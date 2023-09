Ανθεκτικότητα, σχεδιασμός και κλιματική αλλαγή στο προσκήνιο και πάλι ενώ οι πλημμύρες συνεχίζονται σε ΝΝΟ & Κουηνσλάνδη

Το Συμβούλιο Κλίματος Αυστραλίας μάλιστα ζητά απ΄όλους τους υποψήφιους στις επερχόμενες ομοσπονδιακές εκλογές να δηλώσουν τι μέτρα θα προτείνουν και τι προτίθενται να κάνουν οι ίδιοι για να προετοιμαστεί η χώρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που – όπως υποστηρίζει – είναι αναπόφευκτα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.





Η Amanda McKenzie, διευθύνουσα σύμβουλος του Αυστραλιανού Συμβουλίου Κλίματος (Climate Council), είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε πάμπολλες προειδοποιήσεις γύρω απ΄αυτό το θέμα. «Οι επιστήμονες το λένε για 30 χρόνια τώρα ότι ο κίνδυνος για πλημμύρες αυξάνεται» είπε χαρακτηριστικά:





"Scientists have been very clear for about 30 years now, to say that the flooding risk is going to increase. Extreme weather events are increasing as a consequence of climate change. And climate change is driven by the burning of fossil fuels: coal, oil, and gas. So, the science is clear: we need to get off those forms of fuel. And, unfortunately, under this federal government for the last eight years, we've seen no meaningful action on climate change." READ MORE Πλημμύρες και καύσωνες: πιό συχνά και με μεγαλύτερη ένταση, προβλέπει ο ΟΗΕ





Ένα απ΄τα θέματα το οποίο είναι κάπως αμφιλεγόμενο είναι εκείνο της ανάπτυξης ανθεκτικότητας στις συνέπειες απ΄την κλιματική αλλαγή.





Ας σκεφτούμε όμως ότι η ΝΝΟ έχει συμπεριλάβει την λέξη «ανθεκτικότητα» στον τίτλο υπουργικού χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, στην πολιτεία υπάρχει το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών και Ανθεκτικότητας. Επίσης τον Μάιο του 2020 η κυβέρνηση της πολιτείας δημιούργησε έναν καινούριο οργανισμό με τίτλο Resilience NSW , ως απάντηση στις φονικές πυρκαγιές του Μαύρου Καλοκαιριού 2019 -20. Βασικός σκοπός του οργανισμού Resilience NSW ε ίναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτείας κυρίως απέναντι στις φυσικές καταστροφές. 'Oπως υποστηρίζουν οι επιστημονικές μελέτες των τελευταίων 30 δεκαετιών, τουλάχιστον, τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες θα παρουσιάζονται συχνότερα καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται.





Η Amanda McKenzie είπε ότι κοινότητες όπως η Lismore στη ΝΝΟ θα πρέπει να συμπεριλάβουν τον παράγοντα κλιματική αλλαγή στον σχεδιασμό και τις δομές ανοικοδόμησης.





«Οι περιοχές των πλημμυρικών πεδιάδων έχουν πλέον επεκταθεί» είπε και συνέχισε «πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και τα κτίρια που χτίσαμε σε πλημμυρικές πεδιάδες, πρέπει να παραδεχτούμε ότι πιθανότατα θα πλημμυρίσουν».





Η Alexi Boyd είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Συμβουλίου Οργανισμών Μικρών Επιχειρήσεων Αυστραλίας (COSBOA).





Η κυρία Boyd λέει ότι τα μέλη της – οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων - στις πληγείσες απ΄τις πλημμύρες περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Κουηνσλάνδης, της είπαν ότι εκείνο που χρειάζονται είναι ανθεκτικότητα και ένας μακροπρόθεσμος, σωστός σχεδιασμός:





"Well, certainly what COSBOA is hearing from its members, and, in fact, what we are hearing from other bodies, like the Insurance Council of Australia, is that more money needs to be spent on resilience and planning and preparation, rather than the 97 per cent of funds that are paid in disaster relief after a disaster has happened."





Η ίδια είπε ακόμη ότι ο μελλοντικός σχεδιασμός για την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις μικρές επιχειρήσεις:





"Well, I think when we are planning for the future, that small businesses are a massive part of that. And I think that's because we are the largest employer, as a group, and we also have a large impact on the economy. And removing small businesses from the economy also removes their importance and value in community. So, any forward planning when it comes to the environment needs to have small business in mind. What does the future look like? How can we plan for that economic impact, and make sure that small businesses remain as part of the community, and a strong part of the community? Because we all know that small businesses support their workers, their people, themselves, local sporting groups. As small business people, we are an intrinsic part of that community. And we need to make sure that communities flourish, and part of that is making sure we've got strategies in place to deal with climate change."





Η Αμάντα Μακένζι απ΄το Συμβούλιο Κλίματος πιστεύει ότι η Αυστραλία θα πρέπει να κινηθεί και μάλιστα πολύ γρήγορα προς την μείωση των εκπομπών ρυπογόνων αερίων -κυρίως διοξειδίου του άνθρακα – κατά 75% έως το 2030. Ο οργανισμός που εκπροσωπεί προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και το τι μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα:





"We need to move really quickly to have our emissions plummet. We should have been drawing down our emissions over the last 20 years. But, now is he next-best time to do that. So, our emissions need to plummet by 75 per cent this decade and then continue going down to zero."