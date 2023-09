Πονοκέφαλος Μόρισον η ανταρσία βουλευτών με φόντο τους εμβολιασμούς

Η τελευταία περίοδος εργασιών της βουλής στην Καμπέρα για το 2021 δεν ξεκίνησε ομαλά για τον Σκοτ Μόρισον. Πέντε γερουσιαστές του κυβερνητικού συνασπισμού ψήφισαν χθες κατά της κυβέρνησης και υπέρ της Pauline Hanson στο νομοσχέδιο για τα εμβολιαστικά μέτρα.





Κύρια σημεία





Πέντε γερουσιαστές του κυβερνητικού συνασπισμού ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου που κατέθεσε η αρχηγός του Ένα Έθνος Pauline Hanson

Ο βουλευτής Christensen τοποθετήθηκε υπέρ της γραμμής των πέντε γερουσιαστών

Ολο και περισσότεροι βουλευτές του συνασπισμού απειλούν ότι θα καταψηφίσουν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης αν ο πρωθυπουργός δεν καταργήσει τα μέτρα των πολιτειών για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς

Η ομάδα μελών του κυβερνητικού σχήματος, η οποία φαίνεται ότι μεγαλώνει, απειλεί την κυβέρνηση ότι θα καταψηφίζει τα νομοσχέδια της έως ότου προχωρήσει σε καταργήσει των μέτρων για τους εμβολιασμούς που έχουν επιβάλει οι πολιτειακές κυβερνήσεις.





Χθες, πρώτη μέρα των εργασιών του κοινοβουλίου για τον τελευταίο κύκλο του 2021, πέντε βουλευτές του συνασπισμού Φιλελευθέρων -Εθνικών δεν ακολούθησαν τη γραμμή της κυβέρνηση και ψήφισαν μαζί με την Pauline Hanson υπέρ του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει και το οποίο επιχειρούσε να τερματίσει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τον κορωνοϊό. Το νομοσχέδιο καταψηφίστηκε στη γερουσία, παρά την ανταρσία των 5.





Η ανταρσία όμως αυτή επεκτάθηκε σήμερα και στην κάτω βουλή.





Ο βουλευτής George Christensen απ΄τη Κουηνσλάνδη, γνωστός για αμφιλεγόμενες απόψεις που έχει στο παρελθόν, απείλησε ότι θα καταψηφίσει και εκείνος τα νομοσχέδια της κυβέρνησης.





Ο Πατ Κόνροι, βουλευτής των Εργατικών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο της βουλής. «Αν δεν μπορείς να ελέγξεις τη βουλή, δεν μπορείς να κυβερνήσεις» είπε:





"This government has lost control of the Parliament, if you can't control the parliament you cannot govern the nation and that is clearly the case with Scott Morrison."





Μιλώντας στο ABC ο βουλευτής των Εργατικών απ΄τη ΝΝΟ Jason Clare, ο οποίος κατέχει θέση στα μπροστινά έδρανα, υποστήριξε ότι πρόκειται για μια χαοτική κατάσταση στην κυβέρνηση Μόρισον.