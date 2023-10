Ngayon ba ang takdang panahon para matuto ng musical instrument?

Key Points Ang access sa magandang edukasyon sa musika sa paaralan ay nakasalalay sa iyong estado o teritoryo at sa iyong paaralan.

Ang Music Teachers' Association sa iyong estado o teritoryo ay naglilista ng mga guro ayon sa instrumento at lokasyon.

Mayroong mga leksyon sa mga instrumento para sa lahat ng edad, kakayahan, at istilo ng musika.

Walang katapusan ang benepisyo kung matuto kang tumugtog ng musical instrument bata ka man o may edad na.







Ang paglahok sa musika ay lubusang pinaaaktibo ang iyong sensory perception at nagpapabuti sa iyong kakayahang mag-translate at makipag-ugnayan nang kognitibo.





"Sa kabuuan, malalaki ang mga benepisyo , ayon sa school music coordinator na si Howard Chaston.



Kaunti lamang sa mga paksa na itinuturo sa paaralan o sa buhay ang nagdadala ng lahat ng ito sa iisang pakete o all in one package. Sa musika nariyan ang numeracy, literacy at PE. Howard Chaston

Ngayong marami ng libreng tutorial na magagamit online, maaari kang mag-umpisa agad gamit ang guided tutorials.





Pero kung gusto mong mas gumaling sa napiling instrument.





Ang benepisyo ng pagkakaroon ng guro

Ang pagkakaroon ng isang guro sa instrumento ay maaaring lubos na makabuluhan, ayon kay Iska Sampson, musikero at guro sa mga instrumento na may kuerdas o string teacher sa Canberra.





"Masusuri nila kung paano ka nagpe-play at maririnig ang iyong tugtog, at bibigyan ka nila ng mga tip na partikular para sa nasabing instrumento. At nagde-demonstrate din sila," sabi ni Sampson.





"Ang isa pang magandang bagay ay may pagkakataon kang magtugtog kasama ang iba. Kung duet kayong tumutugtog sabay kayong magtugtog ng tama at sabay, marami kang matutunan na mga kasanayan."



Credit: Cavan Images/Getty Images/Cavan Images RF

Pagtuturo sa loob ng music school

Sa paghahanap ng mga magtuturo sa mga bata, maaring makakabuti ang isang school music program.





Gayunpaman, maaaring magkakaiba ang kalidad ng pagtuturo sa musika depende sa estado kung saan ka nakatira.





Karaniwan, mag-aalok ang iyong state high school ng basic music class, ngunit may ilang paaralan din na nag-aalok ng one-on-one na na pagtuturo sa mga instrumento.





Karaniwan, ay mas gastos ito dahil may bayad, at ang mga guro ay nagmumula sa mga propesyonal na sektor upang tutukan ang patuturo sa mga maliit na grupo," paliwanag ni Chaston.





May mga paaralan pa nga na may malalaking grupo ng mga propesyonal na musikero na nagtuturo ng musika lamang.





Gaano man kalaki o kaliit, ang mga programa sa musika ng paaralan ay isang magandang paraan para ang mga pamilya ay makibahagi sa komunidad ng paaralan.





Seeking out professional instruction can be a valuable choice. Credit: Edwin Tan/Getty Images

Ang paghahanap ng magtuturo sa komunidad

"Ang ilang sa music store staff ay mga guro sa instrumento at may maraming lokal na koneksyon.





Ang mga koordinator sa musika sa paaralan ay may magandang mga koneksyon at maaring magbigay ng mahalagang gabay upang matulungan kang mahanap ang tamang resources.





Gayunpaman ang Music Teachers’ Association sa inyong mga estado at teritoryo ay may mga listahan ng mga nagtuturo ng musical instrument at kung saan sila mahahanap.





Iminungkahi din ni Sampson, hanapin lang sila online para sa music lessons, instruments o kaya community music groups.





READ MORE Mastering English proficiency: steps to boost your language skills

Maaari ka ding maghanap online para sa mga instrumento o mga grupo ng musika sa komunidad.





"Kahit na ang paggamit ng isang Maps app at paglalagay ng mga aralin sa musika o katutubong musika o jazz o rock - lumalabas sila sa mga app na iyon," iminumungkahi ni Sampson.





Ang pakikilahok sa maliliit na asosasyon sa komunidad ay kapaki-pakinabang, dahil maraming tinatanggap ang mga indibidwal sa lahat ng edad at antas ng kasanayan na sabik na matuto.





Ang mga magulang ay maaaring matuto mula sa parehong guro ng kanilang anak.



Hindi pa huli ang lahat para matuto

Ito ay maaaring nakakatakot, ngunit ang pag-aaral na mataas na ang iyong edad ay kahanga-hanga, sabi ni Sampson.





"Ang mga grupo at one on one lesson ay accessible sa karamihan ng mga lugar sa Australia, at ang mga ito ay nasa lahat ng antas ibig sabihin kahit ano ang iyong edad," sabi niya.





Ito ay isang mahusay na aktibidad sa lipunan, kaya madalas na natututo ang mga tao na may layuning sumali sa isang grupo.





Huwag mawalan ng pag-asa kung nakita mong ang istilo ng iyong guro ay naiiba sa iyong sariling istilo ng pag-aaral.





"Nakakaramdam ng pagkabigo o pagkabalisa, o pag-iyak sa aralin, iyon ay isang bagay na maaaring mangyari sa mga tao," tiniyak ni Sampson.





"Ang mga guro ay maunawain, ngunit maaaring hindi nila alam kung paano nila mababago ang kanilang istilo ng pagtuturo upang matulungan kang mahanap ang paraan upang matuto."



Kahit na mahirap, ang pagsasabi sa iyong guro kung ano ang iyong nararamdaman ay maaaring maging kapaki-pakinabang dahil ang guro pagkatapos ay sasabihin, 'ah okay, paano kung subukan natin ang isang bagay na iba? Iska Sampson

Samantala, ang paghahanap ng ibang nagtuturo, o kahit na isang bagong instrumento, ay maaaring ang sagot din.





At mayroon ding maraming mapagpipilian kung maghahanap ng musical instrument.





Saan ako makakahanap ng instrumento?

May mga music department sa ilang paaralan na nag-iinvest sa mga instrumento at nagpaparenta nito sa mga estudyante, habang ang ibang paaralan ay nangangailangan na magdala ng sariling mga instrumento ang mga estudyante.





"Ang mga good music stores ay nag-aalok ng mga introductory package na maaaring kasama ang pangunahing instrumento at may case na at access sa online tutorial.





"Ang mga tindahan ng mga second-hand na instrumento at mga tagapag-ayos ng mga instrumento ay mahusay din na resources.



Senior man playing mandolin and senior woman playing ukulele Source: Moment RF / Joao Inacio/Getty Images



Kung maghahanap ka ng murang mga musical instruments magandang lugar na hanapin ang mga segunda-manong shops at instrument repair shop.





Maaari mo ring bisitahin mga not-for-profit organisations tulad ng Guitars Gathering Dust na nakatuon sa paghahanap ng mga maalagang bagong tahanan para sa mga hindi na ginagamit na mga gitara.





Ang charity na ito ay nakabase sa Melbourne, eksperto sila sa pangongolekta at pag-aayos ng mga gitara at pagkatapos ay idodonate sa mga music education programs.





Inaalok ng Founder na si Craig Watt na maging makabuluhan at matipid na paraan sa pagkuha ng gitara lalo na para sa mga nagsisimula pa.





"Marahil ang iyong lokal na aklatan ay nagpapatakbo ng isang programa tulad ng Hobsons Bay kung saan maaari mong tingnan ang isang gitara, habang gumagawa ka ng isang libro, sa loob ng tatlong buwan," inirerekomenda ni Craig Watt.