Mga pelikulang pampasko mula Hollywood at ang impluwensya nito sa ating kaisipan tungkol sa Pasko

Sa mga lumipas na taon, ang Kapaskuhan ay iniuugnay sa mensahe ng pagmamahal, pag-asa at pagsasama-sama ganoon na rin ng mga niyebe, makukulay na ilaw at ni Santa Claus.





Ngunit saan nga ba nakuha ng nakararami ang konsepto tungkol sa Pasko? Isiniyasat ng SBS Filipino ang konteksto ng pelikula mula Hollywood (na tungkol sa Pasko) at ang impluwensya nito sa maraming bansa sa mundo (kabilang ang Australya at Pilipinas) kung paanong ang masayang panahong ito ay dapat ipagdiwang.





Si Propesor Sean Redmond, isang tagasiyasat mula Deakin School of Communication and Creative Arts , ay kinausap tayo mula sa maaraw at mainit na Melbourne hinggil sa impluwensya ng ilan sa mga sikat na pelikulang pampasko sa paghubog ng ating pag-iisip hinggil sa nararapat na selebrasyon ng Pasko (sa kabila na ang Kapaskuhan dito sa Australya ay ipinagdiriwang sa panahon ng tag-init).





Ipinaalam ni G. Redmond ang tatlong uri ng pelikulang pampasko mula Hollywood sa panayam na ito; ang isa ay ang lokasyon at panahon ay Pasko ( Home Alone ), mayroon din na tungkol sa Pasko ( Miracle on 34 th Street ) at ang mga klasikong pelikula na ipinapalabas tuwing Pasko ( Die Hard ). Ang lahat ay may parehong elemento ng niyebe, makukulay na palara at nilitsong karne ng pabo na pinagsasaluhan sa hapunan ganoon na rin ang mensahe ng pagmamahal, pag-asa, pakikibahagi, masayang katapusan at pagbibigayan.





Sa usaping ito, itinanong ng SBS Filipino kay G. Redmond kung paanong mababago ang dominanteng pananaw kaugnay ng Kapaskuhan (na ang tema ay higit na kinakatawan ang hilagang bahagi ng mundo) para ang pagdiriwang ng Pasko sa ibang bansa ay mabigyan ding representasyon. Ayon sa kanya, ang social media ay maaaring maging daan para maipakalat ang iba’t iba at punung-puno ng pag-asang mga larawan ng masayang panahon na ito ngunit binigyan ding diin na sa kabila ng ating dibersidad, tayong lahat ay nagbabahagi ng parehong mga pinahahalagahan.





Ang pagmamahal ni G. Redmond sa mga pelikulang pampasko ay mapapansin sa kung paano niya ibinahagi ang buod ng ilan sa mga pelikulang ito. Ibinahagi niya ang It’s a Wonderful Life ni Frank Capra, ang kwento ni George na nais ng magpakamatay dahil sa pag-iisip na ang kanyang buhay ay wala ng halaga. Sa kanyang pag-iisip na ito, lumabas ang isang anghel at ipinakita sa kanya kung ano ang mangyayari sa buhay ng ibang tao kung hindi siya nabuhay sa mundong ito. Matapos niyang bumalik sa nakaraan, napagtanto ni George na tunay ngang ang kanyang buhay ay may halaga.





Ang tila isang panaginip na kalidad nito, magandang pagsulat sa iskrip at masayang pagtatapos ng mga pelikulang pampasko ang nakahuli sa interes ni G. Redmond kaya ito ay kanyang minahal . Bukod dito ay ang unibersal na mensaheng ipinaparating nito na pumapatungkol sa 'pagbibigay kaysa pagdadamot,’ at 'higit na pagtutulungan ng bawat isa.'





Nang itinanong ng SBS Filipino kung ano ang pinakamagandang pelikulang pampasko ang kanyang irerekomenda sa lahat? Marami sanang nais ibahagi si G. Redmond ngunit sa huli’y napagdesisyunan na ang kanyang irerekomenda ay ang orihinal na Miracle on 34 th Street na inilabas noong 1947 at ang Sound of Music.





