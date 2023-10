Ano ang BioBlitz at paano makilahok para makatulong sa Agham

Key Points Ang isang BioBlitz ay tumutulong sa pagpapalaganap ng kaalaman sa agham at sa ating pang-unawa sa kalikasan.

Maaring makilahok ang sinuman sa isang BioBlitz.

Ang impormasyon na nakuha sa loob ng isang BioBlitz ay ina-upload sa isang database ng biodiversity para sa paggamit ng mga siyentipiko at mga mananaliksik.

Mayaman sa biodiversity ang Australia, mula sa mga disyerto at tropikal na kagubatan hanggang sa snowy alpine summits at eucalyptus forests.





Bagaman mayroon na tayong alam na marami tungkol sa mga uri ng hayop at halaman na matatagpuan dito, mas maiintindihan natin ang ating kalikasan, mas maalagaan natin ito ng maayos.





Ang isang BioBlitz ay isang aktibidad ng citizen science na maaaring salihan ng sinuman at nag-aalok ng pagkakataon na makadiskubre ng mga bagong uri ng halaman o hayop habang lumalago ang pang-unawa sa agham.





Mga kalahok sa Walpole Wilderness Bioblitz - Daemon Clark Sa panahon ng isang BioBlitz, kasama ng mga siyentipiko, nagpapartisipasyon ang mga miyembro ng publiko upang ma-rekord ang karamihan sa mga uri ng halaman at hayop sa isang tinukoy na lokasyon sa loob ng isang partikular na panahon.





Si Dr. David Edmonds ay isang beterinaryong nagmamalasakit sa kalikasan na naninirahan sa Walpole sa ssouth-coast Western Australia kung saan nakikipag-ugnayan sa Walpole Wilderness Bioblitz .





"Ang kalikasan ng Walpole ay isa sa pinakamalakas na bahagi ng Western Australia at mayroong buong hanay ng mga uri at ekosistema dito na wala sa ibang lugar sa mundo. Mayroong malawak na pook na tunay na hindi pa nasusuri, kaya't hindi pa natin alam ang mga naroroon, at ang ilan sa mga uri dito ay nagmula pa sa panahon bago ang mga dinosauro, kaya't ito ay napakahalagang lugar para sa biodiversity," ayon kay Dr. Edmonds.



Pinagsama ng BioBlitz ang komunidad para tumulong sa Agham

Tulad ng lugar ng kagubatan sa Walpole, may malalaking bahagi pa sa Australia na maaari nating mas maging karunungan. Ayon kay Dr. Edmonds, ang pag-impluwensya ng komunidad sa isang BioBlitz ay nagbibigay-daan sa pagkakaisa ng mga tao. Ito ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa kalikasan, na makakatulong sa pang-unawa ng agham.





"Ang isang BioBlitz ay napakahalagang uri ng aktibidad, ito ay nagbibigay kakayahan sa mga tao na itatag ang kanilang network sa iba pang mga taong may parehong mga interes, ngunit mahalaga rin na maunawaan na ang bawat obserbasyon na naire-rekord ay may totoong epekto - at nagbibigay sa atin ng higit pang impormasyon na nagpapalalim sa ating kaalaman, at dahil dito, ito ay nagdudulot ng mas mahusay na mga resulta sa pamamahala," paliwanag ni Dr. Edmonds.



Sinusuri ni Dr David Edmonds ang isang uri ng halaman sa Walpole wilderness - by Phil Tucak Madalas na ginaganap ang mga BioBlitz events ng mga lokal na komunidad, mga grupo sa kalikasan, o mga grupo sa pamamahala ng likas na yaman. Ang mga partisipante ay sumasalakay sa isang tinukoy na natural na lugar sa loob ng itinakdang oras, at ini-re-record ang karamihan ng biodiversity na maaari.





"May iba't ibang mga aktibidad para sa iba't ibang antas ng kakayahan, kaya't maaaring lumahok ang mga tao kahit nais nilang maglakad nang malalayong distansya o maikli, at hindi kinakailangang magkaruon ng anumang kasanayan sa agham sapagkat makakasama nila ang mga siyentipiko na maaring ipakita kung paano gawin ang proseso ng pag-oobserba at pagkakakilanlan ng mga nakikita nila," ayon kay Dr. Edmonds.





Ang kailangan lamang ay ang inyong kakayahan sa pag-oobserba, malupit na kuryusidad, at isang smartphone. Kinukuhanan ng mga partisipante sa BioBlitz ang mga larawan ng mga halaman at hayop na kanilang inoobserba, na itinatala pagkatapos para sa pagkakakilanlan sa isang online biodiversity database tulad ng iNaturalist . Ang impormasyon ay rin inilalagay sa Atlas of Living Australia , na malayang maaaring i-explore ng lahat.





"Kami ay kumukuha ng larawan ng bagay na aming pinagtutuunan ng pansin at ito ay ina-upload sa website, at mula roon, maaaring tingnan ito ng mga siyentipiko mula sa buong mundo at ma-identify ang uri na iyon, at ito ay tinatawag na research grade data at maaaring gamitin ng sinuman sa buong mundo ang impormasyon na ito sa kanilang sariling pananaliksik," sabi ni Dr. Edmonds.



Tumutulong sa pagpapalawak ng kaalaman sa Agham

Ayon kay Melissa Howe isang ecologist na naninirahan malapit sa kagubatan ng Walpole. Sabi nya, sa nakaraang Walpole Wilderness BioBlitz, nakisali ang mga siyentipiko mula sa Western Australia museum na nag-aaral ng mga invertebrate - ang mga hayop na walang buto tulad ng gagamba, uod, at kuhol, kasama ang mga boluntaryong mula sa komunidad.





"Kinuha nila ang mga sample ng mga invertebrate mula sa iba't ibang mga lokasyon sa panahon ng BioBlitz, kasama ang tulong ng mga kalahok. Ang isa sa mga sample ay naisilbing isang bagong uri ng 'pseudoscorpion' na dati-rati'y hindi pa nahuhuli. Natuklasan din ng mga kalahok ang mga ebidensya ng bagong populasyon ng endangered Tingle Pygmy Trapdoor Spider," ayon kay Howe.





Ang mga natuklasan mula sa BioBlitz tulad ng mga ito ay nagpapakita ng mas malalim na benepisyo ng mga kaganapan sa agham.





"Malamang na ang mga natuklasan na ito ay makakatulong sa karagdagang pananaliksik hinggil sa mga uri at magbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang paglalarawan, biology, at mga pangangailangan sa tahanan. Maaring may partikular silang mga pangangailangan sa tahanan at pangangailangan ng espesyal na proteksyon, lalo na sa kaugnayan sa anumang mga aktibidad na maaaring magdulot ng banta sa kanilang pag-iral, tulad ng paglilinaw, pag-unlad, o mga fire regime," sabi ni Howe.





Para kay Dr. Edmonds, ang pag-organisa ng isang BioBlitz sa isang lugar tulad ng sa kagubatan ng Walpole ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng isang tunay na kondisyon sa kalusugan ng lokal na kagubatan.





Conservation veterinarian Dr David Edmonds sa kagubatan ng Walpole - Phil Tucak "Ilang mga layunin ng Walpole wilderness BioBlitz ay ang suriin ang mga lugar na hindi pa nasusuri noon para talagang tingnan ang mga bagong ecosystem at tingnan kung mayroong parehong mga uri, iba't iba, at potensyal na mga bagong uri.





At talagang nais namin na ang lahat ng pumapartisipante ay magkaruon ng pagpapahalaga sa kalikasan at talagang maging kasangkot sa kalikasan - isang tunay na koneksyon sa kalikasan."





"Isa sa pinakamagandang resulta ng isang BioBlitz ay talaga namang ang pakikiisa ng komunidad, kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho kasama ang iba pang mga taong may parehong interes - oo, nakakakuha sila ng maraming impormasyon sa agham, nakakakita sila ng aktwal na mga bagay - ngunit nakakakilala rin sila ng iba pang mga tao at natututo mula sa mga siyentipiko," ayon kay Dr. Edmonds.