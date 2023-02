20 anni di Musica Nuda

Ai microfoni di SBS Italian, la cantante del duo, Petra Magoni, racconta a Parlando di Musica questi splendidi 20 anni, spendendo anche parole bellissime per la figlia Frida Bollani Magoni, anche lei pianista e cantante.





“È andata al di là di ogni nostra più rosea previsione. Quando Ferruccio ed io ci siamo incontrati, pensavamo di fare giusto qualche serata nei locali della Toscana. Poi il progetto ci è esploso in mano".



"Il nome Musica Nuda viene proprio dall’idea di spogliare le canzoni, lasciando le parole e la storia in primo piano. Anche quando all’inizio suonavamo davanti a poca gente, c’era un entusiasmo pazzesco".



"Poi non c’erano ancora i social, quindi ci aiutò moltissimo il passaparola. Poi dal 2005 abbiamo cominciato a suonare anche tanto in Francia, che è diventata la nostra seconda patria, e poi in tantissimi altri paesi del mondo”.



Musica Nuda è un duo musicale composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. “Frida è magica. Sin da piccolissima, essendo non vedente, invece di dirle i colori le dicevo i nomi delle note, suonandole al pianoforte, quindi ha sviluppato l’orecchio assoluto" dice Piera a proposito di sua figlia.





"Il mondo dei suoni è proprio il suo mondo, in più lei vive in maniera giocosa questa competizione con me e con il papà. Non la patisce, anzi è uno stimolo per lei. In più conosce già tutti i meccanismi del mestiere, e questo la agevola”.



“La tecnica da sola non basta. Trovo poco interessanti quei cantanti che cantano sì benissimo, ma tutti nella stessa maniera".





"Preferisco sicuramente una voce anche meno precisa ma più riconoscibile, in grado di trasmettere qualcosa. Io ho inventato il mio metodo di canto imitando i suoni e i timbri, cercando di sviluppare la voce in tutti i modi possibili”.



Musica Nuda è un duo musicale composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.