Ang mga gamot sa usong allergy ngayong panahon ng Tagsibol

Highlights Allergic rhinitis ang usong allergy sa panahon ng Tagsibol

Ang katawan ng tao ay nag-rereact sa allerggens, at tinatrao na kakaiba ang pollen at ibang elemento ng katawan

Gumamit ng iba't-ibang antihistamines na hiyang sa sarili at decongestant spray dapat gamitin lang ng tatlong araw





Dalawang buwan pa lang mula ng makatungtong sa Sydney ang international student na si Mary Pabilan. At dahil sa sobrang lamig noong winter at mahangin ngayong tagsibol, nanibago ang kanyang katawan. Araw-araw nararanasan niya ang pangangati ng long, sipon at nababahing lalo na tuwing umaga.





"Bumibili ako ng gamot sa botika para kahit papaano gumaaan ang pakiramdam ko, lalo ang pagbabahing ng sobra sa umaga at sipon." Source: Mary Pabilan Dahil dito bumibili sya ng mga over-the-counter na gamot sa mga botika para gumaan ang kanyang pakiramdam. At kapag may panahon gusto din niyang komunsulta sa doktor o GP.





"Maliban sa pagbabahing, ramdam ko din ang pananakit ng ulo, at sa gabi clogged ang aking ilong, hirap din akong makarinig dahil sa sipon. Kaya umiinum ako ng vitamins gumagamit din ako ng nasal sprays at minsan gumagamit ng mask kapag nasa labas."



Dr. Angelica Logarta-Scott, Specialist GP with a special interest in Skin Cancer Surgery and Women’s Health.



Sa panayam ng SBS Filipino , ayon kay Dr. Angelica Logarta-Scott maraming allergies ang nararanasan sa buong taon, dahilan upang maraming Australians ang hindi komportable ang pamumuhay.



Ngunit ang sintomas ni Mary ay ang usong sakit na hay fever o tinatawag na allergic rhinitis ngayong tagsibol.





"Ang katawan natin nag-overreact sa pollens ng bulaklak, damo at ibang allergens na dahilan ng allergy. Tinatrato kasi ng katawan ng tao ang mga allergens na iba at mapanganib kaya mag-overstimulate ito ng immune system. Ang nangyayari nagdudulot ito ng pamamaga, congestion, pangangati, sipon, naluluha ang mata at ang ibang tao apektado ang pagtulog," sabi ni Dr. Scott.





Kahit hindi mapanganib ang allergy, nagbibigay naman ito ng hindi komportableng pamumuhay. Karaniwang marami ang nagkaka-allergy sa panahon ng tag-init at tagsibol, dahil expose ang katawan ng tao sa mga allergens.





Maraming opsyon sa panggagamot ng allergy para gumaan at mawala ang sintomas at kadalasan ang mga may allergy ay gumagamit ng mas mabisa at matapang na gamot laban dito.





"Base sa ginawang mga pag-aaral kapag pumili ka ng gamot ang cetirizine ang sinasabing mas mabisa o matapang kumpara sa ibang gamot. Pero hindi nangangahulugan na hindi mabisa ang iba, hiyang-hiyang din yan. Ayon nga sa isang allergy specialist sa webinar namin, dapat daw magpalipat-lipat ng paggamit ng gamot kung saan hiyang katawan ng tao o saan sya gumagaling."





Nariyan din ang drowsy sedating antihistamines o yong nakaka-antok, maaari itong inumin ng mga nangangati sa katawan.





Samantala, may babala si Dr. Scott sa paggamit ng decongestant sprays.





"Mahalagang gamitin ang decongenstant sprays sa loob lang ng maximum na tatlong araw , dahil ang decongestant ginagawa nya sa katawan ng tao nagde-decongest ito sa mga liquid gaya ng plema at kapag ginamit ang decongestant spray ng higit tatlong araw, mangyayari ang rebound decongestion."





Sa katunayan kapag ang mga sintomas ay hindi nawawala o walang improvement sa kondisyon ng allergy sabi ng doktor may advanced na paraan sa panggagamot na ginagawa ng mga allergy specialist.





"Kung ang sintomas ay malubha, may available paraan sa panggagamot tulad ng immunotherapy, ito ay mas advance na panggagamot sa allergies sa pamamagitan ng sublingual o injection at ang mga allergy specialist lang ang gumagawa nito."





Triggers ng allergy:



pollens

damo

mould spores

dust mites

Sintomas ng malubhang allergic reaction o anaphylaxis sa pollen ay bihira:



Hirap ang paghinga

namamaga ang dila

namamaga ang labi

Over-the-counter na gamot :



antihistamines (cetirizine, fexophinadine, loratidine,

nasal spray with corticosteroid

antihistamine eye drops

decongestant spray ( maximum of three days )

saline flush

Gamot na kailangan ng resita sa GP:



nasal spray na may kombinasyon na corticosteroid at antihistamine





Practical na paraan o remedyo para maiwasan ang allergy:



manatili sa loob ng bahay hanggang tanghali

magsuot ng sunnies/sunglasses sa labas

magsuot ng masks

uminum ng antihistamines bago maggapas ng damuhan

Payo ni Dr Scott sa mga magulang ng mga batang may malubha at tumagal na sa dalawang linggo ang sintomas ng allergy, agad komunsulta sa GP.





Kapag iinum ng antihistamine na nakaka-antok o drowsy, dapat inumin ito bago matulog. At unawain ang tatak o label ng mga gamot sa allergy dahil ang antihistamines ay posibleng may reaksyon sa ibang gamot na iyong iniinum.