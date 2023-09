Aνθρωπιστικοί διάδρομοι προς τη Ρωσία - άκαρπη η συνάντηση Λαβρόφ-Κουλέμπα

Χωρίς συμφωνία κατέληξε η χθεσινή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας στην Αττάλεια. Διαμεσολαβητής της συνάντησης ήταν ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Μεσούτ Τσαβούσογλου.





Tην απέλαση του Ρώσου πρέσβη στην Καμπέρα ζήτησε ο επιτετραμμένος της Ουκρανικής πρεσβείας

Δραματική η κατάσταση στη Μαριούπολη - ελλείψεις τροφίμων καταγγέλλουν οι αρχές

'Ακαρπη η συνάντηση Λαβρόφ - Κουλέμπα - συμφώνησαν να συνεχιστεί ο διάλογος

Ο Σεργκεί Λαβρόφ επανέλαβε τις γνωστές θέσεις της Ρωσία: ότι δεν εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά πρόκειται για μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και ότι οι Ουκρανοί ετοιμάζονταν να επιτεθούν στους Ρωσόφωνους. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτοί που γεμίζουν την Ουκρανία με όπλα πρέπει να καταλάβουν ότι φέρουν μεγάλη ευθύνη γι' αυτές τις ενέργειες.





Αναφέρθηκε και στον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη λέγοντας ότι «Το συγκεκριμένο κτήριο είχε καταληφθεί από τους Ουκρανούς της ομάδας Αζόφ, που χρησιμοποιούσαν τις μητέρες και τα μωρά ως "ανθρώπινη ασπίδα» υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για fake news.





«Δεν σημειώσαμε πρόοδο» είπε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και συνέχισε λέγοντας ότι «απ’ ότι φαίνεται υπάρχουν άλλοι που αποφασίζουν για το θέμα αυτό στη Ρωσία». Δήλωσε ακόμη την επιθυμία της χώρας του για επίλυση του ζητήματος μέσω της διπλωματικής οδού:





"We did not make progress on this since it seems there are other decision-makers for this matter in Russia. We agreed to continue efforts to seek a solution to the humanitarian issues on the ground. I will be ready to meet again in this format if there are prospects for a substantial discussion and for seeking solutions."





Ο Βολοντίμιρ Ζαλίνσκι επιτετραμένος της Ουκρανικής πρεσβείας στην Καμπέρα, στη διάρκεια ομιλίας του στη Λέσχη Τύπου ζήτησε απ΄την Αυστραλία να απελάσει τον Ρώσο πρέσβη και να μποϋκοτάρει όλα τα προϊόντα απ τη Ρωσία.





