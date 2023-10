Για σεξουαλική βία κατηγορείται υπουργός στη ΝΝΟ

Ο Gareth Ward παραιτήθηκε χθες (13/5/21) απ΄τα υπουργικά του καθήκοντα αφήνοντας την κυβέρνηση της Gladys Berejiklian με έναν βουλευτή λιγότερο αφού από σήμερα θα βρίσκεται στα μεσαία έδρανα της πολιτειακής βουλής.





Κύρια σημεία





παραιτήθηκε ο υπουργός της ΝΝΟ Gareth Ward

τον βαραίνουν καταγγελίες για σεξουαλική βία

αποσύρθηκε και απ΄την κοινοβουλευτική ομάδα των Φιλελευθέρων

Τον βαραίνουν καταγγελίες για σεξουαλική βία - όπως έχει επιβεβαιώσει η αστυνομία με ανακοίνωσή της ειδική ομάδα διερευνά καταγγελίες για υποθέσεις σεξουαλικής βίας απ΄το 2013 εναντίον βουλευτή, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει το όνομα του καταγγελλόμενου.





Όταν η περίπτωση αποκαλύφθηκε χθες Πέμπτη (13/5), το όνομα του κ. Ward δεν είχε διαρρεύσει. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο ίδιος σε γραπτή του δήλωση αποκάλυψε ότι η αστυνομική έρευνα έχει στο επίκεντρό της τον ίδιο ανακοινώνοντας παράλληλα την εκούσια απόσυρσή του απ΄το υπουργικό του πόστο καθώς και απ΄την κοινοβουλευτική ομάδα των Φιλελευθέρων, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.





Στη δήλωσή του ο κ. Ward αρνείται τις καταγγελίες.





Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ Gladys Berejiklian μιλώντας στους δημοσιογράφους σήμερα εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον κ. Ward:





"Look, it's always disappointing, no doubt about that. But as in all disappointments in life and work, you dust yourself off, pick yourself up and keep moving forward."

Η υπόθεση Ward είναι το δεύτερο σκάνδαλο σεξουαλικής φύσεως για την κυβέρνηση της Γκλάντις Μπερετζίκλιαν φέτος. Τον Μάρτιο παραιτήθηκε ο βουλευτής των Εθνικών Michael Johnsen όταν έγινε γνωστό ότι τον βαραίνουν κατηγορίες βιασμού ιερόδουλης το 2019.





Η κυβέρνηση της ΝΝΟ ‘έχασε’ έναν ακόμη βουλευτή, τον John Sidoti, ο οποίος βρίσκεται ύπο έρευνα για περιπτώσεις διαφθοράς. Αποσύρθηκε απ΄το Φιλελεύθερο Κόμμα.





Ο γενικός εισαγγελέας της ΝΝΟ Mark Speakman πρόκειται να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του κ. Ward.





O Gareth Ward εκλέχθηκε στη βουλή το 2011 και έγινε μέλος του υπουργικού συμβουλίου το 2019.





Πέρσι βρέθηκε γυμνός και αποπροσανατολισμένος στο προάστιο όπου κατοικεί, το Potts Point του Σύδνευ.