Adam Liaw ci insegna a ridere e cucinare su SBS TV

Venerdì alle 20:30 su SBS: Empire with Michael Portillo





In questa puntata Michael si reca in India, il gioiello della corona dell'impero.





Qui scopre gli storici segreti della Compagnia delle Indie e del ruolo che la prima vera multinazionale al mondo ha giocato nella costruzione dell'impero britannico.





Come hanno potuto così poche persone regnare su un territorio così vasto?





Sabato alle 18:00 su Viceland: Nintendo Quest





L’appassionato collezionista di videogiochi Jay Bartlett ha sempre avuto un sogno: quello di possedere tutti i 678 videogiochi originali per la console Nintendo.





Il suo migliore amico e regista Rob McCallum lo sfida a realizzare il suo sogno, ponendo però delle condizioni.





Jay ha solo 30 giorni, può solamente utilizzare i suoi soldi e non può in alcun modo utilizzare internet. Ce la farà?





Sempre sabato alle 20:30 su SBS Food: Gino's Italian Escape





Questa settimana Gino si trova in Liguria per imparare i segreti del gelato e dell’olio d'oliva.





Gino visita un uliveto che si trova sulla costa per capire come questo umile frutto venga trasformato in oro liquido, prima di cucinare uno dei piatti più tipici della regione.

Domenica alle 15:55 su SBS World Movies: GOAL!





Santiago Muñez, un giovane immigrato che vive nella periferia di Los Angeles ha un sogno impossibile: quello di diventare un giocatore di calcio professionista.





Inaspettatamente, ottiene un provino con una delle squadre della Premier League inglese, il Newcastle United e Santiago viene catapultato in un mondo in cui il calcio è una religione e i calciatori vengono trattati come veri e propri dei.





Il film ha come protagonisti Kuno Becker, Alessandro Nivola e Anna Friel.





Lunedì alle 19:40 su NITV: Through the Wormhole





Il nostro universo sembra reale.





Ma se non lo fosse? É possibile che esistiamo solamente sotto forma digitale? Scienziati provenienti da diverse discipline esaminano la possibilità che quello che stiamo vivendo altro non è che una realtà virtuale.





Martedì alle 19su SBS Food: The cook up with Adam Liaw





Il commediante Joel Creasey e il presentatore TV Myf Warhusrt si uniscono ad Adam nella cucina di The Cook Up per creare alcuni dei loro piatti estivi preferiti.





Mercoledì alle 21:30 su World Movies: Rendition





Isabella El-Ibrahimi interpretata da Reese Witherspoon, si trova alla disperata ricerca del marito dopo che questo è sparito nel nulla mentre era a bordo di un volo internazionale.





Nel frattempo, un analista della CIA interpretato da Jake Gyllenhaal vede con i suoi occhi l’ingegnere essere torturato da parte della polizia.





Meryl Streep e Peter Sarsgaard prendono parte in questo thriller che vi lascerà davvero a bocca aperta.





Giovedì alle 20:30 su NITV: Precious





Anno 1987, Harlem, quartiere di New York, una sedicenne sovrappeso analfabeta ed incinta del secondo figlio viene invitata ad iscriversi ad una scuola alternativa nella speranza di poter dare una svolta diversa alla sua vita.





Questo film ha vinto due premi Oscar ed è stato nominato per altri 4 tra cui quello per miglior film.





Diretto da Lee Daniels ha come protagonista Gabourey Sidibe, Mo'Nique e Paula Patton.





