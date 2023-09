Assalti Frontali, il rap che fa bene

Considerati i primi ad aver pubblicato un disco rap in italiano, gli Assalti Frontali sono giunti al loro decimo capitolo discografico.





Il loro percorso parte da lontano ed è riuscito ad arrivare ai giorni nostri mantenendo uno stile inconfondibile, continuando nei decenni a raggiungere i giovani.



Militant A racconta questo nuovo lavoro a Lorenzo Santangelo per SBS Italian, in questo nuovo episodio di Parlando di Musica.





“Courage è francese, ed è anche un omaggio a mia mamma, scomparsa l’anno scorso, che era francese. È una parola che si scrive nello stesso modo in varie lingue, come ad esempio in inglese".



"Fin da quando ero piccolo l’ho sentita dire spesso, e credo che in questi ultimi anni ci sia tanto bisogno di coraggio. Ho pensato che fosse un bel messaggio da dare a me stesso e agli altri”.





“Da tanti anni lavoro nelle scuole, nei territori, nei quartieri, con i bambini. Qualche anno fa mi è stato chiesto di portare il rap nelle scuole, e io l’ho sempre inteso come un modo per fare un viaggio culturale insieme ai ragazzi".



Gli Assalti Frontali sono un gruppo underground rap nato a Roma nel 1990 Credit: Daria Addabbo "Ho scritto tante canzoni che parlavano di storia, di ambiente, di natura, raccontando ai bambini quale potesse essere uno sguardo diverso sul mondo, attraverso il rap".



"È andata molto bene, anche perché ormai i bambini adorano questo genere”.





“Ho fatto anche il mister in una squadra di calcio giovanile del mio quartiere, e dopo una finale persa i ragazzi erano molto tristi, allora ho pensato di scrivere “Gol gol rap” per tirarli su e per spiegargli alcuni valori che vanno oltre la sconfitta".



La copertina di Courage Credit: courtesy of "È anche lo spirito di tutto il disco, per questo lo abbiamo fatto insieme al Coro dell’Antoniano: prendere dalle generazioni passate e trasmettere a quelle future”.





“Il tema dell’ambiente dovrebbe essere quello principale per tutti, e invece qualsiasi altro tipo di emergenza lo fa retrocedere d’importanza. La verità è che in 100 anni abbiamo distrutto tutto e dobbiamo cercare di guardare le cose in modo diverso".





“Difendi l’albero” è una canzone nata con i bambini, scritta con loro, che nasce proprio dal basso”.



Credit: Daria Addabbo