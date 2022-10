Isang Olympian isiniwalat ang sakit na tinaguriang pambansang kanser ng Australia

Highlights Mahabang pagbibilad sa araw maging sanhi ng kanser sa balat

Ayon sa Melanoma Institute Australia bawat 30 minutos isang tao ang na-diagnose ng melanoma sa Australia.

Ang melanoma ay maiiwasan at maaaring gumaling

Sa panayam ng SBS Filipino kay Professor Georgina Long mula Melanoma Institute Australia (MIA), ang bansang Australia ang may pinaka-mataas na kaso ng melanoma sa buong mundo. Umaabot sa higit 15,000 na bagong kaso ang nada-diagnose bawat taon.





Ano ang melanoma





Ang melanoma ay isang mapanganib na uri ng kanser sa balat at ito din ang pinaka-karaniwang kanser sa bansa.





Ang kanser na ito ay nabubuo sa pigment cells ng katawan ng tao na tinatawag na melanocytes na siyang nagpo-produce ng melanin na nagbibigay kulay sa balat ng tao.





Ayon sa mga eksperto hindi pa tukoy ang pinaka-sanhi ng melanoma pero sa ginawang pag-aaral, mataas ang tsansa na magkakaroon ng melanoma kapag mahabang nagbibilad o exposure sa UV rays mula sa sikat ng araw , exposure sa tanning lamps o beds kaya mas mainam na bawasan o limitahan ang exposure dito.





Karaniwang sintomas na makikita kapag may melanoma ay ang pagbabago sa kulay o anyo ng nunal at bahagi ng balat sa mukha, leeg , batok at likod.





subalit maaari ding lalabas ang melanoma sa mga tagong bahagi ng katawan gaya ng ulo, paa at mata.





Kapag napabayaan ang melanoma ay kakalat sa ilalim ng balat at papasok sa lymphatic system o daluyan ng dugo hanggang sa baga, atay, utak at buto ng tao.





Sa datos ng MIA sa bansang Australia may namamatay sa skin cancer kada anim na oras.







Bagay na ikinabahala ng migrant mula Samar at isang health professional na naka-base sa Sydney na si Rachelle Becina, lalo't may isa itong anak na nag-aaral sa pre-school.





Ang tag-init sa Australia





Aminado ito kahit sanay sa init dahil galing sa tropical na bansa, iba pa din ang sikat ng araw dito sa Australia.





"Summer here in Sydney sometimes reaches 40 to 43 degrees celsius mas mainit dito at the sun rays is stronger compared to the Philippines.





I can remember may heat wave nun, I was on the train and when I arrived at my destination I have to literally run from the platform to my apartment, buti nalang 5 minutes away lang ang lugar namin sa train station, I felt like I was inside the microwave," sabi pa ng inang si Rachelle.





Dahil sa karanasang iyon, ideya ni Rachelle kapag planong lumabas kasama ang anak mino-monitor nito ang forecast ng temperatura.





"Hindi kami lumalabas kapag matindi ang init. Kung tolerable lang especially for my son nagsusuot talaga ng wide brimmed cap and also for me kahit cap na lang at sunscreen, then breathable longsleeve much better."