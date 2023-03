Wahlen in NSW 2023: Das sollte man wissen

Die wichtigsten Punkte In New South Wales müssen sich die Wahlberechtigten anmelden und an allen Bundes- und Landtagswahlen sowie Kommunalwahlen teilnehmen.

Neben Englisch bietet die Wahlkommission von New South Wales Informationen über Wahlen in mehr als 20 Sprachen an.

Das Online-Wahlsystem iVote wird bei dieser Wahl nicht genutzt.

Unter der Führung des amtierenden Premierministers Dominic Perrottet strebt die Koalitionsregierung eine vierte Amtszeit in Folge an.





Der größte Herausforderer Perrottets für die Position des Premiers ist Labour-Chef Chris Minns, der nach der Übernahme der Parteiführung im Juni 2021 seinen ersten Wahlgang bestreiten wird.





Das Parlament von New South Wales verwendet ein System mit zwei Kammern oder zwei Häusern, das aus der parlamentarischen Versammlung (Unterhaus) und dem parlamentaischen Rat (Oberhaus) besteht.





Bei der Landtagswahl werden die Wähler aller 93 Wahlbezirke in NSW ein Mitglied wählen, das sie im Unterhaus vertritt.





Das Oberhaus besteht aus 42 Mitgliedern, und bei jeder Landtagswahl werden 21 Mitglieder für zwei Wahlperioden gewählt, also für eine maximale Amtszeit von acht Jahren.





Wenn es für eine wahlberechtigte Person aufgrund gewisser Umstände schwierig ist, die Stimme persönlich abzugeben, kann sie unter Umständen berechtigt sein, per Briefwahl abzustimmen .





Anträge für eine Briefwahl müssen bis zum 20. März um 17 Uhr bei der Wahlkommission von New South Wales eingegangen sein.





Ausgefüllte Stimmzettel und Briefwahlbescheinigungen müssen bis spätestens 10. April um 18 Uhr eingereicht werden.





Chris Minns übernahm die Führung der NSW Labour Partei im Juni 2021. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE



Abstimmung am Wahltag — 25. März

Mehr als 2450 Wahlzentren werden in Kirchen, Schulen, Gemeindezentren und anderen Orten in ganz New South Wales eingerichtet.





Diese Zentren sind Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.





Informationen darüber, wo man wählen kann, findet man auf der Website der NSW Electoral Commission .





Beim Betreten eines Wahlzentrums fragen die Mitarbeiter eine wahlberechtigte Person nach ihrem Namen, ihrer Adresse, sowie nach dem Wahlbezirk und ob sie bereits an der Wahl teilgenommen hat.





Sobald die Einzelheiten bestätigt wurden, erhält die Person einen Stimmzettel.





Wenn die Mitarbeiter die Daten einer wahlberechtigten Person im Wählerverzeichnis nicht finden können, muss diese eine Wahlerklärung abgeben.



Der Premier von New South Wales, Dominic Perrottet. Source: AAP / Bianca De Marchi

Die Stimmabgabe ist verpflichtend

In New South Wales müssen wahlberechtigte und eingeschriebene Wähler an allen Bundes-, Landes- und Ratswahlen teilnehmen.





Wer dies nicht tut, kann mit einer Strafe rechnen .



Was wenn man obdachlos, behindert, in einem anderen Bundesstaat oder im Ausland ist?

Bürger in New South Wales, die keine feste Adresse haben, in Krisenunterkünften oder Übergangsunterkünften leben , können sich weiterhin als Wähler anmelden.





Wenn Personen in diesen Kategorien nicht wählen können, wird ihnen kein Bußgeld auferlegt.





Sollten die Wähler mit einer Behinderung Hilfe benötigen, können diese einen Freund oder Verwandten mitnehmen, der bei der Stimmabgabe hilft, oder sie können sich an das Wahlpersonal vor Ort wenden.





Wenn die persönliche Stimmabgabe schwierig ist, können sich Personen auch für eine vorgezogene Wahl, Briefwahl, eine deklarierte Stimmabgabe in der Einrichtung oder eine Telefonwahl entscheiden.





Wenn sich eine wahlberechtigte Person in einem anderen Bundesstaat aufhält, kann diese persönlich in einem Früh-Wahllokal oder per Briefwahl ihre Stimme abgeben.





Wähler, die in NSW gemeldet sind, aber während der Wahlperiode im Ausland leben oder Urlaub machen, müssen per Briefwahl abstimmen.



Informationen in mehreren Sprachen

Die Wahlkommission von New South Wales stellt Informationen zur Anmeldung und Wahl, sowie zu Kandidaten in 25 Sprachen, darunter Englisch, zur Verfügung.





Vor Ort wird es mehrsprachiges Personal oder Freiwilligenhelfer in den Früh-Wahllokalen geben, sowie am Wahltag in den Wahlzentren. Diese werden Plaketten tragen, auf denen angegeben ist, in welchen Sprachen sie Unterstützung leisten können.





Die Wahlkommission bietet ebenfalls einen kostenlosen Telefondolmetscherdienst für Sprachen an, die nicht in der Liste aufgeführt sind.





Das Wahlpersonal kann Wähler mit dem Übersetzungs- und Dolmetscherdienst (TIS National) in Verbindung setzen, wenn sie zusätzliche Sprachunterstützung im Wahlzentrum benötigen.





Um das Risiko zu verringern, dass in der Gemeinde falsche Informationen über Wahlen im Umlauf sind, führt die Wahlkommission von New South Wales ein Desinformationsregister , das irreführende und falsche Angaben zum Wahlprozess verfolgt und widerlegt.