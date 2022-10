Epekto ng seasonal affective disorder sa iyong kalusugan

Highlights May marami at iba't-ibang sintomas ang winter depression na dapat bantayan

Kadalasan ay nawawala ang sintomas tuwing panahon ng tag-init at tagsibol

Maaring magka-develop kung may history ka o ang iyong pamilya ng depression

Ayon kay Dr Earl Pantillano ang seasonal affective disorder ay isang klase ng depression na minsan ay tinatawag na SAD, seasonal depression, o winter depression.





"Seasonal affective disorder is a type of depression and is usually triggered by a change in seasons."





Dagdag ni Dr Pantillano na ang kakulangan sa araw at maikling araw ang dahilan nito dahil sa mga chemical changes sa utak.





"The main cause is the change in our circadian rhythm or body clock. Our sleep and mood regulator- melatonin and serotonin production is affected."





