Muaj Australia tej tsov rog dab tsi xwb thiab vim li cas ho tsis lees paub tej tsov rog no?

Lus ceeb toom txog zaj xov xwm no: Zaj xov xwm no thiab cov zaj lus no teev txog cov kev kub ntxhov uas tej zaum yuav ua rau ib txhia ntxhov siab.

Thaum uas Captain James Cook tau xub tuaj txog ntawm tej ntug hiav txwv uas peb paub tias yog teb chaws Australia ntawd, ces nws cia li muab lub teb chaws loj heev no tis npe tias yog 'Terra Nullius', uas txhais tias yog lub teb chaws tsis muaj tsw. Txawm li cas los yeej yog ib thaj nrim av pov txwv uas yog ib lub teb chaws rau ntau puas haiv neeg Aboriginal and Torres Strait Islanders thiab ntau xeem neeg - txog li ntau pua txheeb tus neeg txum tim nyob, tab sis lawv tsuas raug xam tias yog Aaskiv ib co pej xeem ntawm Aaskiv ntau cov teb chaws nrim av uas nyob qab tswj hwm ntawm nws xwb.





Tej no thiaj ras los ua ib co ua rau muaj cov teeb meem tsov rog Frontier Wars, uas yog ib co kev sib ntaus sib tua phem heev ntawm cov neeg txum tim thiab tej neeg tuaj nyob tshiab ntawm lub teb chaws no, uas tau ras los ua ib lub hauv paus tsim teb chaws Australia no. Thiab yog ib zaj keeb kwm uas nyuam qhuav pib raug lees paub tam sim no xwb.





Rachel Perkins yog ib tug poj niam caj ceg neeg txum tim Arrernte thiab Kalkadoon thiab kuj muaj caj ceg neeg European txuam nrog.





Advertisement

Nws kuj tau tsim cov yeeb yaj kiab hu ua “The Australian Wars”, uas yog ib co documentary series uas qhia txog Australia cov keeb cag neeg tej kev nyiaj ntxeem thiab lawv cov kev tawm tsam nrog tej neeg Aaskiv uas tuaj nyob tshiab kom pov puag lawv lub teb chaws.



Tej no yog tej tsov rog uas tau sib ntaus sib tua nyob teb chaws Australia no thiab yog tej tsov rog uas ua rau tau tsim tau lub teb chaws Australia tiam vam meej no. Rachel Perkins, Filmmaker

Ces thiaj ua rau muaj Australia tej tsov rog uas yeej tau sib tua thoob nrim av no, txij li xyoo 1788 uas tau muaj thawj fij nkoj tuaj txog Australia no, thiab tau muaj cov kev sib tua no mus txog ntua rau nrab xyoo lub caij xyoo 1930s, tab sis tej xwm txheej sib tua no yeej tsis raug coj mus qhia hauv tej teej kawm los yog yeej tsis raug lees paub tias yog ib co tsov rog mus txog ntua rau thaum lig rau tiam 20 (20th century).





Professor Henry Reynolds kuj yog ib tug kws keeb kwm nto npe ntawm coob leej ntau tus thiab yog ib tug kws paub zoo txog cov kev ua rog. Thaum, nws tau pib qhia keeb kwm rau xyoo 1966 ntawd, ces yeej tsis teev txog neeg Aboriginal rau hauv tej ntawv keeb kwm li.





Nws hais tias “Tsuas hais txog cov neeg Aborigines ob zaug kom dhau mus xwb, thiab yeej tsis teev ua ib cov dab neeg khaws cia li''.





Saib tau ib zaj yeeb yaj kiab luv luv qhia txog tsov rog Australia tau ntawm no.



Prof Reynolds hais tias tos ho zoo li ntawd los twb vim yog tsis muaj neeg lees paub cov tsov rog Frontier Wars no mus txog rau thaum ib nrab tiam 20 tam li yog ib co tsov rog loj uas sib ntaus sib tua, tab sis tsuas yog ib cov tsov rog uas muaj feem koom nrog ib pab neeg tsawg tsawg xwb.





"Vim raug xam tias tsuas yog ib cov kev sib tua me me ntawm ntau thaj chaw rau qhov ub qhov no xwb, ces thiaj tsis raug lees paub tias yog cov kev ua rog sib ntaus sib tua tiag. Vim yeej tsis muaj kev hnav khaub ncaws ua rog, tsis hais kom tej tub rog tau kev...Yeej tsis yog ib cov kev sau tub rog coob coob los ua ke thiab sib tua raws li cov kev ua rog tiag, txawm li cas los yeej tseem yog ib co kev ua tsov rog thiab."





Dr. Nicholas Clements uas yog ib tug kws keeb kwm ntxiv uas paub zoo txog Australia cov tsov rog Frontier Wars los yeej pom zoo thiab. Nws los kuj hais tias cov kev to taub yuam kev li no ntag thiaj ua rau muaj tsov rog ntiaj teb zeeg ib thiab zeeg ob, uas ua rau peb muaj cov kev xav txog cov kev ua rog no txawv lawm.





Txawm li cas yeej tsis tau pom dua tias yuav muaj tej tsov rov ntau heev zoo li no ntawm tib neeg tej keeb kwm li thiab.





Raws li Dr Clements tshab txhais ces ''Thaum ntawd lawv yeej paub tias yog tsov rog lawm. Tag nrho tej nom tswv tuaj tswj hwm lub teb chaws no tej ntaub ntawv yeej qhia tias yog tsov rog, tab sis txog rau ib nrab ntawm tiam 20 thiab kee tiam 21 ntawd ces zoo li peb tsis tshua kub siab txog tej no lawm. Thiab kuv xav tias vim yog muaj qee cov laj thawj laj fai kum xeeb ua rau muaj coob leej ntaus tus tsis muaj peev xwm teev tau tias yog ib co tsov rog."



Frontier conflicts took place across the nation. Source: Supplied / Australian War Memorial Raws li Rachel Perkins hais ces ''Tej laj thawj laj fai kum xeeb ntawd thiaj li muaj feem cov nyom nrog tsab cai teev tias lub teb chaws no yog lub teb chaws tsis muaj tsw - ''Terra Nullius'', thiab British tej cai. Tsis tas li ntawd los cov neeg Aboriginal no tseem raug teev tias yog ib co pej xeem ntawm Askiv cov nrim av uas nws tswj hwm xwb thiab, yog li ntawd Aaskiv tej nom tswv thiaj tsis muaj peev xwm tshaj tawm tias ''yog cov kev ua tsov rog'', vim yog tias yog lawv tseem lees tias yog tsov rog thiab ces yuav yog cov kev rov qab ua rog nrog lawv tej pej xeem xwb.





Nws hais ntxiv tias “Txawm li cas los neeg Aaskiv yeej tau siv tub rog coj los pab kom nws thiaj li muaj peev xwm aws thiab tswj tau lub teb chaws no tiav."



Mabo thiab cov kev los thim lo lus 'Terra Nullius' - 'lub teb chaws tsis muaj tsw'

Tsuas leej tias muaj Australia tej tsov rog (Australian Wars) tom qab uas tau muaj kev ua plaub kom hloov los lus 'Terra Nullius' rau thaum ntxov rau lub caij xyoo 1990s ntawd xwb, uas sawv daws paub tias yog Mabo rooj plaub uas tseem ceeb heev ntawd.





“Los txog rau lub caij ntawd, ces yeej tseem muaj cov kev xav tias tej neeg Aborigines tsis yog tus tswv teb chaws, yog li ntawd cov kev sib tua no thiaj tsis yog cov kev sib txeeb ua tus tswj hwm teb chaws, vim rau qhov lawv yeej tsis muaj ntaub ntawv raug cai qhia tau tias lawv yog tus tswv teb chaws no tiag. Tsuas yog tom qab xyoo 1992 uas tau muaj cov kev txiav txim plaub ntug tshiab lawm xwb ces thiaj li tau ua rau muaj kev pauv hloov rau tej tsov rog ntawd lawm xwb, vim yeej paub tseeb lawm tias tej teeb meem ntau yam uas tau ua rau muaj tsov rog ntawd yog cov kev xav los tswj nrim teb chaws,'' raws li Professor Reynolds hais.



Eddie Mabo with his legal team. Source: SBS Dr Clements hais tias British Empire cov kev tsis lees paub tej neeg txum tim tias yog tus tswv av ntawm Australia no kuj yog ib co keeb kwm txawv kawg thiab.





''Aaskiv cov kev tuaj nam nias thiab tswj hwm Australia yog ib lub tswv yim yuam kev lawm. Yeej txawv tag nrho lwm cov teb chaws uas Aaskiv tau mus tswj hwm, uas lawv yeej tsis lees paub tias tej neeg txum tim yog cov tswj hwm ntawm lub teb chaws Australia no. Vim li ntawd thiaj li tsis muaj tej ntaub ntawv sib kho kom haum xeeb, los yog yeej tsis muaj cov kev sib khom dab tsi nrog tej neeg txum tim ntawm lub teb chaws no, thiab txog niaj hnub niam no los thiaj li tseem tsis tau muaj ib cov cai lij choj twg los pab kom peb nkag siab tias lawv ho muaj cai dab tsi ua tej tswv av ntawm lub teb chaws no li cas."





Ces cov kev tsis muaj peev xwm los sib khom no thiaj ras los ua cov txwm txheej nqaij ntuag ntshav nrog phem heev.



Nowhere was resistance to white colonisers greater than from Tasmanian Aboriginal people, but within a generation only a few had survived the Black War. Source: The Conversation / Robert Dowling/National Gallery of Victoria via The Conversation Raws li tej ntaub ntawv ntawm tej nom tswv uas tuaj nam nias thiab tswj hwv tau teev tseg thiab tej pov thawj tim khawv txog tej khoom qub qub dhau los ntawm ntau cov kws paub zoo txog tej dej num no yeej qhia tias tau muaj cov kev sib ntaus sib tua txaus ntshai kawg nkaus li.





Ntawm Australia lub chaw khaws qub puav pheej National Museum of Australia nkaus xwb twb khaws tau Australia tej poj koob yawm koob tej pob txha ntau tshaj 400 yam, uas yeej muaj ntau yam pob txha ntawd yog tej uas tau los ntawm tej neeg raug tua tuag, raug muab txiav ib ce thiab raug tua tsheej pab.





Rachel Perkins hais tias tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tej neeg raug tej xwm txheej no uas tseem muaj txoj sia nyob ntawd yeej tseem nco ntsoov txog tej xwm txheej tau tshwm sim dhau los ntawd.



Muaj neeg Aboriginal coob heev yeej yog tej neeg uas khaws lawv tej keeb kwm tseg cia. Tej neeg Aboriginal yeej qhia ntau yam dab neeg txog tej xwm txheej ua tau tshwm sim rau lawv, rau peb thiab rau peb tsev neeg. Yog li ntawd kuv thiaj tau ua lub neej loj hlob nrog cov kev paub txog tej xwm txheej uas kuv tej neeg tsis txhaum dab tsi raug tua tsheej pab ntawm Queensland thiab kuv yeej paub txog tej teeb meem kub ntxhov uas kuv pog koob raug yuam deev thiab, etc. Rachel Perkins

The Black War

Tasmania kob tsov rog Black War (1824-1831) ces yog ib kob tsov rog sib tua muaj ceem tshaj plaws ntawm Australia tej keeb kwm.





Rachel Perkins tau hais ib co lus rau hauv cov Australian Wars series tias ''Nyob rau lub caij uas tseem muaj tsov rog Black Wars ntawd ces yeej muaj tej neeg Tasmanians raug tua tuag coob tshaj tej neeg Australia uas tau tas sim neej rau cov tsov rog Korea, Malaysia, Indonesia, Vietnam thiab tej tub rog tswj kev thaj yeeb sib sau ua ke lawm thiab."





Dr Nicholas Clements hais tias thiaj li muaj cov kev tsim kev kub ntxhov loj heev ntawm ob tog, ces thiaj ua rau tej nom tswv uas tuaj nam nias tswj hwm thiab tej neeg tuaj nyob tshiab ntawm lub teb chaws no ntshai rwg xwb.



Historian and author, Dr Nicholas Clements. Source: SBS / NITV News Nws hais tias ''Tej neeg Aboriginal los yeej sawv tawm tsam muaj ceem kawg nkaus li thiab. Vim txhua leej txhuas tus ntawm lub ntuj tshiab uas tuaj nam nias thiab tswj hwm ntawd yeej paub tias muaj ib tug neeg twg yeej raug neeg Aboriginal tua los yog ua rau lawv raug mob, thiab lawv tej liaj teb los yeej raug hlawv. Ces thiaj yog tej yam txaus ntshai heev.''



Thiaj ua rau muaj ib txhia neeg uas ua dab tsi los ua tiag tiag yuav tau ua tib zoo xav ntev xav ntxaws tias seb puas yuav ua ib siab khiav tawm ntawm lub teb chaws tshiab no rov qab Dr Nicholas Clements, Australian Historian.

Txawm li cas los cov neeg Europeans kuj muaj yeej lawm, thiab ua rau tej keeb cag neeg Tasmanians yuav laug tu noob.





Tos ho tau muaj cov kev sib ntau sib tua no muaj ceem heev los twb vim yog muaj cov kev siv cov kev yuam deev lwm tus los tsim kev kub ntxhov.





Dr Clements hais ntxiv tias “Cov kev siv cov kev yuam deev lwm tus tau ua rau muaj kev chim siab thiab muaj kev tsim kev kub ntxhov."



Yog li ntawd thiaj tau muaj tej hau rog txhawb nqa kom lawv tej tub rog yuam deev thiab txhom tej poj niam neeg Aboriginal tas mus li, uas nws hais tias tej xwm txheej no tau ras los ua tej yam uas pab cawm kom ib co xeem neeg Aboriginal twg tsis txhob tu noob.





Dr Clements hais tias “Vim tej teeb meem kub ntxhov uas tau tshwm sim muaj ntawd ces ze ze rau qhov twb ua rau tej neeg Aboriginal tej xeeb leej xeeb ntxwv twb yuav laug tu noob."



A nineteenth century engraving of an aboriginal camp - Marmocchi Source: Getty

Siv yeeb ncuab tej tswv yim tawm tsam nrog yeeb ncuab

Tej neeg uas tuaj nam nias thiab tswj hwm teb chaws Australia no tau siv cov tub ceev xwm keeb cag neeg mus tawm tsam kom muaj yeej nrog tej neeg keeb cag neeg uas sawv tawm tsam nrog lawv ntawm ntau cheeb tsam ntawm teb chaws Australia no, tau xyaum tej neeg no kom paub ua rog thiab siv tej neeg no mus tsim xwm txheej kom lwm tus ntshai.





Professor Reynolds hais tias ''Lawv mus nrhiav tej neeg keeb cag neeg coj los xyaum ua tub rog thiab siv lawv ua rog. Uas yog ib co tub rog tseem ceeb uas tawm tsam yeej nrog tej neeg keeb cag neeg uas pheej sawv tawm tsam ntawd.''





Lawv yeej tau muab ris tsho, riam phom thiab faib nees rau tej tub rog no. Thiab Dr Clements ntseeg tias tej nom tswv neeg dawb yuam kom lawv ua tej hauj lwm no, thiab yog cov siv tej neeg Aboriginal tej txuj ci thiab cov kev paub zoo txog lawv lub teb chaws kom tau txais txiaj ntsim rau lawv.



Professor Henry Reynolds, historian and author. Credit: Dylan Rivers Nws hais tias ''Tej neeg uas cov tub ceev xwm keeb cag neeg tua tuag ntawm xeev Queensland nkaus nkaus xwb twb muaj kwv yees txog li ntawm 60 txog 80,000 tus lawm. Uas kuv xav tias yog ib co neeg coob tshaj plaws li, thiab yog tej yam uas yuav tsis nyog ua lawm.''





Yog li ntawd Rachel Perkins thiaj yuav tau nyiaj nrog tag nrho tej keeb kwm no rau lub caij uas nws tseem ua cov yeeb yaj kiab Australian Wars documentary series.





Nws hais tias “Kuv nrhiav tau kuv pog ib co lus kawg cia uas qhia txog nws niam tsev neeg raug tua tsheej pab, uas kuv ib txwm tsis tau hnov dua los li thiab kuv yeej ib txwm tsis tau mus txog tej chaw uas tau muaj tej xwm txheej ntawd tshwm sim, thiab yeej tsis paub tias xyov tau muaj tej xwm txheej ntawm tshwm sim rau qhov chaw twg txog rau thaum uas kuv tau los ua cov documentary series no xwb."



Filmmaker Rachel Perkins says making The Australian Wars documentary was an "epic undertaking". Source: SBS Dr Clements uas nws tej poj koob yawm koob yeej yog cov neeg tuaj pib neej tshiab ntawm Australia no ntseeg tias tag nrho txhua tus neeg Australia yuav tsum tso tseg peb txoj kev txaj muag thiab yuav tsum los nrog xyuas kom qhia tau tej kev tsis ncaj ncees tau muaj rau yav tag los.





''Tsis hais ib tug twg muaj tej poj koob yawm koob uas muaj feem los sis tsis muaj feem li, tag nrho peb sawv daws yeej yog cov tau tej neeg Aboriginal tej liaj ia teb chaws, uas yog tej uas nyiag tau los xwb. Yog li ntawd yam tsawg tsawg qhov peb muaj peev xwm ua tau ntawd ces peb muaj lub luag hauj lwm yuav tau los qhia txog zaj keeb kwm no, thiab yuav tau lees paub txog tej keeb kwm no thiab los ua ib yam dab tsi zoo txuas ntxiv rau lub neej pem suab.''



Canberra, ACT, Australia - July 12, 2014: Credit: iStock Editorial

Vim li cas thiaj li tsis muaj tej koom txoos nco txog tej keeb kwm no?

Professor Reynolds ntseeg tias Australia, tam li yog ib haiv neeg ces nws yeej muaj cov kev cam hwm tej tub rog uas tau tas sim neej ntawm nws tej pej thuam nco txog tej qub tub rog, yog li ntawd nws yuav tsum lees paub txog qhov tseeb ntawm cov tsov rog Frontier Wars yam qhib siab lug tias yeej tau tshwm sim muaj tiag thiab yeej yog ib cov kev ua txhaum leej tib neeg txoj cai uas tsis tsim nyog muaj tshwm sim.





Nws thiaj nug tias ''Ua li cas peb thiaj ho tsis lees paub txog Australia tej tsov rog no?''





“Vim yeej txawv nyob ntawm teb chaws America, rau qhov lawv yeej lees paub tag nrho txhua cov kev sib tua nrog tej neeg txum tim tias yog cov kev ua tsov rog. Thiab nyob rau ntawm New Zealand los lawv yeej hais tias cov tsov rog Maori Wars ntawd yeej ib txwm yog ib feem tseem ceeb heev ntawm lawv tej keeb kwm."





Rachel Perkins thiaj hais tias muaj ib co laj thawj yooj yooj yim ua rau tej xwm txheej no txawv heev.





Nws hais tias ''Australia thiaj li yog tib thaj chaw ntawm ntau thaj hauv ntiaj teb uas tej neeg tuaj nam nias tswj hwm no thiaj li tsis rov qab nkaus xwb."



Tej neeg uas tuaj caij tsuj nam nias liaj ia teb chaws thiab tswj hwm los yog tej neeg uas tuaj pib lub neej tshiab ntawm teb chaws no yeej tseem yog tej neeg muaj fwj chim, yog li ntawd kuv thiaj xav tias yuav yog tej yam nyuaj zog rau haiv neeg no cov kev lees paub thiab ua kev zoo siab rau tej neeg uas tau tiv thaiv lub teb chaws no vim rau qhov tej neeg uas tuaj nam nias tswj hwm yeej tseem yeej tseem nyob.

Dr Clements ntseeg tias sob lus ‘lest we forget’, uas yog ib sob lus uas peb ib txwm siv coj los hwm Australia tej tub rog uas tau nruam sim lawm, tsim nyog yuav tau coj los siv fim rau tej tub rog uas sawv tawm tsam nrog tej neeg Aaskiv uas tuaj nam nias tswj hwm lawv lub teb chaws thiab.





“Yuav ua rau kuv zoo siab tshaj yog tias kuv lub teb chaws muaj peev xwm los lees paub txog nws tej keeb kwm dhau los, lees paub txog nws tej poj koob yawm koob cov kev ua txhaum dhau los, thiab kub siab tiag tiag los nrog daws tej kev txhaum ntawd kom zoo tshaj plaws raws li nws lub tsab peev xwm rau yav pem suab...Kuv yeej xav kom kuv tej tub kis mus rau tej tsev yeeb ntawd kom pom muaj cov kev sau ua ob yam npe, muaj kev sawv cev rau tej neeg Aboriginal thiab kom muaj cov kev lees paub txog peb tej neeg Aboriginal rau ntawm tej chaw ntawd thiab."





Yuav muaj cov Australian Wars documentary series no coj los tso rau sawv daws tau sib rau hnub zwj Feej (Wednesday) tim 21 lub 9 hli ntuj sij hawm 7.30 pm ntawm SBS thiab NITV.