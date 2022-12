Επίσκεψη της Φιλανδής πρωθυπουργού στην Αυστραλία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Ανθονι Αλμπανίζι καλωσόρισε την Φιλανδή ομόλογό του στην πρωθυπουργική κατοικία όπου και πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους.





«Είμαστε πολύ μακριά γεωγραφικά αλλά έχουμε πολλά κοινά στοιχεία» είπε η κ. Μαρίν όταν συνάντησε τον κ. Αλμπανίζι.





Ένα απ΄τα κοινά σημεία Αυστραλίας και Φιλανδίας είναι ότι βρίσκονται σε περιοχές με υπερδυνάμεις γύρω τους και γι’ αυτό τα δύο αυτά κράτη βαδίζουν με προσεκτικές κινήσεις.





Η Φιλανδία συνορεύει με την Ρωσία με μιά συνοριογραμμή 1,340 χιλιομέτρων.





Σε ομιλία της στο Ινστιτούτο Lowy η κ. Μαρίν υποστήριξε ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας χρειάζεται να είναι πιο αυστηρές καθώς η εισβολή της Ουκρανίας συνεχίζεται.





Παραδέχτηκε ότι η εξάρτηση της Ευρώπης απ΄το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο εμπόδισε την αντίδραση της στην ρωσική εισβολή.





Κι όπως είπε η κ. Μαρίν απευθυνόμενη στον Αυστραλό πρωθυπουργό, υπάρχουν διδάγματα στην όλη κατάσταση.





«Πρέπει να μάθουμε απ΄τον πόλεμο στην συγκεκριμένη περίπτωση και να μην αναπτύσουμε τέτοιου είδους σχέσεις εξάρτησεις με αυταρχικά καθεστώτα» είπε.





Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Κίνα – μιά χώρα που κυριαρχεί στην αλυσίδα προμήθειας κριτικής σημασίας εμπορευμάτων – ως ένα τέτοιο αυταρχικό καθεστώς.





«Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε αυτού του είδους την εξάρτηση απ΄τη Κίνα» είπε και συνέχισε λέγοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να σταματήσουμε να είμαστε αφελείς»:





"We must make sure that we don't have that kind of critical dependencies, when it comes to China.. This is the time to stop being naiive."





Η κα Marin, η νεώτερη σε ηλικία ηγέτης της Φιλανδίας, έχει γίνει μια εξέχουσα φωνή στην παγκόσμια σκηνή.





Η κ. Μαρίν έβαλε τέλος σε δεκαετίες ουδετερότητας, με το να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Μια απόφαση που εξόργισε το Κρεμλίνο.





Η εισβολή στην Ουκρανία ώθησε τη Φινλανδία να προσπαθήσει να ενισχύσει τις σχέσεις της πέρα από την Ευρώπη – με χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.





Η επίσκεψη της κ. Μαρίν στην αυστραλία έχει και εμπορικό χαρακτήρα. Την Φιλανδή πρωθυπουργό συνοδεύει εμπορική αντιπροσωπεία.





Ήδη έχει ανακοινωθεί συμφωνία με τη φινλανδική εταιρεία Nokia για την αναβάθμιση του δικτύου ευρυζωνικότητας (NBN) και αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις.