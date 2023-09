A Photo 2022, l'Italia dopo la prima ondata di Covid ritratta da Massimo Vitali

Massimo Vitali, fotografo italiano di fama internazionale, scatta le sue immagini usando una macchina fotografica di medio formato ad altissima definizione, posta a quattro metri di altezza, su una piattaforma di carbonio che viene ricreata sul posto per ogni scatto.

Il risultato sono stampe giganti che circolano tra le gallerie più note al mondo, come il Museo Guggenheim di New York, il Centre Pompidou di Parigi, il Centro de Arte Reina Rofia di Madrid. Ora sono a Melbourne dove saranno esposte fino al 22 maggio in occasione del PHOTO 2022 International Festival of Photography .





Le stampe fotografiche invitano la gente all'interazione con ciò che si trova davanti", spiega Vitali riferendosi alle sue immagini, che spesso diventano opere alte due metri. "Io voglio che una persona entri in una stanza. Veda la foto, e la veda grande. Io richiedo allo spettatore una partecipazione, un certo lavoro, che in qualche modo interagisca con l'opera", spiega Vitali ai microfoni di Radio SBS.

Leporello 2020, No Country for Old Men, è il titolo della mostra di Massimo Vitali, che ha cominciato la sua carriera negli anni '70 come fotogiornalista e poi si è dato alla fine art photography negli anni 90.





Questo lavoro è stato realizzato tra le due ondate di COVID che hanno colpito L'italia. Nell'estate 2020, spiega il fotografo, "la gente ha ricominciato ad uscire. Un po' cauti, un po' meno vicini, però sempre con una certa voglia di stare insieme e dimenticare quello che era successo".

In generale le mie foto si interessano di quello che succede di inutile e minuto nelle nostre vite

Da questa esperienza è nata l'ispirazione di Vitali, che ha raccontato il Paese dopo l'esperienza della prima devastante ondata di COVID 19. "Quello che si diceva è che i vecchi sarebbero morti tutti di Covid mentre i giovani non avrebbero avuto questo problema", spiega, "cosa che poi non si è rivelata vera nella seconda ondata: quando gli anziani erano tutti vaccinati i giovani si sono tutti ammalati".





Da questo fatto il titolo della mostra: Leporello 2020, No Country for Old Men.





L'organzzazione della mostra di Massimo Vitali down under è il risultato della collaborazione tra l'Istituto Italiano di Cultura e la Monash Gallery of Art di Melbourne. Il filo conduttore delle circa 150 mostre che fanno parte di PHOTO 2022 è Being Human . Le opere si trovano esposte in varie location della città di Melbourne e nelle aree regionali del Victoria. Raccolgono i lavori di 123 rinomati fotografi e artisti locali ed internazionali.

