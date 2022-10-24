【冥想播客】 透過原住民正念練習Wayapa Wuurrk與地球連結

瓦亞帕烏爾克冥想是由瑪拉族和古奈庫奈族的後裔托馬斯( Jamie Marloo Thomas )和他的拍檔瓊斯( Sara Jones) 在2014 年共同創建的。





瓦亞帕烏爾克冥想結合了原住民的古老智慧、國家和地球的正念、記敘故事和運動，鼓勵大家與地球建立更深層次的關係。





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托馬斯 (Jamie Marloo Thomas) 在2014 年教授一群​​煩燥、注意力難集中的原住民青少年。一位長老建議使用冥想讓他們平靜下來，於是托馬斯和他的拍檔瓊斯決定使用呼吸練習並加上傳統動作來讓孩子感到平靜。



Jamie Thomas 和 Sara Jones是Wayapa Wuurrk 的創始人 Credit: Shelly Hood 在此節冥想播客，托馬斯要求參與者從簡單的呼吸練習開始，感受與地球的聯繫。參與者將被引導與大自然不同的元素結連。





瓦亞帕烏爾克冥想除可促進心理健康外，還提醒參與者有責任關心地球和尊重所有生物。





托馬斯認為瓦亞帕烏爾克不僅是一種冥想方法，同時也是一種生活方式—帶著保護環境的訊息。





托馬斯指出瓦亞帕烏爾克是一種「尊重環境和可持續的生活方式」。





Wayapa Wuurrk teaches connection to country Source: Getty / Getty Images/Feliz Cesare 本系列由六集組成。請透過你喜歡的播客程式（如 Apple Podcasts 、Google Podcasts 、 Podfollow 或 Spotify ），收聽SBS廣東話節目的全新【冥想播客】。



