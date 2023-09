COP26: απογοήτευση, οργή και αισιοδοξία

Η τελική διατύπωση του κειμένου της συμφωνίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κυρίως απ΄τις μικρές χώρες και έφερε δάκρυα στα μάτια του προέδρου της διάσκεψης 'Aλοκ Σάρμα.





Κύρια σημεία





Gloabal Climate Action: καταδικάζουμε σε θάνατο τους φτωχότερους ανθρώπους του πλανήτη

Νήσοι Μάρσαλ: "είμαστε βαθύτατα απογοητευμένοι"

Γκουτέρες: "η συμφωνία είναι συμβιβασμός"

Το προσχέδιο της συμφωνίας ανέφερε την σταδιακή εγκατάλλειψη του άνθρακα (phase out), το τελικό κείμενο όμως αναφέρονταν σε σταδιακή μείωση (phase down) της καύσης άνθρακα. Η τροποποίηση αυτή έγινε μετά από παρέμβαση της Ινδίας και της Κίνας.





Απογοήτευση ανάμικτη με οργή εξέφρασαν κράτη, οργανισμοί και φορείς. Ανάμεσά τους και ο επικεφαλής της κίνησης Global Climate Action που βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και καταγράφει τις ενέργειες για την συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο Saleemul Huq σχολιάζοντας τη συμφωνία την περασμένη Κυριακή στη διάσκεψη της Γλασκώβης είπε: «Καταδικάζουμε σε θάνατο τους φτωχότερους ανθρώπους του πλανήτη» και χαρακτήρισε τη συμφωνία «αποτυχία».





Την απογοήτευσή της εξέφρασε και η εκπρόσωπος των Νήσων Μάρσαλ Tina Stege η οποία είπε «θέλω να καταγραφεί η βαθιά απογοήτευσή μας για την αλλαγή στη διατύπωση της παραγράφου για τον λιγνίτη από «σταδιακή εγκατάλειψη» σε «σταδιακή μείωση».





Εκτός απ΄τις Νήσους Μάρσαλ ένα ακόμη κρατίδιο του Ειρηνικού αντέδρασε έντονα, το Τουβαλού. Υπενθυμίζεται ότι τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού ήδη υποφέρουν απ΄τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης απ΄την άνοδο της στάθμης των ωκεανών αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

READ MORE Νεαρός υπουργός έξειξε τι σημαίνει κλιματική αλλαγή στη σύνοδο COP26

Ο υπουργός εξωτερικών του Τουβαλού Σάιμον Κόφε δήλωσε ότι οι χώρες με υψηλές εκπομπές ρυπογόνων αερίων θα έπρεπε θα έπρεπε να έχουν δεσμευτεί για πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών στη Γλασκώβη για να βοηθήσουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.





Στα αισιόδοξα σημεία της συμφωνίας είναι ότι προβλέπει τον τερματισμό των επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα όπως ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.





Ένα άλλο αισιόδοξο σημείο είναι ότι οι χώρες καλούνται να παρουσιάζουν πιο αυστηρές δεσμεύσεις κάθε χρόνο, αντί κάθε πενταετία.





Επίσης στη συμφωνία που υπέγραψαν οι 197 χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη της Γλασκώβης αναγνωρίζεται η σημασία των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ενισχύονται οι μηχανισμοί προστασίας τους.

Ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είπε οτι ο κόσμος θα πρέπει να εισέλθει σε μια φάση «έκτακτης ανάγκης» για το κλίμα καθώς η συμφωνία είναι ανεπαρκής.





Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι δημιουργεί τις βάσεις για πρόοδο:





"The outcome of COP26 is a compromise. It reflects the interests, the contradictions and the state of political view in the world today. We must accelerate climate protection to keep alive the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees. I want to send a message to young people, indigenous communities, women leaders and all those leading on climate protection, I know you are disappointed but the best of progress isn't always a straight line."

Ακούστε ακόμη

READ MORE Κηρύξτε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης, λέει ο Γκουτέρες στους παγκόσμιους ηγέτες