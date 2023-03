"Questa è la vera Statua della Libertà", l'opera di Davide Dormino arriva a Melbourne e Sydney

“ Anything to say? A monument to courage ” è un lavoro in bronzo dell’artista romano Davide Dormino.





Si tratta di un progetto di scultura itinerante che ha fatto tappa in diverse città in Italia, Francia, Germania, Spagna e in altre capitali europee, prima di arrivare a Melbourne per due giorni.





Ascolta l'intervista a Davide Dormino cliccando il tasto 'play' in alto.





“ Anything to say? ” é una scultura in bronzo, a grandezza naturale, che raffigura tre individui in piedi su tre sedie, e una quarta sedia vuota disponibile per tutti noi.



Io credo nel ruolo politico e sociale dell'arte. In questo caso è il termometro delle contraddizioni del nostro tempo. Davide Dormino

Le tre figure "rappresentano il coraggio di voler sapere e di rifiutare di essere controllati: sono Edward Snowden, Julian Assange e Chelsea Manning", racconta Davide Dormino a SBS Italian.





"La quarta sedia è per noi, per chi deve dire qualcosa o per chi si vuole semplicemente mettere al fianco di questi rivoluzionari contemporanei".





“ Anything to say? ” verrà esibita a Southbank in Queensbridge Square oggi e domani, prima di volare a Sydney dove rimarrà esposta per due giorni in Sydney Square.





