心理健康外，還提醒參與者有責任關心地球和尊重所有生物。

托馬斯認為瓦亞帕烏爾克不僅是一種冥想方法，同時也是一種生活方式—帶著保護環境的訊息。

托馬斯指出瓦亞帕烏爾克是一種「尊重環境和可持續的生活方式」。

Australian beautiful nature
Wayapa Wuurrk teaches connection to country Source: Getty / Getty Images/Feliz Cesare
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